6 причин разрешить ребёнку смотреть YouTube

Статья для тревожных родителей, которые дёргаются каждый раз, когда дети берут в руки планшет.

На YouTube можно смотреть не только мультфильмы, смешные ролики и влоги подростков (хотя и в них нет ничего плохого!). Этот ресурс открывает большие возможности для развития и организации полезного досуга для ребёнка.

Мы нашли шесть причин, по которым взрослые должны разрешить детям пользоваться YouTube.

YouTube мотивирует ребёнка на творчество

Дети смотрят YouTube, выбирают себе кумиров среди блогеров и хотят быть похожими на них: мастерить поделки, придумывать игры, снимать такие же крутые видео. Со стороны ребёнку кажется, что всё просто. Но когда он пробует сделать все так же, то понимает, как много сил требуется от него, чтобы добиться такого результата.

Так что желание быть похожим на своего кумира и делать что-то так же классно очень похвально.

А главное - это сильный мотиватор к действию даже для самых ленивых ребят.

Правда, иногда ребёнку может потребоваться помощь в воплощении идеи. И тут должны вступить взрослые: обеспечить материалами для поделок, придумать сценарий для видео.

Помощь будет особенно кстати, если школьник задумал вести собственный канал. Ведь ему предстоит продумать план каждого видео, освоить видео- и графические редакторы. А сам он вряд ли справится с этими задачами.

В YouTube ребёнок найдёт положительные примеры для подражания

У одного из авторов «Летидора» дочка после просмотра видео на YouTube увлеклась рукоделием. Девочка ещё в шесть лет подписалась на несколько каналов, где её ровесницы мастерили кукольные домики и разные поделки из бумаги и пластилина.

Уже через год девочка смогла сделать первый миниатюрный домик для своей куклы.

Кроме того, девочка стала по примеру рукодельниц из видеороликов следить за своим рабочим местом: сортировать материалы для творчества, убираться после занятий на столе. До этого мама месяцами не могла добиться от нее порядка в комнате.

YouTube создаёт возможности для самообразования

На YouTube есть несколько тысяч образовательных каналов, которые помогут выучить английский, подтянуть знания по истории, расскажут об устройстве мира и Вселенной.

При этом многие каналы ведут профессионалы своего дела. Так что, возможно, ваш ребёнок из роликов узнает намного больше, чем от школьного учителя.

YouTube развивает у ребёнка чувство выбора

Спутниковая тарелка с 300 каналами даже на толику не приближает возможности телевидения к возможностям YouTube. Когда ребёнок переключает каналы по телевизору, у него складывается иллюзия свободы выбора. На самом деле за него уже давно решили, что и в какое время он будет смотреть.

С YouTube действует иной принцип.

Здесь много пользователей, которые создают совершенно разный контент. Это даёт огромные возможности для выбора -

от мультиков до «лэтсплеев» (запись прохождения компьютерных игр) и розыгрышей. Всё это расширяет культурный бэкграунд человека.

YouTube помогает найти общий язык со сверстниками

Согласитесь, обидно не знать, кто такие Мистер Макс и Мисс Кейти, когда все одноклассники только и делают, что обсуждают их последнее видео?

Когда в интересы сверстников вашего ребёнка входит просмотр роликов, у вас есть два варианта: разрешить ему смотреть видео и позволить ему быть в теме или сменить его круг общения на тот, где никто не интересуется YouTube.

Выбираете вы, но нам кажется странным ограждать человека от современности. Нужно научить ребёнка правильно взаимодействовать с этой информацией.

А ограничивая просмотр роликов, вы добьётесь только одного — лишь усилите желание добраться до них во что бы то ни стало.

YouTube — палочка-выручалочка для уставших родителей

Разумеется, не стоит сажать ребёнка за планшет при любом удобном случае.

Но иногда в виде исключения, когда вы устали и хотите полчаса поговорить по телефону, приготовить ужин в тишине или просто полежать в спокойствии, YouTube станет для вас палочкой-выручалочкой.

Фото: Shutterstock.com

Статья опубликована на сайте Letidor.ru