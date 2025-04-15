Подготовка к ОГЭ по английскому языку в 2025 году: структура экзамена, план подготовки, рекомендации экспертов

Новости СМИ2 В этом году в пяти регионах страны планируют провести эксперимент. Девятиклассники, которые решили поступать в колледж, будут сдавать не четыре, а только два обязательных ОГЭ — по русскому языку и математике. Тем, кому не повезло оказаться в числе счастливчиков, все же придется сдавать четыре выпускных экзамена.Узнайте об особенностях подготовки к ОГЭ по английскому языку в 2025 году.

Авторы и эксперты

При подготовке к ОГЭ крайне важно проработать не только теорию, но регулярно заниматься практикой. источник: https://ru.freepik.com/

Экзамены по иностранным языкам не относятся к числу самых популярных. Обычно их выбирают выпускники, уверенные в своей языковой подготовке либо планирующие сдавать этот предмет в 11-м классе. Но эксперты уверены, что даже с невысоким стартовым уровнем знаний экзамен в 9-м классе можно сдать на высокий балл. Главное — это системная и регулярная подготовка с использованием только проверенных материалов. О том, как ее выстроить к ОГЭ по английскому языку в 2025 году, расскажем в статье.

Полезная информация об ОГЭ по английскому языку в 2025 году

В 2025 году для девятиклассников Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области вводится эксперимент: они смогут сдавать только два обязательных экзамена (русский язык и математику), если планируют поступать в колледжи или техникумы. Ученики, переходящие в 10-й класс, по-прежнему будут сдавать четыре экзамена — два обязательных и два на выбор. Для школьников других регионов правила аттестации пока не меняются.

Это нововведение утверждено указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным 1 апреля 2025 года.

Для тех учеников, которые не попадают в категорию счастливчиков, английский язык все также относится к числу предметов, которые выпускники 9-х классов сдают «добровольно», то есть выбирают его для сдачи по своему усмотрению среди других возможных предметов. Но школьникам не выдадут аттестат, если хотя бы по одному экзамену оценка будет ниже удовлетворительной. Это важное отличие государственной аттестации в 9-м классе от 11-го. Чтобы получить аттестат, одиннадцатиклассникам нужно пройти порог только по двум предметам — русскому языку и математике.



На ОГЭ баллы переводятся в оценку, которая суммируется с итоговой по предмету за 9-й класс и выставляется в аттестат в пользу ученика. Например, если школьник получил за год по английскому языку «4», сдал экзамен на «5», то в аттестате у него будет стоять «5». И наоборот: учился на «5», за ОГЭ получил «3», то в аттестате будет указано «4».

Для успешной сдачи ОГЭ у вас будет три попытки: основной период, резервные дни основного периода и дополнительный период. В резервные дни основного периода могут прийти выпускники, которые на основном этапе не смогли получить удовлетворительную оценку более чем по двум сдаваемым предметам. Дополнительный период проходит в сентябре. В нем участвуют все девятиклассники, кто не сдал экзамены с двух предыдущих попыток.

В таблице представлены сроки проведения ОГЭ по английскому языку в 2025 году, а также другие особенности, касающиеся этого экзамена:

Даты экзамена Досрочный период — 6 мая Резервный день досрочного периода — 14 мая Основной период — 21, 22 мая Резервные дни основного периода — 27, 28 июня, 1, 2 июля Дополнительный период — 12 сентября Резервные дни дополнительного периода — 19, 22, 23 сентября Форма экзамена Письменная — состоит из 4 разделов, 35 заданий Устная — 3 задания по говорению Минимальный балл для сдачи 29 Максимальное количество баллов 68 Продолжительность Письменная часть — 120 минут Устная часть — 15 минут

Структура ОГЭ по английскому языку

ОГЭ проверяет сформированность коммуникативных умений школьников, то есть умение общаться на английском языке: читать, писать, говорить, понимать сказанное на слух.

Экзамен разделен на две части: Экзамен разделен на две части:

1. Письменная состоит из четырех блоков: аудирования, чтения, лексико-грамматических заданий, письма. Выделяется 21 задание базового и 14 — повышенного уровня сложности. Экзамен проводят или на компьютерах, или на бумажных бланках ответов. На выполнение работы дается 2 часа.

