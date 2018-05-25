Митрополит Илларион готовит почву для закона о семейно-бытовом насилии

Почувствовав в связи с назначением либерального правительства пьянящий запах скорой победы, либералы всех мастей ринулись брать реванш.



Решено было для начала реализовать давнюю мечту - протащить закон о семейно-бытовом насилии.









Как по удару гонга начались выступления "экспертов" о том, что декриминализация 2017 ( не путать с декриминализацией 2016 ) была "неудачной законодательной инициативой. Новости СМИ2



Напомним, что летом 2016 года Дума, Совет федерации, а затем и Президент декриминализировали ст.116 Уголовного кодекса РФ, сделав исключение для "близких". После чего родителям, например, могли присудить два года тюрьмы за простой шлепок ребенка по попе. Зато чужие люди могли совершать те же действия, заплатив штраф.



Суть этого законодательного маразма был доведена до Президента Путина ( в частности на пресс-конференции Элина Жгутова поставила это вопрос перед ним), после чего в первую же сессию 2017 года Дума и Совет Федерации, глубоко покаявшись, признали законодательный брак и приняли нужную поправку.Теперь за действия, предусмотренные ранее статьей 116 УК, полагались лишь штрафы, сам состав статьи перекочевал в КОАП (административный кодекс) и стал статьей 6.1.1.



Заметим еще, что состав статьи описывал побои, не повлекшие ущерба для здоровья, не говоря уже о смерти.То есть речь все время шла о шлепках, пощечинах, тычках, толканиях и т.п.



Либералы как правило используют несколько стандартных приемов, защищая идею о необходимости разработки нового закона о семейно-бытовом насилии.



Эти приемы рассчитаны на обывателя, который хватает видимую на поверности наживку ( жалость, сострадание, жажда справедливости), не замечая острых жал в в виде разрушения внутрисемейных отношений из-за пустяковых стычек или интерпретации воспитания как насилия .



Программа "Стоп Насилие", как и "Стоп СПИД", стартует по команде и одновременно начинает наступление по всем фронтам: информационному, бюрократическому и общественному.



На бюрократическом поле первым петухом стала фраза уполномоченной по правам человека в Москве Т.Потяевой о том, что насилие стало больше после декриминализации, потому что стали больше обращаться.Слова Потяевой были встречены пикетами родительской общественности.











Количество обращений действительно возросло. Но это отнюдь не говорит о возросшем насилии.Вот объяснение эксперта Е.Тимошиной.



Когда речь шла об уголовной ответственности за пощечину, оскорбленные супруги сгоряча бежали в полицию, а ,осознав всю "глубину" трагедии к утру, шли и забирали свои заявления. Все таки, речь шла об уголовной судимости, которая могла повлиять не только на дальнейшую судьбу обидчика, но и на судьбу его, и очень часто общих, детей.



Теперь заявление забрать нельзя, а штраф заплатить придется. Поэтому число обращений выросло.



Человек несведущий , конечно, этих объяснений не получит. А получит алармистские выступления, заказанные нашими западными "партнерами", с упорством маньяка навязывающие нам свои "ценности".



На общественном поле митрополит РПЦ Илларион (Алфеев) заявил каналу "Россия 24" : "Должен сказать, что закон о декриминализации домашнего насилия в церковной среде вызвал очень противоречивую реакцию. В основном, насколько я могу судить, это была негативная реакция. Я сам реагировал на эту законодательную инициативу негативно...К сожалению, эти формы домашнего насилия никак не регулируются законодательством" - подготовил почву для закона о семейно-бытовом насилии архиерей.



Институт прав человека в нашей стране , да и повсеместно, традиционно представлен либералами, любящими запад, далеко не всегда бескорыстно.Чего с них взять? Но церковь? Последний оплот справедливости и милосердия, пристанище нищих и убогих, защитница обидимых, покровительница семейных ценностей, крепости семьи? Как туда проникли гуманистические фейки в виде "борьбы с семейно-бытовым насилием", спидобесия, беби-боксов, секспросвета?



Все эти привидения живут как правило в одном замке , построенном из материальных ценностей и прав человека.



Человечность, традиционные семейные ценности, истинная доброта, самопожертвование, и, уж если говорить о православной церкви, то богатства небесные, а не земные , живут в другом месте. И между этими домами - пропасть. Почти такая же, как между западными ценностями и российскими, между католичеством и православием, между духовным и брюховным.



Поэтому филокатолик как никто другой проникается псевдогуманистическими теориями о жесткости родителей, кровожадности мужей, безответственности матерей.



Органично вписываются в его рассудок умозаключения, что если разврат не остановить, то нужно его хотя бы направить в безопасное для здоровья и жизни русло. А если сознание воспалено или ангажировано , то размеры представших перед ним "трагедий" принимают вселенские масштабы и требуют от него немедленного миссионерского шага.



Оправданием , правда, для него это служить не может. Слишком много доверия предается такой позицией, слишком много людей пострадают от такого миссионерства.



















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