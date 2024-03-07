Давать ли пустышку: «за» и «против»

Еще находясь в материнской утробе, некоторые (а может, и все) младенцы сосут свои пальцы или кулачки. Процесс сосания связан не только с питанием ребенка, но и с его чувством комфорта, покоя и безопасности. Вот почему еще в древнейшие времена изобрели соску-пустышку. Однако у этого невинного с виду предмета есть и недостатки. Вот что нужно знать и принимать во внимание, прежде чем окончательно решить, давать ли младенцу соску.