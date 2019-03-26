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Для нормального развития малыша колыбельная песня на сон необходима

Для нормального развития малыша колыбельная песня на сон необходима

Для нормального развития малыша колыбельная песня на сон необходима, как нежные объятия матери и ее молоко. Наши предки не зря считали, что воспитание ребенка берет свое начало с колыбельных, и придавали этим песням особое значение. В колыбельных по сей день сохранились таинственные образы Дремы, Сна, Угомона, Кота-Баюна.
Колыбельные выполняли ту же функцию, что заговоры. В песне мать просила дать ее малышу силы для сна и роста, чтобы он был сильным и здоровым в будущем. Каждому младенцу колыбельная полагалась своя — ее сразу после рождения сочиняла мать. Затем эта песня всю жизнь оставалась его оберегом. Попробуйте сочинить колыбельную для вашего малыша. Или спойте ему в следующий раз вот эту: Снова небо стало темным, В тучках прячется луна, В темноту притихших комнат Прилетает фея сна, Над подушкой покружится Скажет тихо — засыпай! Пусть тебе малыш приснится Все что хочешь — баю-бай. И пряничный домик, И сказочный домик, И в цирке наездник на белом коне, И плюшевый мишка, И добрая книжка, Чтоб ты до утра улыбался во сне!

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