2. Устная часть состоит из трех заданий по говорению: два — базовой сложности и одно — повышенной. Выпускники записывают рассказ на компьютер. На каждого сдающего выделяется по 15 минут.

Основные разделы и темы экзамена по английскому языку

Давайте подробнее рассмотрим задания, которые входят в каждую часть ОГЭ по английскому языку:

1. Аудирование: выпускник должен дважды прослушать три аудиотекста и выбрать правильный вариант ответа, соотнести высказывания с текстами, записать пропущенные слова.

2. Чтение. В этом блоке два задания. В первом нужно подобрать вопросы к текстам, во втором — определить, соответствует ли высказывание содержанию, не соответствует, или в тексте об этом ничего не говорится.

3. Лексика и грамматика. Экзаменуемые должны изменить предложенные слова так, чтобы их лексическая и грамматическая форма правильно употреблялась в предложении.

4. Письмо. Нужно написать ответ на электронное письмо, полученное от зарубежного знакомого.

5. Устная часть содержит три задания: выпускникам нужно прочитать текст вслух, ответить на заданные вопросы, составить монологическое высказывание на предложенную тему.

Полный список тем, грамматики и лексики, которые проверяются на экзамене, можно найти в кодификаторе. Он доступен на сайте ФИПИ.

К ОГЭ по английскому языку можно подготовиться самостоятельно, если действовать по четкому плану. источник: Freepik

Как оцениваются задания ОГЭ по английскому языку

За всю работу можно набрать 68 баллов. Задания письменной части из раздела 1—3 проверяет компьютер.

Верный ответ нужно записать заглавными буквами или цифрами без лишних пробелов. Важно писать разборчиво, без орфографических ошибок, иначе компьютер не сможет распознать ответ.

Задания № 5 и 12 оцениваются в 5 и 6 баллов соответственно. Если выпускник допускает ошибку, их количество уменьшается. Но если в ответе записано больше цифр, чем требуется, все задание оценивается в 0 баллов.

В остальных заданиях с № 1 по 34 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл.

Электронное письмо (раздел 4, задание № 35) проверяют эксперты. Первый этап — подсчет слов. Если в ответе меньше 90 слов, то за это задание выпускник получает 0 баллов, даже если по всем показателям письмо написано идеально. При подсчете учитываются все слова: обращение, подпись, вспомогательные части речи.

Эксперты анализируют ответ на соответствие четырем критериям:

1. Насколько правильно выпускник решил коммуникативную задачу, то есть раскрыл тему в письме.

2. Какие лексические и грамматические конструкции использовал, соответствуют ли они уровню экзамена.

3. Логично ли написано электронное письмо, не допустил ли школьник ошибок в организации текста.

4. Есть ли в работе орфографические и пунктуационные ошибки.

Максимально за письмо можно получить 10 баллов.

Устную часть также оценивают эксперты. Максимально возможный балл — 15. При оценивании монолога эксперты ориентируются на критерии:

раскрытие темы;

организация ответа;

языковое оформление высказывания.

Баллы, полученные за экзамен, переводятся в оценки:

до 28 баллов — «2»;

от 29 до 45 — «3»;

от 46 до 57 — «4»;

от 58 до 68 — «5».

Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по английскому языку в 9-м классе

Наш эксперт Наталья Таранова, старший преподаватель курсов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в домашней школе «ИнтернетУрок», убеждена, что к экзамену можно подготовиться за один год:

— ОГЭ соответствует уровню A2/B1 (Pre-Intermediate). За год подготовиться к экзамену вполне реально. Главное — действовать по четкому плану.

Как самостоятельно подготовиться к ОГЭ по английскому языку: пошаговый план

Особенность экзаменационных заданий в том, что они составляются на основе материалов из открытого банка заданий ФИПИ. Наталья Таранова уверена: если выпускник прорешает оттуда все задачи, он будет полностью готов к экзамену. Эксперт предлагает разбить подготовку на этапы:

— В течение первых трех месяцев изучайте базовую грамматику: времена группы Simple, модальные глаголы, преобразование слов. Увеличивайте словарный запас: учите 10—15 слов в день по темам из кодификатора. Параллельно читайте простые тексты, переводите их и учитесь выделять основную информацию. В период с четвертого по шестой месяц практикуйте задания по аудированию, используя записи из ФИПИ. Решайте задания на грамматику и лексику из банка. Начинайте писать письмо: научитесь отвечать на вопросы и соблюдать структуру. С седьмого по девятый месяц начните работать с полноценными КИМами: решайте их на время, чтобы привыкнуть к экзаменационному формату. Тренируйте устную часть: читайте вслух, готовьте монологи, отвечайте на вопросы. Обязательно пересматривайте ошибки и корректируйте их.

