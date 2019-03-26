Для нормального развития малыша колыбельная песня на сон необходима
Для нормального развития малыша колыбельная песня на сон необходима, как нежные объятия матери и ее молоко. Наши предки не зря считали, что воспитание ребенка берет свое начало с колыбельных, и придавали этим песням особое значение. В колыбельных по сей день сохранились таинственные образы Дремы, Сна, Угомона, Кота-Баюна.
Колыбельные выполняли ту же функцию, что заговоры. В песне мать просила дать ее малышу силы для сна и роста, чтобы он был сильным и здоровым в будущем. Каждому младенцу колыбельная полагалась своя — ее сразу после рождения сочиняла мать. Затем эта песня всю жизнь оставалась его оберегом. Попробуйте сочинить колыбельную для вашего малыша. Или спойте ему в следующий раз вот эту: Снова небо стало темным, В тучках прячется луна, В темноту притихших комнат Прилетает фея сна, Над подушкой покружится Скажет тихо — засыпай! Пусть тебе малыш приснится Все что хочешь — баю-бай. И пряничный домик, И сказочный домик, И в цирке наездник на белом коне, И плюшевый мишка, И добрая книжка, Чтоб ты до утра улыбался во сне!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии