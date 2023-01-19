Травматолог-ортопед Баиндурашвили: «“Ватрушка” — самый опасный снаряд»

Впереди долгожданные каникулы. Дети и взрослые предвкушают радость от зимних забав на свежем воздухе, а врачи-ортопеды готовятся к горячему сезону травм. Как предотвратить несчастье?

Наш эксперт – президент Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Алексей Баиндурашвили.

Падайте правильно!

Елена Нечаенко, aif.ru: Алексей Георгиевич, какова статистика по детскому травматизму? И какие зимние травмы у детей самые частые?

Алексей Баиндурашвили: По данным Федерального центра дет­ской травматологии, травмы опорно-двигательной системы у детей от 0 до 14 лет составляют 103–105 человек на 1000 детского населения. У подростков эта цифра выше – 170 на 1000.

Зимой дети чаще всего получают ушибы из-за падений, ссадины, порезы. Нередко случаются черепно-мозговые травмы как лёгкой степени, так и тяжёлые, когда дети по­ступают в больницу с рвотой, а иногда и с потерей памяти. Обычно наиболее серьёзные растяжения и вывихи бывают во время катания на коньках и «ватрушках» (тюбингах) или просто на скользкой дороге. Например, вывихи грудино-ключичного сочленения или локтевого сустава происходят при падении на прямую руку, вывих костей запястья – на согнутую кисть. Вывих плеча, тазобедренного сустава, фаланг пальцев, пястных костей, как правило, получают хоккеисты. При неудачном падении высока и вероятность переломов – как внутрисуставных, так и позвоночника.

– Каковы главные причины зимних травм у детей? И как их предотвратить?

– Причин детского травматизма множество. Это и неблагоустроенная среда, и недосмотр взрослых, и неосторожное поведение ребёнка в быту, на улице, во время игр и занятий спортом. Травмам также способствуют психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, отсутствие чувства опасности.

Чтобы предотвратить беду, родителям надо позаботиться об одежде по погоде, о тёплой непромокаемой обуви и, конечно, о защитном снаряжении для детей. Наколенники и шлем должны хорошо прилегать к телу, коньки и лыжные ботинки подходить по размеру и плотно поддер­живать лодыжку.

ВАЖНО! При оказании первой самостоятельной помощи травмированному ребёнку главное — не навредить. Пока дожидаетесь приезда скорой помощи, успокойте малыша и укройте, чтобы он не замёрз. Своими силами надо постараться остановить кровотечение, если оно есть. Если же вы не понимаете, что именно произошло с ребёнком, не трогайте и не перемещайте его. Ждите врача, так как ваши непрофессиональные действия могут нанести непоправимый вред.

– Надо ли учить детей падать? Какие виды спорта лучше всего развивают координацию движений?

– Прежде всего надо научить ребёнка не бояться падений. Но, если их не избежать, необходимо постараться упасть на бок. Самое безопасное падение – в позе эмбриона, т. е. прижав конечности и голову к себе. При потере равновесия ни в коем случае нельзя при падении выставлять вперёд руки.

Для улучшения координации подойдёт любой спорт, в том числе зимние виды, такие как лыжи, коньки, хоккей. Нужно только подобрать качественную экипировку и найти профессионального тренера.

Несладкая «ватрушка»

– Что опаснее – коньки, «ватрушки», сноуборд, горные лыжи, санки, снегокаты?

– Чаще всего дети получают травмы во время катания на «ватрушке», поэтому она считается наиболее опасным снарядом. Ребёнок может врезаться в дерево, сломать ноги или тазовые кости. Когда «ватрушка» подпрыгивает или переворачивается в воздухе, дети получают компрессионные переломы позвоночника. Если тюбинги врезаются друг в друга, пострадавшие поступают в больницу с множественными переломами.

Неуправляемый спуск и столкновения на санках чреваты травмами головы, конечностей, ушибами, рваными ранами ног, сотрясением мозга.

На катке часто случаются травмы стоп и сухожилий, особенно у новичков.

На сноуборде высока вероятность травмирования кистей, лодыжек, коленных суставов.

– Какими повреждениями грозит пиротехника и как уберечься от них?

– Главная опасность пиротехники – ожоги. Крайне редко петарды взрываются в руках. Очень важно соблюдать все правила безопасности: покупать только качественную сертифицированную продукцию, детям не давать петарды в руки, а подросткам рассказывать о возможных рисках, о важности соблюдения инст­рукций и рекомендаций производителя. Если вы отпускаете ребёнка на новогоднее мероприятие, где может использоваться пиротехника, обработайте костюмы и парики специальной огнеупорной пропиткой.

«Ледниковый» период

– Какие правила надо со­блюдать, выходя на каток или на горку?

– Желательно выбирать общественные катки, где лёд ровный. На замёрзшей реке лучше не кататься: ледяной покров, образующийся на движущейся воде, разной толщины, а потому непредсказуем. Кататься надо в светлое время суток (или при хорошем искусственном освещении), соблюдая правила безопасности: двигаться по большому кругу, а не навстречу друг другу, не кататься на большой скорости, при падении быстро вставать, чтобы избежать столкновения.

Спускаться на санках или «ватрушке» нужно в оборудованных для этого местах. Трасса должна быть огорожена и приспособлена для катания. Прежде чем лететь вниз, осмотритесь: на пути не должно быть препятствий в виде деревьев, транспорта, других людей, но главное – проезжих дорог.

Кататься с горы на санках можно, только сидя ногами вперёд. Спуск лёжа на животе вперёд головой, спиной по ходу движения или на коленях может быть опасным для жизни, так как «ватрушка» и санки очень быстро набирают скорость и становятся неуправляемыми. Только правильное положение ребёнка и защитная экипировка помогут уберечь его от травм.