Психологический обман: 5 чувств родителей, которые притворяются любовью

«Не ходи играть в соседний двор. Не дружи с этим мальчиком. Не выключай телефон, чтобы я могла до тебя дозвониться. Сообщи, когда доберешься до дома», – фразы, которые свидетельствуют о прогрессирующем беспокойстве.

Стремление постоянно контролировать свое чадо чрезмерно заботливые мамы (а к ним нередко подключаются сердобольные бабушки) объясняют именно любовью. Родительницы-наседки не выпускают ребенка из поля зрения. Проявление самостоятельности у отпрыска склонные к гиперопеке мамы рассматривают как прямую угрозу семейной гармонии.

Родительская любовь неоднозначна. Часто мамы и папы подменяют это понятие схожими проявлениями чувств: ревность, гиперопека, собственничество, тревога, зависимость. Как обнаружить эффект замещения и чем он опасен для вашего ребенка?

Ревность



Ревнует – значит, любит. Помните эту распространенную и довольно спорную присказку? Между понятиями «ревность» и «любовь» ставить знак равно не всегда целесообразно. В некоторых случаях ревность вытесняет другие более позитивные чувства: заботу, ласку, нежность.



Как и к кому можно ревновать своего ребенка? Одни ревнуют к партнеру по браку (например, мама испытывает дискомфорт, когда чадо проводит больше времени с отцом), другие – к родственникам (бабушкам и дедушкам), к школьным учителям или близким друзьям отпрыска.



Как правило, ревнующим родителям не нравится тот факт, что ребенок испытывает потребность в заботе стороннего, пусть и близкого ему человека, прислушивается к его мнению, следует его советам. «Если он предпочитает мне другого человека, значит, я что-то делаю не так. Наверное, я плохой родитель», – за подобными мыслями скрывается страх быть отвергнутым, нелюбимым, забытым.



Опасность: ребенок боится испытывать и выражать чувство привязанности к кому-бы то ни было, кроме родителей; в нем крепнет уверенность, что настоящей любви заслуживает только мама (или отец).

Собственничество



Родители-эгоисты стараются всеми силами «привязать» к себе ребенка. Чувство собственничества характерно для мам, чья беременность протекала с осложнениями. Женщина, которая в течение девяти месяцев боялась потерять ребенка, разрешившись от бремени, стремится постоянно поддерживать контакт с малышом.



«Он – моя плоть и кровь. Я потратила так много сил, вынашивая его, поэтому теперь хочу, чтобы он постоянно был рядом», – оправдываются мамы, ни на шаг не отпускающие от себя малыша.



Папы чаще проявляют чувство собственности по отношению к дочерям, нежели к сыновьям. Отцам, ограничивающим свободу дочерей-подростков, кажется, что тем самым они могут уберечь их от социальных опасностей. На самом деле, папам-собственникам невыносимо осознавать, что их малышки взрослеют, отдаляются и готовятся выпорхнуть из родительского гнезда.



Опасность: дети, находящиеся «в собственности» родителей, инертны, безропотны, испытывают чувство вины, когда не могут проявить должное внимание по отношению к матери или отцу.

Тревога



Тревога за настоящее и будущее ребенка присуща каждому родителю. Другое дело, когда повышенная тревожность подавляет другие позитивные чувства. Так, тревожная мама не будет радоваться за сына, который отправляется в поход с классом, а тревожный папа запретит дочери-подростку ходить на свидания.



Если спросить таких родителей, почему они стремятся окрасить жизнь детей в черный цвет, они недоуменно пожмут плечами, мол, у них и в мыслях не было в чем-либо ущемлять ребенка, просто они переживают, как бы с ним чего не случилось.



Опасность: повышенная тревожность передается от родителей детям; они становятся беспокойными, мнительными, опасаются принимать важные решения и выходить из зоны комфорта.