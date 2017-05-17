Шведский парламент отклонил все инициативы по массовой вакцинации





Риксдаг (парламент Королевства Швеция) 10 мая рассматривал доклад Комитета по социальным вопросам. Доклад содержит ряд мер в сфере здравоохранения. Документ стал объектом пристального внимания значительной части общества, так как доклад содержал ряд инициатив, которые могли бы положить начало массовой принудительной вакцинации, что затронуло бы все слои населения. Предполагалось, что все граждане, относящиеся к определенным категориям, должны быть принудительно вакцинированы.



Национальная федерация здравоохранения Швеции направила письмо в Комитет по социальным вопросам, заявив, что принудительная или обязательная вакцинация будет являться нарушением конституции Швеции. Многие другие организации также направляли письма и призывали Комитет по социальным вопросам и парламентариев повлиять на решение данной проблемы. Члены парламента, безусловно, приняли во внимание огромное общественное сопротивление всем формам принудительной вакцинации и 28 апреля предложили парламенту отклонить данные законодательные инициативы.



Ниже перечислены скандальные инициативы, касающиеся принудительной вакцинации:



• Программа обязательной вакцинации детей. Законодательная инициатива Софии Аркельстен (Умеренная коалиционная партия). Инициатива предполагает создание общей обязательной программы вакцинации. Подобная инициатива была также выдвинута Йесперсом Карлссоном (Умеренная коалиционная партия).



• Инициатива Хиллеви Ларссон (Социал-демократическая рабочая партия). Инициатива предполагает создание в будущем одинаковой программы вакцинации для всех детей Швеции.



• Инициатива комитета Карин Рокшё (Левая партия). Инициатива предполагает создание правительственного органа, ответственного за разработку информационной кампании о пользе и необходимости вакцинации детей.



• Инициатива Анн-Бритт Оссебол (Умеренная коалиционная партия). Инициатива направлена на рассмотрение возможности введения вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции в качестве Национальной программы вакцинации на протяжении 65 лет.

• Инициатива комитета Сесилии Видегрен (Умеренная коалиционная партия). Инициатива предполагает непрерывную оценку и анализ программ вакцинации.



• Инициатива Осы Вестлунд (Социал-демократическая рабочая партия). Инициатива предполагает возможность более обширной вакцинации против клещевого энцефалита.



• Инициатива Эрика Бенгцбо (Умеренная коалиционная партия). Инициатива предполагает возможность предоставления вакцины против вируса папилломы человека для молодых мужчин на тех же условиях, что и для девушек, в рамках государственных программ финансирования. С аналогичными законодательными инициативами выступили следующие парламентарии: Дезире Петрус (Христианско-демократическая партия), Анника Энгблом (Умеренная коалиционная партия), Биргитта Мария Олссон и Мария Веймер (Народная партия – Либералы), Йонас Гуннарссон (Социал-демократическая рабочая партия) и комитет Барбро Вестерхольм (Народная партия – Либералы).



10 мая шведский Риксдаг поддержал Комитет по социальным вопросам и отклонил все предложенные законодательные инициативы.



РИА Катюша