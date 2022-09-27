20 привычек, от которых придется отказаться во время беременности

Если вы беременны и хотите узнать, чего же нужно избегать в течение девяти месяцев, вот вам руководство.

Беременность не болезнь, но все-таки некоторые пристрастия в еде или привычки, которые являются неотъемлемой частью обычной жизни, требуют коррекции во время беременности. Курить вредно вообще, алкоголь во время беременности сильно ограничен, а в нашей стране акушеры-гинекологи вообще против любых доз вина. Но есть и другие ограничения, о которых стоит знать будущей маме.

Не переживайте – все это временно! «Летидор» подскажет вам, каких опасностей нужно избегать и почему лучше не рисковать здоровьем в течение девяти месяцев.

Сыр фета

Не следует увлекаться этим продуктом. Непастеризованный сыр может вызвать такое заболевание, как листериоз. Это природно-очаговое инфекционное заболевание человека и животных, которое поражает центральную нервную систему, органы оплодотворения и иногда протекает без симптомов. Листериоз может спровоцировать выкидыш.

Фактически употребление любой непастеризованной молочной пищи может нанести вред как будущей маме, так и плоду.

Печень

С одной стороны, печень рекомендуют есть при нехватке железа. Но с другой стороны, печень – источник витамина А, который в большом количественебезопасен как для беременной женщины, так и для ребенка. Его избыток может вызвать врожденные дефекты у ребенка. То есть главное, не злоупотреблять.

А еще лучше получать ретинол из растительных источников.

Рыба, содержащая ртуть

Морская рыба – отличный источник жирных кислот омега-3 и питательных веществ, необходимых для матери и плода. Но опять же не стоит употреблять более 300 г рыбы или морепродуктов в неделю. Рыба, такая как скумбрия и меч-рыба, содержит большое количество ртути и может негативно повлиять на развитие нервной системы ребенка.

Отдайте предпочтение лососевым видам рыбы – считается, что у них более низкий уровень содержания ртути и они более безопасны для употребления в пищу.

И никакой сырой рыбы!

Сырые яйца

Яйца содержат большое количество белков и питательных веществ. Но во время беременности лучше избегать употребления сырых или яиц всмятку, поскольку они могут увеличить риск заражения сальмонеллой.

Плохо прожаренное мясо

Мясо с кровью может содержать бактерии — Toxoplasma и Listeria, которые опасны и могут влиять на развитие плода. Убедитесь, что вы едите хорошо прожаренное мясо, в ресторанах оно называется well done.

Возможно, для кого-то такой стейк и теряет свою вкусовую привлекательность, но рисковать здоровьем будущего ребенка не стоит, тем более что совсем скоро любимая еда снова будет доступна.

Уход за кожей и уход за волосами

Нужно быть осторожнее при выборе средств ухода за волосами во время беременности. Будущим мамам рекомендуется избегать использования химических продуктов, поскольку они могут вызывать аллергию, высыпания и другие подобные осложнения. Химические вещества могут даже проникать в плаценту и наносить ущерб развитию плода. поэтому лучше выбирать натуральную косметику.

Средства для волос, предназначенные для окрашивания, химической завивки, обесцвечивания и выпрямления, содержат химикаты. Количество воздействия этих химических веществ и частота их использования могут влиять на беременных женщин.

Имеет смысл избегать любых подобных процедур для волос в течение первого триместра беременности.

Чаще всего именно запах оказывает негативное влияние на самочувствие будущей мамы. Если беременная работает в салоне красоты, то ей можно посоветовать ограничить работу с химическими составами. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось, была возможность делать частые перерывы и, конечно, использовать перчатки.

Лекарства на свое усмотрение

У беременной может быть много недомоганий — головные боли, тошнота и боли в спине — на протяжении всего срока. Но не стоит принимать какие-либо общедоступные лекарства без консультации врача. Некоторые из этих препаратов будут содержать соединения, вредные для матери и плода.

Кроме того, есть препараты, которые вообще строго запрещены в течение первых восьми недель беременности, пока формируются мозг, сердце и легкие будущего ребенка.

Бытовая химия

В быту женщине приходится сталкиваться со многими веществами, которые могут негативно повлиять на ее здоровье. Все, чем дышит беременная или чего она касается, может попасть в кровоток и повлиять на плод.

