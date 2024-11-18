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Важные особенности здорового питания детей

Рекомендации о питании, составленные с учетом возрастных особенностей детей, и советы родителям

Важные особенности здорового питания детей

Одна из самых важных задач родителей заключается в том, чтобы выработать у ребенка привычку к здоровому образу жизни. В частности, обеспечив ему сбалансированное питание с использованием продуктов всех основных групп – овощей и фруктов, зерновых, молока и молочных продуктов, а также мяса, рыбы и альтернативных им растительных белков; обеспечив трехразовое питание и от одного до трех перекусов в день (утром, днем и, возможно, перед сном).

Здоровые перекусы не менее важны, чем основной прием пищи.

Самыми полезными для детей являются свежие фрукты и овощи, цельнозерновые и молочные продукты, мясо и, конечно, блюда домашней кухни.

Ведущие диетологи рекомендуют:

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты являются источниками витаминов, минералов и клетчатки

4 порции*/день для детей в возрасте 2–3 года


5 порций/день для детей в возрасте 4–8 лет


6 порций/день для детей в возрасте 9–13 лет

Ежедневно необходимо потреблять как минимум один темно-зеленый и один оранжевый фрукт или овощ

Зерновые продукты

Зерна злаков являются важными поставщиками сложных углеводов, а значит, источниками энергии для всего организма

3 порции**/день для детей в возрасте 2–3 года


4 порции/день для детей в возрасте 4-8 лет


6 порций/день для детей в возрасте 9–13 лет

Как минимум половина всех потребляемых зерновых продуктов должны быть из цельного зерна

Молоко и молочные продукты

Молоко это полезный продукт питания, источник кальция, фосфора и витамина D, которые необходимы для растущих детей

2 порции***/день для детей в возрасте 2–8 лет


3-4 порции/день для детей в возрасте 9–13 лет

С двух лет можно предлагать детям молоко с низким содержанием жира (1 или 2 %). Обезжиренное молоко можно предлагать детям не раньше пяти лет

Мясо и его растительная альтернатива

Мясо является ценным источником железа и белка

1 порция****/день для детей в возрасте 2–8 лет


1-2 порции/день для детей в возрасте 9–13 лет

Выбирайте разнообразное нежирное мясо: мясо птицы, кролика и рыбу, а также яйца, тофу, горох, фасоль и чечевицу.


Специалисты рекомендуют есть рыбу по крайней мере два раза в неделю.

 

Ваш ребенок может ежедневно не потреблять рекомендуемое количество пищи из всех основных групп. Но если вы разнообразите его рацион в соответствии с рекомендациями, он, скорее всего, получит все необходимые макро- и микроэлементы в течение одной-двух недель.

Сахар и сахарозаменители

  • Старайтесь кормить ребенка продуктами, которые не содержат добавленного сахара или сахарозаменителей. Ограничьте потребление рафинированного сахара (сахарозы, фруктозы, белого сахара), меда, сиропов и коричневого сахара. Все эти продукты содержат почти одинаковое количество калорий и вызывают кариес.
  • В наше время сахарозаменители (аспартам и другие) содержатся во многих продуктах, прошедших технологическую обработку. И хотя они не вызывают у ребенка ранний кариес, они не имеют никакой питательной ценности, поэтому стоит ограничивать их количество в питании вашего ребенка. Все эти подсластители намного слаще сахара и могут привести к привычке потреблять только сладкие продукты, тем самым отвернув вашего ребенка от потребления полезных фруктов и овощей. К тому же существуют исследования, которые говорят о том, что синтетические сахарозаменители накапливаются в базальных ганглиях головного мозга и с годами могут привести к болезни Альцгеймера и слабоумию.

