Психологи рассказали, в каких случаях стресс может помочь хорошо сдать экзамен

Стресс — это нормальная реакция человека, с ним не всегда нужно бороться. Он делится на два вида: полезный стресс (эустресс) и вредный (дистресс). В первом случае речь идет о кратковременных факторах, которые улучшают когнитивные функции, укрепляют память. А вот если стресс длится долгое время, перерастая в тревогу или панику, то память страдает, объяснила психолог.