Это только возможные этапы подготовки к ОГЭ. Каждый может скорректировать их под себя. Рассмотрим ключевые шаги, которые должен совершить каждый ученик, решивший в 9-м классе сдавать английский язык. Это только возможные этапы подготовки к ОГЭ. Каждый может скорректировать их под себя. Рассмотрим ключевые шаги, которые должен совершить каждый ученик, решивший в 9-м классе сдавать английский язык.

1. Оцените текущий уровень знаний

Перед тем как начинать готовиться, напишите пробный ОГЭ. Ежегодно на сайте ФИПИ публикуются демонстрационные варианты. Демоверсия содержит КИМ, аудиотексты и критерии оценивания. Тестовые задания вы сможете проверить самостоятельно, а вот для проверки развернутых ответов лучше обратиться к учителю или репетитору. Обязательно разберите критерии оценивания, чтобы понимать, чего от вас ждут проверяющие.

Баллы за пробный экзамен помогут понять, как вы готовы к ОГЭ в настоящий момент, а также выявить проблемные темы. Запомните свой стартовый уровень знаний, чтобы отслеживать прогресс в будущем.

2. Составьте план подготовки по темам

В кодификаторе и спецификации к демоверсии содержится перечень того, что вы должны знать, чтобы успешно сдать ОГЭ. Используйте эти документы, чтобы распланировать подготовку.

Включите в план задания из разных разделов. Только систематизированная и регулярная практика поможет вам постепенно освоить все необходимые навыки.

3. Изучите теорию по английскому языку

Многие девятиклассники допускают ошибку: они учат грамматику и новые слова, но не применяют знания на практике. Другие же, наоборот, решают задания, не разбираясь в причинах ошибок.

При подготовке к экзамену крайне важно проработать всю теорию, указанную в кодификаторе. Даже в самых простых темах, которые вы изучали в начальной школе, есть множество исключений. Составители любят использовать такие «ловушки» в экзаменационных заданиях. При подготовке к экзамену крайне важно проработать всю теорию, указанную в кодификаторе. Даже в самых простых темах, которые вы изучали в начальной школе, есть множество исключений. Составители любят использовать такие «ловушки» в экзаменационных заданиях.

4. Решайте задания по каждому разделу

Важно работать над языком целостно и разносторонне. Не стоит заниматься только аудированием или письмом. Необходимо уделять внимание каждому разделу, делая упор на тех заданиях, которые даются труднее всего.

Старайтесь следовать всем требованиям к оформлению. Важно довести этот навык до автоматизма. Многие выпускники пренебрегают оформлением, а на экзамене теряют баллы из-за неправильно оформленных ответов.

5. Пишите пробные экзамены

Регулярные пробники помогают:

контролировать прогресс;

при необходимости исправлять план подготовки;

правильно распределять время;

привыкнуть заполнять бланки ответов;

психологически адаптироваться к процедуре и формату экзамена.

Репетитор сможет уделить внимание повторению сложных разделов по предмету. источник: Unsplash

Подготовка к устной части ОГЭ по английскому языку

Наш эксперт Наталья Таранова предупреждает:

— Задания, где требуется свободный ответ, часто вызывают сложности. Например, на вопросы о любимых фильмах, питомцах или достопримечательностях вашего города нет правильного или неправильного ответа, но важно сказать хоть что-то. Чтобы лучше подготовиться к таким заданиям, рекомендую расширять кругозор и читать тексты на темы из кодификатора. Это поможет легче формулировать свои ответы. Также можете заранее подготовить шаблоны.

При подготовке к устной части экзамена стоит обратить внимание на наиболее «ошибкоопасные» места. При подготовке к устной части экзамена стоит обратить внимание на наиболее «ошибкоопасные» места.

