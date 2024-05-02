Как помочь ребенку чувствовать себя в безопасности: 5 шагов

Хотя это непросто, раз в день, желательно в одно и то же время, вся семья должна оказаться за столом. Это не просто ужин, а время, когда родители и дети могут поговорить, что-то обсудить, рассказать, как прошел день, посмеяться. Такое ежедневное общение со взрослыми даст детям точку опоры в меняющемся мире.