Вот с какими химическими продуктами нужно быть особенно осторожной:

Очистка – пятновыводители, химические средства для духовки и аэрозольные распылители;

Живопись – сильно пахнущие краски, масляные краски, скипидар, лак;

Сад – инсектициды, удобрения и средства против сорняков;

Домашний ремонт – опасен ремонт, где используется краска с содержанием свинца.

Избегайте использования каких-либо из перечисленных выше химических веществ или, по крайней мере, следите, чтобы помещение хорошо проветривалось.

Домашние животные

Вообще домашние животные не являются угрозой для беременных женщин, но меры предосторожности не помешают.

Начнем с собак: они практически не вызывают никаких рисков. Основная проблема заключается в том, что маленькие собачки могут перепрыгивать через ваш живот, пока вы сидите или лежите. Это может быть опасно. Самый простой способ – запретить собаке делать это.

Что касается кошек , то главная проблема – токсоплазмоз. Это инфекция, которая передается через фекалии кошки. Просто проверьте животное в ветеринарной клинике и на всякий случай поручите уборку лотка другому члену семьи.

Рептилии и амфибии – это риск заражения сальмонеллой через фекалии.

Причем риск заражения ребенка высок даже после родов, так как его иммунная система все еще развивается.

Самый безопасный способ – отказаться от любых рептилий или амфибий до тех пор, пока ребенку не исполнится пять лет.

Птицы также могут передавать инфекции, например, кампилобактериоз (заболевание, которое вызывается инфицированием бактерией Campylobacter), хламидиоз и сальмонеллез. Убедитесь, что беременная женщина не контактирует с пылью и с опилками, которые часто используют для настила в клетках и мельчайшие частицы которых могут попадать вместе с вдыхаемым воздухом. Кроме того, нужно регулярно чистить клетку для птиц и всегда мыть руки после общения с пернатыми.

Домашнее хозяйство

Очень важно стараться избегать любых домашних работ, особенно в последние два триместра беременности, поскольку сильные химические вещества могут вызывать тошноту и общее плохое самочувствие у будущей мамы.

Подъем тяжестей

Избегайте поднимать тяжелые сумки, поскольку это может спровоцировать выкидыш в первом триместре и вызвать преждевременные роды в третьем триместре.

Парк аттракционов

Катание на аттракционах может стать самым рискованным поступком во время беременности.

Сильные перепады высоты и резкое снижение могут спровоцировать преждевременные роды.

Это развлечение лучше отложить.

Спорт

Велосипед не самый лучший способ передвижения и тем более вид спорта во время беременности. Но если будущая мама опытна в этом вопросе, то она может продолжить его до второго триместра.

На позднем сроке центр тяжести у женщины смещается, и такое транспортное средство может стать причиной несчастного случая, беременная велосипедистка не успеет вовремя сориентироваться на дороге при резком торможении или при объезде.

Горные лыжи и сноубординг опасны из-за риска получить травму во время падения. Кроме того, увеличивающийся живот может создавать проблемы в процессе балансировки.

Если женщина не представляет жизни без катания на горных лыжах, ей имеет смысл выбирать пологие склоны. То же самое можно сказать и о сноуборде.

Бег не самый лучший вид спорта во время беременности. Если женщина всегда практиковала утренние пробежки, то в целом она может продолжать делать это, но только умеренно и только до конца первого триместра при условии, что нет риска прерывания беременности. Начиная со второго триместра бегом лучше не заниматься.

Дайвинг представляет опасность во время беременности из-за того, что есть вероятность получить декомпрессионную болезнь. Этот вопрос еще не до конца изучен, но нет смысла подвергать риску жизнь и здоровье будущего ребенка. Что касается серфинга, кайтинга и водных лыж, то эти виды спорта опасны именно из-за неудачного падения.

Если женщина просто увлекается теннисом и раз в неделю любит посостязаться в нескольких сетах, то ничего страшного в этом нет – умеренные тренировки вполне уместны в первом триместре.

Однако затем лучше отложить эти занятия до конца беременности, так как увеличивающийся живот мешает правильно двигаться, а это может привести к травме.

Во время беременности верховая езда – одно из самых опасных увлечений. Во-первых, высок риск падения, во-вторых, невозможно предсказать настроение лошади – случайно ударить может любая, даже самая контактная особь. Садиться верхом лучше после родов.

Источник: http://www.momjunction.com

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Статья опубликована на сайте Letidor.ru