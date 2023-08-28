СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ПЕРМИ: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБЪЯВИЛА "ВОЙНУ" УЧАСТНИКАМ СВО

В столице Прикамья уже четвертый месяц не утихает скандал: одна из тамошних элитных школ стала местом, где патриотам пришлось биться за детей с директором. Как такое могло произойти, разбирался Царьград.

Школа №12, или, как её предпочитают называть те, кто здесь учится, "гимназия", на слуху с начала нулевых. Попасть сюда хотели и те, кто в перспективе мечтал уехать учиться в Германию, заполучив тот самый шпрахдиплом, и те, чьи родители решили, чтобы их зон или тёхтер (сын и дочь) выучили немецкий язык так, чтобы знающие люди говорили: "Йа-йа, зи шпрехен дойч аусгецайхнет" ("Да-да, они отлично говорят по-немецки").

Вот что пишут СМИ об уровне гимназии:

В 2022 году школа показала результат лучше, чем 81% школ страны. Выпустила двух стобалльников по русскому языку. Единственная в Перми школа с углубленным знанием немецкого языка, только здесь можно получить Deutsches Sprachdiplom – немецкий госэкзамен, дающий право учиться и трудиться в Германии.

У прогрессивных родителей, которые будущее детей просчитывают, как шахматную партию, на многие ходы вперёд, она была на хорошем счету. Но в конце этого учебного года они встали на дыбы. Директор решила увольняться. Трогательные плакаты с просьбой не уходить, нарисованные трепетной подростковой рукой в поддержку любимого руководителя, интеллектуальные баталии в родительских чатах, где обсуждали академические свободы и нюансы закона об образовании, – всё это началось после просьбы общественников.

Те хотели, чтобы в преддверии 9 Мая ветераны СВО пришли на урок "Разговор о важном". Чтобы рассказали ребятам о том, что, пока одни штурмуют учебники и бьются за успеваемость, другие сражаются за то, чтобы у них, будущих студентов, такая возможность была.

Директор гимназии Елена Ракинцева ушла в оборону, заявив, что пропаганда в школе запрещена, а сама школа будет "свободна от политики". Но не все родители оказались с ней согласны.

ПОКА ОДНИ ШТУРМУЮТ УЧЕБНИКИ И БЬЮТСЯ ЗА УСПЕВАЕМОСТЬ, ДРУГИЕ СРАЖАЮТСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ У НИХ, БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ, ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫЛА. ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

Без политики и энтузиазма

Заручившись поддержкой ветеранов боевых действий, родители обратились в департамент образования Перми. Чиновникам удалось-таки уговорить Ракинцеву и её зама по воспитательной работе Ирину Приданову провести встречу школьников с ветеранами спецоперации. Но предшествовавшая этому встреча замдиректора с патриотически настроенными родителями показала, что двум фрау из руководства школы, Ракинцевой и Придановой, это решение далось нелегко.

Вскоре после этого Ракинцева дала интервью немецкому изданию, признанному в России иноагентом. Рассуждала об академических свободах и европейских ценностях.

Если не знаешь, как действовать, читай закон. Закон об образовании, а именно статья сорок восьмая пункт третий,

– педантично разъясняла Ракинцева чутко прислушивавшемуся к ней немецкому корреспонденту.

Рассказала, что там говорится о том, что учителям нельзя использовать учёбу для политической, религиозной или ещё какой агитации.

После интервью в защиту директора выступили Ксения Собчак, Юрий Дудь*, различные прибалтийские СМИ, которые в шести карточках объяснят вам, как в России всё обстоит на самом деле, и различные деятели, бьющиеся за свободы родной страны, сидя за тысячи километров от её западных границ.

Аллес гут, школа капут

Возможно, что и Ракинцева уже готова присоединиться к их числу. Ракинцева и Приданова регулярно ездили на стажировки в Германию. У обеих, по информации наших источников, хорошие подвязки в МИД ФРГ.

Ещё бы! Их стараниями сотни учеников ездили от школы в Германию на стажировки и увидели, как там (!) люди живут. Сотрудники консульства ФРГ из Екатеринбурга долгие годы, до апреля 2023 года, приезжали в школу, а часть педагогов, заставшие вольные и фривольные годы "настоящей свободы", ностальгируют по временам, когда в школе появился немец Маркус. Этот бесфамильный герр проводил с детьми внеклассные занятия и организовывал летний лагерь "Зигфрид".

