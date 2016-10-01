ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Эта монета-долгожительница появилась в 1535 году. После объединения разрозненных княжеств в Московское государство во время правления регентши Ивана IV Елены Глинской, а фактически ее родственников бояр Глинских, Бельских и Шуйских, назрела необходимость проведения денежной реформы.

Дело в том, что в то время каждый князь чеканил свои собственные серебряные монеты, отличавшиеся от других не только названием, но и весом, что создавало крайнее неудобство для взимания податей и налогов. А потому единую денежную единицу Московского государства стали штамповать на Новгородском монетном дворе. Сначала ее называли «новгородкой», позже — «копейкой», так как на ней был изображен всадник с копьем. Весила серебряная копейка 0,68 г, затем ее вес снизился и в начале XVIII века составлял только 0,28 г. Царь Алексей Михайлович хотел ввести в обращение медную копейку, но попытка оказалась неудачной. Это удалось только Петру I в 1704 году.

После Февральской революции страну охватила инфляция и финансовая система пришла в полное расстройство. Появились бумажные деньги достоинством в миллион и даже в миллиард рублей. Новому правительству опять пришлось провести денежную реформу. С 1924 по 1926 год советскую копейку чеканили из меди, впоследствии — из медно-цинкового сплава, а в наши дни — из биметалла белого цвета.

Чем занимаются гарбологи?