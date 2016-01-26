ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 3

|Не повезло
|Пятилетняя Марина, критически оглядывая толпу мужчин, говорит подруге:
- Ты посмотри, а принцев здесь нет.
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|Энциклопедия
|Подарила на 6-тилетие одной девочке энциклопедию типа "Хочу все знать".
На следующий день ребенок мне гордо говорит:
- Я прочитала про то, как работает телефон!
Спрашиваю:
- Ну и как?
- Ну просто звонишь, и все!
Хорошая, видно, энциклопедия.
|Я и мой брат
|Двухлетний Сашенька говорит о младшем брате:
- Петюня у нас маленький, и я тоже маленький, но меня кто-то надул...
|Комплимент
|Давно было. Где-то в середине 80-х. Учился я тогда в 10-м классе, классным руководителем у нас была преподаватель физкультуры. Женщина строгая, принципиальная. В школу она всегда ходила в спортивном костюме, и, так как стройностью не отличалась, выглядело это, мягко сказать, забавно.
Это преамбула. Теперь история. Не знаю, как сейчас, а раньше девочки и мальчики физрой занимались раздельно. У нас преподом был мужик, мы его очень любили за то, что особо не гонял, разрешал на уроке играть в футбол, волейбол и т. д. Девчонки же под руководством "классной" всегда пахали по полной. И вот как-то раз что-то там с физруком произошло, что - неважно. Суть в том, что урок вела "классная дама". Видимо, решив оторваться по полной, она устроила нам, пацанам, зачет по подтягиванию. Наблюдая за очередным висящим соплей на перекладине начала орать:
- Как вы можете?! Вы же будущие защитники Родины! Вот я в молодости спортом занималась! У меня даже прозвище было - Гимнастика! У меня талия была, как голова!
И тут из нашей нестройной шеренги прозвучали слова Лени Дергачева, ставшие впоследствии знаменитыми:
- Ну и голова же была у вас, Галина Петровна!
Все. Все лежат. "Классная" с красным лицом тащит Леньку к директору.
|Про Муху-Цокотуху
|Мама читает Сереже сказку про Муху-Цокотуху:
- Хочет бедную убить, Цокотуху ...
Сережа:
- Попу бить.
|И снова про любовь
|Трехлетний Максим говорит:
- Бабушка, я тебя люблю!
- И я тебя тоже...
- Так зачем же ты меня в садик отправляешь?!
|Братик
|На улице тетя несла щенка.
Марина:
- Я тоже хочу щенка!
- Давай лучше тебе братика заведем.
- Давай... А пусть это будет братик-щенок.
|Это
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Мама купила банан. После обеда Ирочка (2 года) просит у мамы:
- Ма, дай мне это!
- Что?
- Ну, ЭТО!
- Что - это?
- Ну, кабан!!!
|Классный напиток
|- Мама, я в детском саду кефир полюбил!
- Отчего же ты его полюбил? Раньше ты его в рот не брал.
- От него такие усы становятся. Как у солдата!
|Сравнение
|- Мамочка, знаешь, как я тебя люблю?
- Ну как?
Глеб огляделся вокруг:
- Как дерево!
- Почему?
- Потому что оно крепкое!
|Детсадовские страсти
|Подруга рассказала. Наблюдала в детском садике картину. Мать за ребенком пришла, а ребятенок уже в одежде на пороге стоит.
Мать:
- Сама уже собралась?
Дите:
- Меня сегодня воспитательница запугивала.
Присутствующие мамаши делают стойку спаниеля на дичь. Мать:
- Как?!
Дите:
- Руками.
Мать без лишних разговоров набрасывается на молодую воспитательницу. После разбора полетов выясняется, что на детском языке «запугивать» означает «застегивать на пуговицы».
|Чего лежишь?
|7 утра, суббота. Четырехлетний малой лежит и ноет:
- Мамочка, любименькая, купи мне сухарики.
Я говорю:
- Солнышко мое, у мамочки нет денежек.
- Так чего ты лежишь, вставай, иди заработай!
|Может быть
|- Саша, почему у твоей белой блузки чёрные пуговицы? Я рекомендую тебе подумать и ответить что-то хотя бы похожее на правду, тогда тебе меньше влетит!
- Мама, а можно я начну ответ со слов "может быть"?
- Можно.
- Может быть, это я случайно закрасила их карандашом.
|Что нужно, чтобы стать добрым?
|Вероника и мамой едут с елки. Их остановил гаишник за мелкое нарушение и выписывает штраф. Вероника говорит:
- Не ругайтесь на мамочку, возьмите у меня все конфеты, станете добрым-добрым и не будете к людям приставать со всякими глупостями.
|Скрипачка
|Люба 3 лет впервые увидела по телевизору скрипачку. Видимо, тетя произвела на нее неизгладимое впечатление, потому что она воскликнула:
- Мама, смотри! Тетя гитару пилит!
|О детской сообразительности
|У меня есть племянник пяти лет, его родители работают день и ночь, и он познает жизнь посредством теле- и видеофильмов, поэтому не знает значения простых, на первый взгляд, слов.
Через год в школу. Его привели к психологу. Психолог дает ему тест:
- Мишенька, посмотри - на рисунке три дерева и яблоко, что здесь лишнее?
Мишка, долго-долго думая, говорит неуверенно:
- Яблоко.
- Правильно! - радуется психолог.
И дает Мишке еще девять похожих тестов. Тот отвечает без запинки, сразу, что лишнее.
Мама радуется, они выходят из кабинета психолога. И тут Миша спрашивает у мамы:
- Мамочка, а что такое ЛИШНЕЕ?
|Любознательность
|Малыш, глядя на лампочку, спрашивает:
- А кто электричество в лампочку засунул?
|Вопрос
|Дочка 5 лет держа пальчиками муравья подбежала к стоящему и беседующему со взрослыми людьми папе со словами:
- Папа, а ты любишь сосать попки муравьев?!..
|Сладкого ребенку!
|Наш четырехлетний сын обожает ходить в гости и принимать гостей у себя. И надо же было такому случиться - как раз, когда он отправлялся к своему другу Феде, к нам заехали друзья. Придя от Феди, он их, конечно, уже не застал, ужасно расстроился, уселся на пол у порога и принялся причитать, какой он несчастный, как ему в жизни не везет...
На что я ему говорю
- Приходится выбирать что-нибудь одно, вы уж определитесь, Всеволод Юрьевич, чего вы хотите от этой жизни...
На что наш малыш, немного подумав, ответил твердо и очень серьезно:
- Сладкого.
|Когда смеяться
|Мама с дочкой смотрят «Шоу мистера Бина». И тут то ли телик заглючил, то ли ещё что - но вырубился звук. Ну, дочка была маленькой, сразу заплакала. Мама её спрашивает:
- Доченька, ты чё плачешь? Ведь шоу без слов!
- Мам, а как я узнаю, когда мне смеяться?!
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