Они, правда, с неохотой вспоминают, что за немецкий дух надо было платить рублями. Чтобы поступить в ещё шедшую к статусности школу, нужно было посещать воскресную школу. Это два года подготовительных занятий, где за обучение немецкому языку надо было платить.

ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ДЕТЯМ НУЖНО БЫЛО ДВА ГОДА ПОСЕЩАТЬ ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ, ГДЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ НАДО БЫЛО ПЛАТИТЬ. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА ШКОЛЫ

Перед поступлением в первый класс настоятельно рекомендовалось сдать тест на знание языка, а ещё внести добровольное пожертвование, размеры которого варьировались от 20 до 50 тысяч рублей в разные годы. Таков был немецкий порядок на русский манер.

Да и порядки в школе были разные. Безусловно, есть те, кто в восторге от учителей и уровня образования. Здание у школы, надо признать, классное, его даже пытались отобрать, настолько оно приглянулось местным предпринимателям. Школу не сдали, а вот интересы учеников отстаивали не всегда.

Вот что вспоминает студентка немецкого вуза, учившаяся в школе №12:

Если ты не гений, в тебя и не будут вкладываться, тебе не будут предлагать участвовать в конкурсах, не позовут принимать немецкую делегацию. Тебя уже пометили серым цветом. Троечники могли написать контрольную так же, как и "хорошисты", но получить тройку. На них ставили крест в плане образования. Никто не пытается им помочь исправить оценки или получить знания. Лейтмотивом проходит следующее: прав у тебя нет.

Наверное, Ракинцева могла возразить, что она готова многим пожертвовать за чужие права, но это же не интервью для СМИ вольной Европы.

А вот воспоминания другой ученицы, Марии:

Директор школы мне испортила 9 лет моей жизни. Кто попадает к ней в кабинет, становится морально подавленным, из её кабинета можно уйти в истерике и с мнением: "Я никто". Заместитель директора постоянно гнобит детей морально. Как-то я шла в школу во время уроков из больницы и встретила её. Она стала кричать, даже выслушав, почему я опаздываю.

При этом та же ученица писала про других учителей, какие они светлые и добрые люди.

Трамплин для эмиграции

Эти рассказы никак не могли поколебать систему, выстроенную Ракинцевой. Рухнула она, когда фрау решила, что вправе отказать рассказывать о СВО. 15 августа директор, у которой контракт был заключён до марта 2026 года, написала заявление по собственному желанию. Пошли разговоры, что в знак солидарности за Ракинцевой из школы ушли 13 человек, однако журналисты Ura.Ru выяснили, что одни учителя уволились ещё в 2022 году, а другие нашли места для работы получше.

Источник Царьграда рассказывает, что до 2023 года выпускники школы сдавали экзамены по немецкому языку в присутствии сотрудника консульства, – это давало льготы при поступлении в вузы Германии. Этим могли пользоваться не только дети, но и их родители, для которых упрощались иммиграционные процедуры. Вот и сын Елены Ракинцевой учился в Германии, а сейчас там живёт и работает.

ДО 2023 ГОДА ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ СДАВАЛИ ЭКЗАМЕНЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ПРИСУТСТВИИ СОТРУДНИКА КОНСУЛЬСТВА, – ЭТО ДАВАЛО ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ ГЕРМАНИИ. ФОТО: PIXEL-SHOT/SHUTTERSTOCK.COM

Что с того?

Председатель пермского отделения Российского военно-исторического общества и директор школы №41 Игорь Гладнев в беседе с Царьградом рассказал, что обескуражен случившимся:

Каждый работник школы сегодня, а тем более директор или завуч, – это, по сути, государственный служащий. Указом президента предписано заниматься в школе вопросами военно-нравственного воспитания.

При этом Гладнев уверен, что новым руководителем школы должен стать патриот.

Скажу лишь, что мы все сегодня, вне зависимости от того, какую должность занимаем, должны думать о сохранении нашего суверенитета. Одно из двух: либо мы занимаем позицию, которая не отвечает национальным интересам, либо мы вместе со всей страной.

Тем временем власти заняли в этом конфликте позицию наблюдателя: молчат чиновники и мэрии Перми, и регионального правительства. А решение о назначении нового руководителя школы в преддверии начала учебного года так и не принято…

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* Признан иностранным агентом

https://tsargrad.tv/articles/specoperacija-v-permi-direktor-...