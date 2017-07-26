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Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые! - рецепт.

Фото к рецепту: Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые!

Время приготовления: 20 мин.

Количество порций: 1

Сложность: Простой

ИНГРЕДИЕНТЫ
  • Тесто:
  • Кефир – 300мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • яйцо - 1 шт.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Мука – 550 гр
  • Растительное масло – 5 ст.л.
  • Начинка:
  • Соленые огурцы – 6 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Гречка – 40 гр (можно заменить картофельным пюре, тогда не нужно добавлять яйца)
  • Лук зеленый – 3 веточки
  • Укроп – 5 веточек
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Перец, соль - по вкусу
КАК ПРИГОТОВИТЬ

Пирожки на кефире без дрожжей. Прекрасная альтернатива дрожжевому тесту. Так же предлагаю вашему вниманию вариант простой и очень вкусной начинки из неожиданного сочетания продуктов.

Замешиваем тесто. Смешаем яйцо, соль, сахар, соду, растительное масло и муку. Дадим тесту постоять 30 минут.

Готовим начинку.

Лук обжарим, добавим натертые огурцы и обжарим все до испарения жидкости.

Смешиваем лук с огурцами, нарезанные отварные яйца, зелень, отварную гречку, соль перец.

Формируем пирожки, обжариваем на растительном масле или в духовке.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже.

Приятного аппетита!

ПОШАГОВЫЕ ФОТО РЕЦЕПТА
Фото приготовления рецепта: Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые!
Фото приготовления рецепта: Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые!
Фото приготовления рецепта: Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые!
Фото приготовления рецепта: Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЦЕПТЕ

Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые! - рецепт.

Рецепт: Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые!, как приготовить быстро и вкусно в домашних условиях

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