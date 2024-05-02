Как помочь ребенку чувствовать себя в безопасности: 5 шагов

Когда в мире происходят глобальные изменения, дети не могут не чувствовать, как нервничают взрослые, и перестают ощущать себя в безопасности. Это негативно отражается на их психике и развитии. Поэтому задача родителей — что бы ни происходило, стараться поддерживать у детей чувство стабильности и предсказуемости жизни. В этом помогает рутина, то есть сохранение привычного ежедневного ритма и распорядка.
Вот несколько «краеугольных камней» рутины, которые позволят детям чувствовать себя спокойно и безопасно.
Утро
Будите ребенка в одно и то же время одним и тем же привычным способом (например, поцелуями). Дальше все должно идти своим чередом: чистка зубов, умывание, одевание, причесывание, завтрак, сборы в детский сад или в школу. Старайтесь не отступать от распорядка ни на шаг, это дает чувство надежности и уверенности.
Обязанности по дому
Что бы ни происходило, чистоту и порядок в доме никто не отменял. Поэтому пусть дети продолжают выполнять закрепленные за ними обязанности по дому, это тоже элемент рутины, который дает чувство стабильности.
Кружки
Если ребенок посещает спортивную секцию, танцевальную студию, кружок по рисованию и т.д., пусть продолжает это делать. Ничто так не поддерживает в норме психику и не дает такого ощущения уверенности, как привычное расписание жизни.
Семейный ужин
Хотя это непросто, раз в день, желательно в одно и то же время, вся семья должна оказаться за столом. Это не просто ужин, а время, когда родители и дети могут поговорить, что-то обсудить, рассказать, как прошел день, посмеяться. Такое ежедневное общение со взрослыми даст детям точку опоры в меняющемся мире.
Вечер
Вечерние ритуалы, связанные с укладыванием в постель и отходом ко сну, особенно важны: это лучшее время, чтобы дать ребенку почувствовать, что его привычный мир не рухнул. Почитать книжку, полежать рядом, пообниматься — все это говорит ребенку о том, что все хорошо, он любим и ему ничего не угрожает.
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