В задании № 1 необходимо продемонстрировать сформированность фонетических навыков и интонационного оформления речи. Для этого вспомните, как произносятся английские звуки, интонируются предложения. Сложные слова следует прочитывать вслух, а числительные произносить полностью.

Для задания № 2 нужно развивать кратковременную память. Постарайтесь максимально точно запомнить грамматическую структуру вопроса, чтобы использовать ее в ответе.

При подготовке задания № 3 не забывайте о вступлении и заключении. Начинайте с анонса темы монолога и в конце сделайте небольшой вывод. Составьте для себя шаблон ответа с вводными словами и переходами между пунктами плана.

Учитесь записывать ответ на компьютер и проверять качество записи. Если на экзамене поймете, что ответ не записан, скажите организатору в аудитории — он предоставит вам возможность повторить запись.

Как подготовиться к написанию письма на ОГЭ по английскому языку

Изучите структуру электронного письма, а также приучите себя соблюдать требуемый объем: 100—120 слов. Допускается отклонение от этого диапазона на 10%: минимум — 90 слов, максимум — 132.

Запомните элементы, которые обязательно нужно включать в письмо:

обращение;

благодарность;

ответы на вопросы;

надежда на будущие контакты;

завершающая фраза;

подпись автора.

Не стоит употреблять сложные грамматические конструкции. Лучше написать просто, но грамотно.

Как подготовиться к аудированию на ОГЭ по английскому языку

Чтобы развивать навык понимания прослушанного текста, необходимо много практиковаться: слушать аудиокниги, песни, фильмы, подкасты. Также полезно общаться с друзьями или преподавателями на английском языке. Не стоит бояться, если поначалу вам будет не все понятно.

Выполняйте упражнения, которые помогут улучшить восприятие речи на слух: аудирование со зрительной опорой, задания на поиск заданной информации, тренировку памяти и вероятного прогнозирования.

Во время работы над аудированием следуйте определенному алгоритму:

прочитайте задание перед прослушиванием текста, чтобы понимать, какую информацию нужно найти;

сосредоточьтесь на ключевых словах или синонимичных конструкциях, которые могут содержать ответ;

слушайте внимательно, не отвлекаясь, и старайтесь уловить общий смысл, даже если знаете не все слова;

используйте паузы между прослушиваниями, чтобы подумать над ответами и заполнить задания.

Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по английскому языку с нуля

Дистанционные технологии позволяют готовиться к экзаменам, не выходя из дома. Приведем в пример полезные ресурсы, актуальные в 2025 году.

Онлайн-платформы с заданиями

Подготовка к любому экзамену должна начинаться с изучения сайта ФИПИ. На этом ресурсе вы найдете официальные документы: демонстрационные варианты прошлых лет, спецификации, кодификаторы, аналитические материалы, открытый банк заданий.

В разделе «Навигатор самостоятельной подготовки» к экзамену по английскому языку собраны советы для самостоятельной работы, список источников информации по каждому разделу экзамена.

Онлайн-курсы

При выборе онлайн-школы изучите формат занятий и содержание курса. Для выпускников, которые сдают английский язык, особенно важно получать обратную связь от преподавателей, чтобы понимать ошибки в устной части и в электронном письме. Без этого вы не сможете набрать максимальный балл за развернутые ответы.

Сделать выбор помогут отзывы выпускников, а также пробные занятия, которые предлагают многие онлайн-школы. Бесплатные рабочие материалы помогут понять, какой подход используют преподаватели, и определить, подходит ли вам методика курсов. Среди популярных онлайн-школ отметим Skyeng, «Лектариум», «Фоксфорд», Skillbox.

Сборники, пособия и учебники с заданиями

Для успешной подготовки к ОГЭ по английскому языку рекомендуется использовать источники, одобренные Рособрнадзором и ФИПИ. Полный список таких материалов вы найдете в «Навигаторе самостоятельной подготовки».

Эти материалы удобно организованы по разделам экзамена, что позволяет сосредоточиться на тех аспектах, которые вызывают наибольшие затруднения.

