ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 3

- Ты посмотри, а принцев здесь нет.

- Ну просто звонишь, и все!

- Ну и как?

- Я прочитала про то, как работает телефон!

На следующий день ребенок мне гордо говорит:

Подарила на 6-тилетие одной девочке энциклопедию типа "Хочу все знать".

Я и мой брат

- Петюня у нас маленький, и я тоже маленький, но меня кто-то надул...