Сок и вода

  • Вместо фруктового сока предлагайте детям фрукты, они обогатят их рацион питания необходимым количеством клетчатки.
  • Дети должны потреблять овощи и фрукты чаще, чем фруктовый сок. Для утоления жажды им необходимо пить воду, особенно между приемами пищи и перекусами. Ограничьте потребление сока до нормы 120 мл 100 % несладкого сока один раз в день.
  • Иногда дети выпивают слишком много жидкости во время еды, что приводит к быстрому чувству насыщения, но не способствует пищеварению.

Жиры

Полезные жиры содержат незаменимые жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, которые организм не может самостоятельно синтезировать и должен получать из рациона питания. Полезные жиры содержатся в большинстве растительных масел – оливковом, масле виноградных косточек, в хлопковом и кунжутном масле, льняном и горчичном, масле грецкого ореха и др.

Следует избегать трансжиров, содержащихся в маргарине, спредах, дешёвых кондитерских изделиях, майонезе и фастфуде, так как они повышают риск возникновения сердечнососудистых заболеваний. Ограничьте потребление ребенком сливочного масла и сала, а также таких продуктов, как сосиски, сардельки и мясные деликатесы, в которых также присутствует высокое содержание жира, натрия (соли) и нитратов.

Внимательно читайте этикетки во избежание потребления ребенком транс- и насыщенных жиров.

Что делать, если ребенок привередлив в еде?

Если вы считаете, что ребенок ест мало или недостаточно, не стоит переживать по этому поводу. Если его вес и антропометрические показатели находятся в пределах нормы, он, скорее всего, получает достаточное количество необходимых полезных веществ и витаминов. Регулярно посещайте детского врача, который будет контролировать рост ребенка и сообщит вам, если появятся какие-либо проблемы.

Детские аппетиты меняются день ото дня или даже от одного приема пищи к следующему приему. Учитывая их маленький размер желудка, дети должны потреблять небольшое количество пищи за один прием. При этом дети интуитивно чувствуют, сколько пищи им нужно, и потребляют ровно то количество еды, в котором нуждается их организм.

В обязанности родителей входит следующее:

  • Установить регулярный режим питания и перекусов для всей семьи. Родители и дети должны стараться принимать пищу вместе.
  • Предлагайте сбалансированные и разнообразные продукты из всех основных групп. В детских перекусах должны содержаться продукты как минимум из двух групп.
  • Подавайте пищу так, чтобы ребенку было легко с ней справиться. Например, разрезайте на кусочки или перемалывайте, чтобы маленькие дети могли полноценно ее прожевать и не подавились.
  • Учите детей с раннего детства пользоваться столовыми приборами, чтобы они ели самостоятельно.
  • Подключайте ребенка к выполнению соответствующих его возрасту заданий относительно сервировки стола и приготовления пищи.
  • Не предлагайте ребенку десерт в качестве вознаграждения или подкупа. Готовьте полезные десерты, такие как фруктовый салат или йогурт, или же вкусные и питательные конфеты из измельченных сухофруктов и меда.
  • Когда вы делаете покупки в продуктовых магазинах, ребенок должен видеть, что вы внимательно читаете этикетку перед тем, как выбрать как-то продукт.
  • Избегайте заведений быстрого питания, пусть дети знают о важности получения удовольствия от полезных и вкусных домашних блюд и теплой, душевной компании членов своей семьи.

Дети должны:

  • Выбирать пищу из той, которую вы даете в качестве еды или перекусов (это предполагает, что иногда дети могу не есть вообще).
  • Потреблять такое количество пищи, которое они хотят.

Примечание:

* Одной порцией фруктов и овощей считается объем, который может поместиться в пригоршне ребенка или взрослого.

** Одной порцией зерновых продуктов считается один ломтик хлеба, половина бублика, полстакана риса, гречки, макарон, лапши или любой рассыпчатой каши, 40 г (четыре столовых ложки) готовых к употреблению хлопьев, мюсли.

*** Одной порцией молока и молочных продуктов считается один стакан молока, натурального йогурта, кефира, ряженки или полстакана творога, 30-40 г твердого сыра.

**** Одна порция мясных и белковых продуктов равна 75-90 г.

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