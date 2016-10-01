ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Сколько лет копейке?
Эта монета-долгожительница появилась в 1535 году. После объединения разрозненных княжеств в Московское государство во время правления регентши Ивана IV Елены Глинской, а фактически ее родственников бояр Глинских, Бельских и Шуйских, назрела необходимость проведения денежной реформы.
Дело в том, что в то время каждый князь чеканил свои собственные серебряные монеты, отличавшиеся от других не только названием, но и весом, что создавало крайнее неудобство для взимания податей и налогов. А потому единую денежную единицу Московского государства стали штамповать на Новгородском монетном дворе. Сначала ее называли «новгородкой», позже — «копейкой», так как на ней был изображен всадник с копьем. Весила серебряная копейка 0,68 г, затем ее вес снизился и в начале XVIII века составлял только 0,28 г. Царь Алексей Михайлович хотел ввести в обращение медную копейку, но попытка оказалась неудачной. Это удалось только Петру I в 1704 году.
После Февральской революции страну охватила инфляция и финансовая система пришла в полное расстройство. Появились бумажные деньги достоинством в миллион и даже в миллиард рублей. Новому правительству опять пришлось провести денежную реформу. С 1924 по 1926 год советскую копейку чеканили из меди, впоследствии — из медно-цинкового сплава, а в наши дни — из биметалла белого цвета.
Чем занимаются гарбологи?
Гарбология — это отдельное направление хорошо известной нам науки экологии. А так как это название произошло от английского слова «garbage», что означает бытовые отходы, то гарбологи — это специалисты в области мусороведения. Они самым подробным образом изучают состав отходов, а также то, в какие реакции они могут вступать друг с другом и с окружающей средой, и ищут безопасные пути их переработки и уничтожения. Детальное обследование многих мусорных свалок показало, что кроме бытовых здесь нередко можно встретить радиоактивные и промышленные отходы, а также содержащие ртуть, свинец, мышьяк и другие вредные элементы. Все они при определенных условиях могут вступать в химические реакции, а многие из них являются даже катализаторами этих реакций. При сжигании подобные отходы образуют вредные продукты распада, а при разложении могут выделять карбамид, ацетальдегид, формальдегид и другие ядовитые вещества.
Уничтожение мусора — процесс длительный и многоступенчатый. Вначале его необходимо рассортировать и спрессовать. Затем часть его сжигается в специальных высокотемпературных печах, нейтрализуя тем самым их ядовитую часть, а остальное захоранивается в глубоких могильниках. При этом проблема их дальнейшего уничтожения оставляется на усмотрение потомков. Единственный выход из этой ситуации гарбологи видят в повсеместном строительстве мусороперерабатывающих заводов, которые в значительной степени снизят негативное воздействие ядовитых отходов на окружающую среду.
Почему высокие в выигрыше?
Ученые-медики выявили определенную зависимость между ростом человека и предрасположенностью к инсульту — кровоизлиянию в мозг. Оказалось, что сама природа дает высокорослым людям больше шансов избежать недуга по сравнению с теми, у кого рост низкий. Каждые дополнительные 10 см к среднестатистическому росту человека (166 см) уменьшают риск заболевания на 20%. Эта зависимость формируется у человека еще внутриутробно. Задержка развития плода приводит к тому, что основной поток крови и питательных веществ устремляется к телу эмбриона, а мозг их получает в ограниченном количестве, что и закладывает предрасположенность к гипертонии и как следствие — к инсульту. Для профилактики рекомендуется съедать ежедневно хотя бы одно яблоко. Содержащиеся в нем феноликовые кислоты препятствуют образованию тромбов.
Откуда берутся комары?
Обычно взрослая комариха откладывает яйца на поверхность воды. После этого личинки сразу же опускаются на дно водоема или лужи, превращаясь через несколько недель в куколок. И личинки, и куколки абсолютно приспособлены к условиям жизни в воде. После того как происходит формирование всех органов комара, куколка всплывает на поверхность, лопается и наружу через щель вылезает взрослая особь.
Самцы и самки этих двукрылых отличаются друг от друга не только внешними признаками, но и «кулинарными» пристрастиями. Самцы питаются исключительно цветочным нектаром. А вот их подруги отнюдь не вегетарианки. Именно самки питаются кровью человека или животного, оставляя после укуса долго зудящий участок кожи. Самым опасным видом комаров является малярийный. При его укусе возбудитель малярии вместе со слюной комара попадает в кровь и молниеносно начинает распространяться, разрушая клетки крови. Особенно опасны такие комары в тропических широтах, ведь их укусы ежегодно уносят десятки тысяч человеческих жизней.
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