Вкусные пирожки без дрожжей с интересной начинкой. Быстро, Просто на Вкус как дрожжевые! - рецепт.

Пирожки на кефире без дрожжей. Прекрасная альтернатива дрожжевому тесту. Так же предлагаю вашему вниманию вариант простой и очень вкусной начинки из неожиданного сочетания продуктов.

Замешиваем тесто. Смешаем яйцо, соль, сахар, соду, растительное масло и муку. Дадим тесту постоять 30 минут.

Готовим начинку.

Лук обжарим, добавим натертые огурцы и обжарим все до испарения жидкости.

Смешиваем лук с огурцами, нарезанные отварные яйца, зелень, отварную гречку, соль перец.

Формируем пирожки, обжариваем на растительном масле или в духовке.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже.

Приятного аппетита!