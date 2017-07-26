Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые! - рецепт.

Время приготовления: 20 мин.
Количество порций: 1
Сложность: Простой
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Тесто:
- Кефир – 300мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
- яйцо - 1 шт.
- Сахар – 1 ч.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Мука – 550 гр
- Растительное масло – 5 ст.л.
- Начинка:
- Соленые огурцы – 6 шт.
- Лук – 2 шт.
- Яйцо – 3 шт.
- Гречка – 40 гр (можно заменить картофельным пюре, тогда не нужно добавлять яйца)
- Лук зеленый – 3 веточки
- Укроп – 5 веточек
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Перец, соль - по вкусу
КАК ПРИГОТОВИТЬ
Пирожки на кефире без дрожжей. Прекрасная альтернатива дрожжевому тесту. Так же предлагаю вашему вниманию вариант простой и очень вкусной начинки из неожиданного сочетания продуктов.
Замешиваем тесто. Смешаем яйцо, соль, сахар, соду, растительное масло и муку. Дадим тесту постоять 30 минут.
Готовим начинку.
Лук обжарим, добавим натертые огурцы и обжарим все до испарения жидкости.
Смешиваем лук с огурцами, нарезанные отварные яйца, зелень, отварную гречку, соль перец.
Формируем пирожки, обжариваем на растительном масле или в духовке.
Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже.
Приятного аппетита!
Рецепт: Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые!, как приготовить быстро и вкусно в домашних условиях
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