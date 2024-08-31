Что в голове у подростков (и почему они так себя ведут)

Благодаря исследованиям в области нейробиологии стало яснее, как подростки принимают решения. Пожалуй, самое главное, что нужно об этом знать, — это то, что решать проблемы им приходится в ситуации, когда их мозг все еще продолжает развиваться и далеко не все его области полностью созрели. Поэтому нет ничего удивительного в том, что подростки часто принимают ошибочные решения.