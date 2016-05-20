Гибель 12 детей в Республике Сербской

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Гибель 12 новорожденных детей в отделении интенсивной терапии роддома Баня-Луки. С 22 мая по 19 июня дети умирали из-за нехватки кислорода. Место, где находились дети, было заблокировано боснийско-хорватскими войсками. Врачи получили промышленный кислород от армии, но он не смог исправить ситуацию.
12 баня-лукских звездочек
Администрация города и медики через СМИ и дипломатические каналы сообщали о ситуации, с ней был ознакомлен и ЮНИСЕФ. Однако самолет с кислородом, на протяжении нескольких дней, готовый к вылету в аэропорту Белграда, так и не получил разрешения на перелет от миротворческих сил, контролировавших воздушное пространство над Сербской Краиной и Боснией и Герцеговиной.
Ситуация с детьми, а также общая нехватка продовольствия и лекарств, побудили краинских и боснийских сербов провести крупную наступательную операцию по прорыву блокады.
Операция получила название «Коридор». Спустя семь дней после смерти двенадцатого ребенка блокада была прорвана сербскими войсками в районе города Брчко.
Только двое детей смогли выжить, но прожили недолгую жизнь
Сладжана Кобас (18 июня 1992 — 9 февраля 2006).
В результате нехватки кислорода у девочки была нарушена деятельность мозга и легких. Умерла 9 февраля 2006 года.
Умер от рака костей и Марко Медакович (род. 21 июня 1992). Находился без кислорода около 10 минут. Остался парализован.
23 декабря 2008 года в Баня-Луке был открыт памятник Майи Милич-Алексич «12 звездочек» в память о погибших детях.
12 ЗВЈЕЗДИЦА
ја не молим за себе
како је суђено и биће
ал’ реците господине
дал’ вас пеку ове сузе
дал’ спавате
У истом дан рођени
у исти дан ваш оштар мач пресуди
и питам се господине
који бог има моћ
да вам опрости
Дванаест звјездица с неба пало је
ноћас на ваш длан
цијењени господине
Дванаест звјездица с неба пало је
шта су скривиле
цијењени господине
У исти дан су рођени
у исти дан ваш оштар мач
им пресуди
и питам се висости
који бог има моћ да вам опрости
Дванаест звјездица
с неба пало је на ваш длан
цијењени господине
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