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ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 3

Не повезло
Пятилетняя Марина, критически оглядывая толпу мужчин, говорит подруге: 
- Ты посмотри, а принцев здесь нет. 

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 3

 
Энциклопедия
Подарила на 6-тилетие одной девочке энциклопедию типа "Хочу все знать". 
На следующий день ребенок мне гордо говорит: 
- Я прочитала про то, как работает телефон! 
Спрашиваю: 
- Ну и как? 
- Ну просто звонишь, и все! 
Хорошая, видно, энциклопедия. 
 
Я и мой брат
Двухлетний Сашенька говорит о младшем брате: 
- Петюня у нас маленький, и я тоже маленький, но меня кто-то надул... 
 
Комплимент
Давно было. Где-то в середине 80-х. Учился я тогда в 10-м классе, классным руководителем у нас была преподаватель физкультуры. Женщина строгая, принципиальная. В школу она всегда ходила в спортивном костюме, и, так как стройностью не отличалась, выглядело это, мягко сказать, забавно. 
Это преамбула. Теперь история. Не знаю, как сейчас, а раньше девочки и мальчики физрой занимались раздельно. У нас преподом был мужик, мы его очень любили за то, что особо не гонял, разрешал на уроке играть в футбол, волейбол и т. д. Девчонки же под руководством "классной" всегда пахали по полной. И вот как-то раз что-то там с физруком произошло, что - неважно. Суть в том, что урок вела "классная дама".
Видимо, решив оторваться по полной, она устроила нам, пацанам, зачет по подтягиванию. Наблюдая за очередным висящим соплей на перекладине начала орать: 
- Как вы можете?! Вы же будущие защитники Родины! Вот я в молодости спортом занималась! У меня даже прозвище было - Гимнастика! У меня талия была, как голова! 
И тут из нашей нестройной шеренги прозвучали слова Лени Дергачева, ставшие впоследствии знаменитыми: 
- Ну и голова же была у вас, Галина Петровна! 
Все. Все лежат. "Классная" с красным лицом тащит Леньку к директору. 
 
Про Муху-Цокотуху
Мама читает Сереже сказку про Муху-Цокотуху: 
- Хочет бедную убить, Цокотуху ... 
Сережа: 
- Попу бить. 
И снова про любовь
Трехлетний Максим говорит: 
- Бабушка, я тебя люблю! 
- И я тебя тоже... 
- Так зачем же ты меня в садик отправляешь?! 
 
Братик
На улице тетя несла щенка. 
Марина: 
- Я тоже хочу щенка! 
- Давай лучше тебе братика заведем. 
- Давай... А пусть это будет братик-щенок. 
 
Это

Мама купила банан. После обеда Ирочка (2 года) просит у мамы: 
- Ма, дай мне это! 
- Что? 
- Ну, ЭТО! 
- Что - это? 
- Ну, кабан!!! 
 
Классный напиток
- Мама, я в детском саду кефир полюбил! 
- Отчего же ты его полюбил? Раньше ты его в рот не брал. 
- От него такие усы становятся. Как у солдата! 
 
Сравнение
- Мамочка, знаешь, как я тебя люблю? 
- Ну как? 
Глеб огляделся вокруг: 
- Как дерево! 
- Почему? 
- Потому что оно крепкое! 
Детсадовские страсти
Подруга рассказала. Наблюдала в детском садике картину. Мать за ребенком пришла, а ребятенок уже в одежде на пороге стоит. 
Мать: 
- Сама уже собралась? 
Дите: 
- Меня сегодня воспитательница запугивала. 
Присутствующие мамаши делают стойку спаниеля на дичь. Мать: 
- Как?! 
Дите: 
- Руками. 
Мать без лишних разговоров набрасывается на молодую воспитательницу. После разбора полетов выясняется, что на детском языке «запугивать» означает «застегивать на пуговицы». 
 
Чего лежишь?
7 утра, суббота. Четырехлетний малой лежит и ноет: 
- Мамочка, любименькая, купи мне сухарики. 
Я говорю: 
- Солнышко мое, у мамочки нет денежек. 
- Так чего ты лежишь, вставай, иди заработай! 
 
Может быть
- Саша, почему у твоей белой блузки чёрные пуговицы? Я рекомендую тебе подумать и ответить что-то хотя бы похожее на правду, тогда тебе меньше влетит! 
- Мама, а можно я начну ответ со слов "может быть"? 
- Можно. 
- Может быть, это я случайно закрасила их карандашом. 
 
Что нужно, чтобы стать добрым?
Вероника и мамой едут с елки. Их остановил гаишник за мелкое нарушение и выписывает штраф. Вероника говорит: 
- Не ругайтесь на мамочку, возьмите у меня все конфеты, станете добрым-добрым и не будете к людям приставать со всякими глупостями. 
 
Скрипачка
Люба 3 лет впервые увидела по телевизору скрипачку. Видимо, тетя произвела на нее неизгладимое впечатление, потому что она воскликнула: 
- Мама, смотри! Тетя гитару пилит! 

 

О детской сообразительности
У меня есть племянник пяти лет, его родители работают день и ночь, и он познает жизнь посредством теле- и видеофильмов, поэтому не знает значения простых, на первый взгляд, слов. 
Через год в школу. Его привели к психологу. Психолог дает ему тест: 
- Мишенька, посмотри - на рисунке три дерева и яблоко, что здесь лишнее? 
Мишка, долго-долго думая, говорит неуверенно: 
- Яблоко. 
- Правильно! - радуется психолог. 
И дает Мишке еще девять похожих тестов. Тот отвечает без запинки, сразу, что лишнее. 
Мама радуется, они выходят из кабинета психолога. И тут Миша спрашивает у мамы: 
- Мамочка, а что такое ЛИШНЕЕ? 
 
Любознательность
Малыш, глядя на лампочку, спрашивает: 
- А кто электричество в лампочку засунул? 
 
Вопрос
Дочка 5 лет держа пальчиками муравья подбежала к стоящему и беседующему со взрослыми людьми папе со словами: 
- Папа, а ты любишь сосать попки муравьев?!.. 
 
Сладкого ребенку!
Наш четырехлетний сын обожает ходить в гости и принимать гостей у себя. И надо же было такому случиться - как раз, когда он отправлялся к своему другу Феде, к нам заехали друзья. Придя от Феди, он их, конечно, уже не застал, ужасно расстроился, уселся на пол у порога и принялся причитать, какой он несчастный, как ему в жизни не везет... 
На что я ему говорю 
- Приходится выбирать что-нибудь одно, вы уж определитесь, Всеволод Юрьевич, чего вы хотите от этой жизни... 
На что наш малыш, немного подумав, ответил твердо и очень серьезно: 
- Сладкого. 
 
Когда смеяться
Мама с дочкой смотрят «Шоу мистера Бина». И тут то ли телик заглючил, то ли ещё что - но вырубился звук. Ну, дочка была маленькой, сразу заплакала. Мама её спрашивает: 
- Доченька, ты чё плачешь? Ведь шоу без слов! 
- Мам, а как я узнаю, когда мне смеяться?! 
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