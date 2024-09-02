Вы не должны защищать детей от разочарований, и вот почему

Обратите внимание на то, как вы реагируете на разочарования. Может быть, вы тоже устраиваете истерики, ноете, дуетесь и обвиняете всех вокруг? В этом случае стоит включить осознанность и в ситуации, когда что-то пошло не так, показать ребенку модель правильного поведения: признать, что вас просто разрывает от бешенства, но вы с этим справитесь, найдете другой выход и в следующий раз не будете ждать слишком многого. А сейчас просто переживете произошедшее и пойдете дальше.