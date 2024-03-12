Жажда при грудном вскармливании: что можно и нельзя пить кормящей маме

Сразу после родов молодые мамы задумываются о том, что и в каком количестве им можно пить. И если одни советчики настаивают на том, что нужно налегать на воду, то другие рекомендуют пить чай с молоком. Что из этого правильно?
В летние месяцы вопрос о питьевом режиме кормящей мамы стоит особенно остро. В жаркий период женщина сильно потеет, кроме того, большая часть жидкости расходуется на образование молока, ведь оно примерно на 88% состоит именно из воды. Поэтому кормящей маме нужно получать достаточно жидкости.
В норме женщине для поддержания организма в нормальном состоянии и оптимального обмена веществ необходимо потреблять в сутки от 1 до 2 л жидкости, в зависимости от времени года и потливости.
Минимально возможным для нормальной жизнедеятельности женского организма является объем 800 мл жидкости в сутки (с учетом жидкой пищи), если этот уровень ниже, то может наступить обезвоживание тканей и приступы мучительной жажды.
При ГВ в среднем за сутки в женском организме вырабатывается около 1–1,5 л молока, в зависимости от возраста ребенка. Чтобы его произвести, необходимо эту жидкость откуда-то получить, а значит, дополнительно к обычным потребностям женщина должна выпивать еще около 1 л воды. Отсюда делаем вывод — кормящей маме необходимо около 2–2,5 л жидкости в день.
Начало грудного вскармливания
Мнения о питьевом режиме в первые дни, когда лактация только начинается, расходятся. Многие мамы и бабушки советуют женщине в первые дни после родов, чтобы не было резкого прилива молока и болезненной грубости груди, стараться пить совсем мало, однако такой совет очень вреден.
При обезвоживании обмен веществ замедляется, а биологические среды организма становятся более вязкими, в том числе и молоко.
Ему будет сложнее выделиться из груди. Кроме того, из-за постоянной жажды женщина нервничает и окситоцин блокируется, что мешает нормальному вытеканию молока из груди. Итак, делаем выводы — пить нужно столько, сколько хочется.
Но отметим, что не стоит бросаться из крайности в крайность и вливать в себя через силу литры чая, отваров лактогонных трав или воды. Пользы это не принесет, так как избыток жидкости также блокирует отделение молока, из-за увеличения активности работы почек, а не груди.
Что нельзя
Ни при каких условиях не стоит пить кормящей женщине различные газировки, и дело тут не столько в газах, сколько в их химическом наполнении — красителях и консервантах. Кроме того, огромное количество сахара не пойдет на пользу ни самой маме, ни ее малышу. Также не стоит употреблять и алкогольные напитки, даже совсем слабые. Этиловый спирт быстро проникает в молоко, а для ребенка будет достаточно и малейшей доли алкоголя, чтобы навредить его организму.
Кормящая мама: что пить
Молоко образуется из плазмы крови, поэтому, какую бы жидкость вы не выпили, это никоим особым образом на состав и количество молока сильно не повлияет. Любые напитки — будь то чай с молоком или без него, отвар трав или просто вода — в кишечнике расщепляются и преобразовываются, всасывается отдельно вода, отдельно ее компоненты.
Считается, что для повышения жирности молока нужно пить чай со сгущенкой, и многие молодые мамы спокойно вливают в себя литры сладкого напитка. Однако такое количество калорий (а в сгущенке есть и жир, и сахар) не пойдет на пользу фигуре мамы.
Молоко же, пусть и сгущенное — это потенциальный аллерген для малыша. Поэтому не стоит усердствовать с этим напитком.
Если вы его любите — ограничьтесь 1–2 стаканами в день. Если он вам не по душе, не стоит себя заставлять.
Замечено, что приливы молока увеличивает прием теплых напитков, но в равной степени это справедливо для любой жидкости — кипяченой воды, травяного или обычного чая, компота. Поэтому выбирайте по своему вкусу, что вам больше по душе.
Важно учесть качество обычной воды для питья – это должна быть питьевая бутилированная, фильтрованная или кипяченая вода.
Воду из-под крана пить нельзя — перед употреблением ее нужно обязательно фильтровать и кипятить.
Многие женщины любят кофе, зеленый чай или морсы, свежевыжатые соки, летом у многих в почете квас. Эти напитки вполне допустимы, нужно только знать меру и следить за тем, как реагирует на них малыш.
Полезны будут свежие соки, но следует помнить, что в концентрированном виде они раздражают желудок, а яркие фрукты могут вызвать аллергическую реакцию у малыша. Поэтому такие соки нужно разбавлять водой в пропорции 1:1. А если вы пробуете какой-то сок впервые, нужно выпить совсем немного и проследить в течение суток реакцию кожи и стула малыша.
Молоко
Отдельно нужно упомянуть о молоке и молочных продуктах, так как они занимают особое место в питании женщины. Само молоко является очень сильным аллергеном, так как некоторое количество молочного белка способно проникать через стенку кишечника, практически не подвергаясь воздействию ферментов и не расщепляясь. Таким образом, он может попадать в грудное молоко и провоцировать развитие аллергии у ребенка.
Поэтому консультанты по грудному вскармливанию рекомендуют ограничивать прием цельного молока одним стаканом в день или готовить на нем различные блюда.
А вот с кисломолочными напитками все обстоит проще — в них белки проходят стадию ферментации за счет деятельности кисломолочных бактерий. При этом они теряют свои аллергенные свойства. Следовательно, кормящей маме можно пить натуральные йогурты, кефир, варенец, ряженку.
Однако самыми полезными для кормящей мамы станут натуральные и домашние питьевые йогурты, простокваша или кефир.
Фото на обложке: Freepik
Свежие комментарии