Для проработки тем можно воспользоваться такими учебными пособиями: Для проработки тем можно воспользоваться такими учебными пособиями:

«ОГЭ-2025. Английский язык: типовые экзаменационные варианты: 20 вариантов» под редакцией И. Басовой, Н. Трубаневой;

Macmillan Exam Skills for Russia / Учебное пособие для подготовки к ОГЭ по английскому языку: говорение. Автор Кейт Пикеринг;

«ОГЭ-2025. Английский язык. Разделы «Письмо» и «Говорение». Автор К. Громова;

«Практикум по словообразованию. Готовимся к итоговой аттестации». Автор Ю. Веселова.

Занятия с репетитором

Подготовка с репетитором позволяет получить индивидуальную программу обучения, которая будет адаптироваться под ваш прогресс. Ваш учитель сможет предложить дополнительные задания по проблемным темам и уделить внимание повторению сложных разделов.

Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл

Экзамен по английскому языку — это не только проверка знаний, но и демонстрация умений правильно выполнять задания. Дадим несколько рекомендаций, которые помогут не допустить распространенных ошибок и набрать высокий балл за работу.

Правильное понимание заданий. Читайте инструкции и выделяйте ключевые слова. Это поможет избежать ошибок из-за невнимательности.

Читайте инструкции и выделяйте ключевые слова. Это поможет избежать ошибок из-за невнимательности. Согласование времен. Многие путают времена: Present Simple и Present Continuous, Past Simple и Past Perfect. Запомните их различия и попрактикуйтесь на упражнениях.

Многие путают времена: Present Simple и Present Continuous, Past Simple и Past Perfect. Запомните их различия и попрактикуйтесь на упражнениях. Предлоги. Еще одна сложность — предлоги. Чтобы снизить количество ошибок, учите их в сочетаниях и контексте. Например, interested in, а не interested at.

Еще одна сложность — предлоги. Чтобы снизить количество ошибок, учите их в сочетаниях и контексте. Например, interested in, а не interested at. Исключения из правил. Регулярно повторяйте исключения из правил. Например, множественное число образуется при помощи окончания -s, но есть исключения: children, teeth.

Регулярно повторяйте исключения из правил. Например, множественное число образуется при помощи окончания -s, но есть исключения: children, teeth. Словообразование. Ошибки в приставках и суффиксах могут сделать слово неправильным. Например, happiness, а не happyless. Важно запоминать корни слов и типичные суффиксы/префиксы.

Ошибки в приставках и суффиксах могут сделать слово неправильным. Например, happiness, а не happyless. Важно запоминать корни слов и типичные суффиксы/префиксы. Лексика и фразеология. Не используйте слова или выражения, в значении которых вы не уверены. Запоминайте устойчивые фразы и их значение.

Советы эксперта

Мы обратились к эксперту Наталье Тарановой за советами, которые помогают ее ученикам успешно сдавать экзамен на высокий балл.

Регулярно тренируйтесь. Решайте задания из открытого банка ФИПИ. Практикуйте устную речь. Для этого больше говорите на заданные темы, записывайте свои монологи, анализируйте ошибки. Так вы сможете избавиться от ненужных пауз и неуверенности во время ответа.

Контролируйте время. Во время чтения старайтесь уложиться в 30 минут. На грамматику и лексику выделите также 30 минут, 20—25 минут — на написание и перепроверку электронного письма.

Заполняйте бланки правильно. Четко записывайте ответы в отведенные поля, избегая помарок. Следите за форматом записи ответов, перепроверяйте заполнение, чтобы не пропустить строку или задание.

Перепроверяйте ответы. После того как выполните все задания, обязательно вернитесь к ответам. Так вам удастся избежать случайных ошибок, которые повлияют на итоговый балл.

Главное о подготовке к ОГЭ по английскому языку

Подведем итоги и выделим ключевые моменты, которые следует учесть при подготовке к ОГЭ по английскому языку.

1. Экзамен включает две части — письменную и устную.

2. В письменной содержится 34 задания с кратким ответом, 1 — с развернутым. Это электронное письмо.

3. Выпускник должен набрать не менее 29 баллов, иначе ему не выдадут аттестат.

4. Начинать подготовку следует с изучения документов, опубликованных на сайте ФИПИ.

5. Экзаменационные КИМ составляются из заданий, которые содержит открытый банк заданий ФИПИ. При подготовке их нужно прорешать.