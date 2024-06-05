Путь к знаниям. 10 правил безопасности ребёнка по дороге в школу

Подготовить ребёнка к школе - это не только собрать портфель и купить форму. Куда важнее обеспечить его безопасность по дороге на занятия и обратно.

На пути ребёнка ежедневно будут встречаться транспортные магистрали с летящими автомобилями, безлюдные дворы и незнакомые люди.

Как сделать, чтобы маршрут от дома был максимально безопасным?

Рекомендации эксперта в материале «АиФ-Прикамье».

От порога до порога

По словам активистки общественного проекта «Академия детской безопасности «Умка» Александры Красильниковой, к разработке маршрута нужно подходить системно.

«Безопасный маршрут нужно «прокладывать» прямо от дверей дома. Надо учить ребёнка не только соблюдать правила дорожного движения. Он должен знать, по каким тропинкам не следует ходить, как правильно ездить в автобусе, и что отвечать, если с ним заговорил незнакомый человек. Главный принцип - не запрещать, а выработать у школьника привычки, которые сделают жизнь всей семьи спокойнее», - говорит Александра Красильникова.

Рисуем карту

На пути следования не должно быть объектов, которые могут представлять опасность. Нарисуйте вместе с ребёнком карту пути. Отметьте на ней красным цветом опасные места, включая канализационные колодцы, заброшенные стройки, нерегулируемые перекрёстки, безлюдные дворы, промзоны, гаражи и лесные массивы. Зелёным выделите безопасный путь. Всегда лучше выбирать дорогу немного длиннее, но по тротуарам с оживлённым движениям.

Проходим и проговариваем правила

Родителям необходимо вместе с ребёнком пройти путь от дома до школы. Сделайте это многократно, соблюдая правила безопасности. Даже если спешите, всё равно идите «зелёным маршрутом» вашей карты. Если ребёнок вместе с родителями перебегает дорогу в неустановленном месте, он будет это делать и один. Так что формируем правильные привычки. По всему пути следования проговаривайте с ребёнком, почему нужно идти именно так, а не иначе.

«Пробный полёт»

После того, как несколько раз вы прошли путь до школы с ребёнком, стоит провести практический эксперимент. Сообщите ему, что в следующий раз он пойдёт один, а сами незаметно проследуйте за ним. Идите на расстоянии, отмечайте для себя его ошибки. Вечером расспросите, как он шёл, какие трудности возникли по пути. Акцентируете ещё раз его внимание на правилах безопасности там, где он совершал ошибки.

Автобусный маршрут

Его нужно разработать, даже если идти до школы недалеко. В осенние ливни или в зимнюю стужу проехать две остановки на общественном транспорте лучше, чем идти по улице. Научите ждать автобус на безопасном расстоянии от проезжей части. Входить в салон лучше через переднюю дверь. В автобусе лучше сидеть, пусть занимает место для пассажиров с детьми или инвалидов. Если мест нет - пусть расположится в салоне ближе к кондуктору и водителю. В транспорте опаснее всего стоять на площадках, поэтому пусть пробирается в проходы между сиденьями.

Объединитесь с другими родителями

Договоритесь с соседями по подъезду или родителями одноклассников ребёнка, которые приходят за своими чадами сами. Пусть провожают вашего сына или дочь. Когда-то и им может потребоваться ваша помощь.

Детям ходить вместе безопасней, чем поодиночке

Если несколько школьников идут вместе, на них ни бешеные собаки не нападут, ни педофил, ни грабитель. Если во дворе у ребёнка есть приятели, пусть ходят в школу или ездят на общественном транспорте вместе.

Нельзя верить чужим людям

Если к ребёнку подошёл незнакомый, и предлагает пойти или поехать к маме или папе, верить нельзя. Ребёнок должен понимать, что родители ни в коем случае не пришлют к нему постороннего человека. Пусть громко скажет или крикнет «я вас не знаю, не трогайте меня», и отойдёт от незнакомца. Привлечь внимание к ситуации важно: при свидетелях злоумышленник не решится на преступление. Если незнакомец просит ребёнка помочь, алгоритм действий тот же. Человек, который действительно нуждается в помощи, обратится за ней к взрослому. Заводить знакомства в транспорте, на остановке, у магазина тоже не надо, в таких случаях прослыть невежливым безопаснее. Объясните ребёнку, что кричать, звать на помощь – это не стыдно.

Отбирают телефон - пусть отдаёт

Ребёнок – легкая добыча для тех, кто хочет поживиться за чужой счёт. Если на ребёнка напали, и требуют отдать телефон или другие ценные вещи, пусть отдаст, и только потом кричит и зовёт на помощь. У первоклашки мало шансов оказать сопротивление более физически сильному человеку, а вот пострадать от него в борьбе может. Никакой гаджет не стоит здоровья ребёнка.

Средства безопасности

Можно купить умные часы или какое-либо иное устройство с трекером, с помощью которого в любой момент вы будете знать, где ребёнок. Предложений на рынке сегодня много, и даже самая дешёвая «тревожная кнопка», которую ребёнок включит в случае опасности, может спасти жизнь.

Не запрещаем, а формируем привычки

Запретами ничего не добиться, они только провоцируют на нарушения правил. И пугать, что за каждым углом опасность, тоже нельзя: это может заставить ребёнка бояться всего вокруг, но от этого его жизнь не станет безопаснее. Только объяснять, закреплять знания, и показывать личным примером.