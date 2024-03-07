Давать ли пустышку: «за» и «против»

Как принять взвешенное решение?
Еще находясь в материнской утробе, некоторые (а может, и все) младенцы сосут свои пальцы или кулачки. Процесс сосания связан не только с питанием ребенка, но и с его чувством комфорта, покоя и безопасности. Вот почему еще в древнейшие времена изобрели соску-пустышку. Однако у этого невинного с виду предмета есть и недостатки. Вот что нужно знать и принимать во внимание, прежде чем окончательно решить, давать ли младенцу соску.
«За»
1. Пустышка помогает малышу успокоиться и заснуть, потому что – так уж задумано природой – во время сосания в головном мозге младенца вырабатываются химические вещества, снижающие уровень стресса и способствующие расслаблению.
Если дать малышу соску, когда он проснулся среди ночи, высока вероятность, что он снова заснет – на радость маме и папе.
2. Пустышка способна стать тем «переходным объектом», как это называют психологи, или неким «островком безопасности», который помогает ребенку обрести душевное равновесие, если он расстроен, испуган, испытывает боль или дискомфорт.
3. Во время сосания пустышки выделяется слюна, которая очищает полость рта и смывает налет, который образуется на зубах малыша. Кроме того, процесс сосания облегчает боль при прорезывании зубов.
4. Как показывают некоторые исследования, у детей, которые сосут во сне соску, ниже риск синдрома внезапной младенческой смерти. Возможное объяснение такого эффекта – соска помогает держать дыхательные пути ребенка открытыми во время сна. Кроме того, благодаря сосанию детский сон менее крепок, что повышает вероятность пробуждения в случае появления проблем с дыханием.
5. Недоношенным детям пустышка может помочь развить сосательный рефлекс, что в итоге даст им возможность нормально питаться.
6. Сосать пустышку лучше, чем большой палец или кулак (это грозит проблемами с развитием зубов). Кроме того, от соски отучить все же проще, чем от сосания большого пальца. Если пустышку вы можете в конце концов просто выбросить, то с пальцем такого проделать не получится.
«Против»
1. Если предложить малышу соску слишком рано, это может негативно сказаться на его желании сосать грудь, а значит, и на выработке грудного молока. Специалисты рекомендуют не давать младенцам пустышку примерно в первые шесть недель жизни.
2. Когда у младенца постоянно во рту соска, сокращаются его возможности агукать, лепетать, копировать речь взрослых и вообще экспериментировать с произнесением звуков. Словом, пристрастие к пустышке может негативно сказаться на речевом развитии ребенка.
3. Обвиняют пустышку и в стоматологических проблемах, поэтому отучение от нее специалисты советуют начинать как можно раньше, во всяком случае до трехлетнего возраста. Поскольку у детей еще очень пластичные кости, сосание пустышки в возрасте старше трех лет может привести к развитию неправильного прикуса, а зубы у ребенка могут вырасти неровно.
4. Считается, что длительное непрерывное сосание пустышки повышает риск воспаления среднего уха. Это связано с тем, что во время процесса сосания открывается евстахиева труба, соединяющая носовую полость и среднее ухо, что облегчает бактериям путь в уши.
Из-за постоянного слюноотделения при сосании повышается риск грибковых инфекций в ротовой полости.
5. Еще одна проблема – развитие у ребенка «пустышкозависимости». Привыкшие к постоянному присутствию во рту соски малыши расстраиваются, если она выпала или потерялась, не могут без нее заснуть, просыпаются среди ночи, требуя срочно вернуть утерянное, и сонные родители в панике ищут соску, которая, как назло, никак не находится. Опытные мамы перед сном раскладывают в удобном месте целый арсенал сосок.
6. Процесс отучения от соски может быть очень травматичным как для ребенка, так и для родителей. Чем дольше малыш сосет пустышку, тем больше он к ней привязывается, поэтому если в год отучение от соски может пройти сравнительно легко, то в три-четыре года это может превратиться в настоящую драму.
Некоторые дети с самого начала отказываются от соски. Если ваш ребенок из таких, никогда не нужно пытаться насильно засовывать ему пустышку в рот в надежде, что он перестанет плакать.
В первые полгода жизни можно время от времени предлагать ему соску. Возможно, на другом этапе развития пустышка ему понравится и поможет при прорезывании зубов или при очередном возрастном кризисе.
Что касается самих сосок, то за ними надо тщательно следить на предмет появления трещин и других повреждений, которые могут быть опасны для малыша.
Соски нужно чаще менять, но, согласно последним рекомендациям педиатров, кипятить и стерилизовать их не нужно, достаточно просто вымыть теплой водой с мылом. И да, их можно и даже нужно облизывать – так вы будете стимулировать иммунную систему ребенка, способствуя ее нормальному развитию.
По материалам сайта essentialbaby.com.au
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