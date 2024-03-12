Жажда при грудном вскармливании: что можно и нельзя пить кормящей маме

Ни при каких условиях не стоит пить кормящей женщине различные газировки, и дело тут не столько в газах, сколько в их химическом наполнении — красителях и консервантах. Кроме того, огромное количество сахара не пойдет на пользу ни самой маме, ни ее малышу. Также не стоит употреблять и алкогольные напитки, даже совсем слабые. Этиловый спирт быстро проникает в молоко, а для ребенка будет достаточно и малейшей доли алкоголя, чтобы навредить его организму.