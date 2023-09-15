"ПИШИТЕ, КАК Я СКАЗАЛА!": УЧИТЕЛЬНИЦА-МИГРАНТКА ПРЕПОДАЁТ РУССКИЙ ЯЗЫК С ОШИБКАМИ

Родители ряда учеников школы в Одинцово показали, как учительница с ошибками преподаёт детям русский язык.

Родители учеников школы № 8 в Одинцово недовольны уровнем преподавания учительницы русского языка Каримовой Гульчехры Жабаровны.

Появились фото одного из уроков русского языка, который преподаёт учительница, явно в прошлом приехавшая из одной из стран СНГ.

Дети повторяли тему "Звуки и буквы". Родители ряда учеников утверждают, что учительница допустила 11 ошибок в транскрипции слов. Нигде не указана мягкость согласных. На возражения учеников, которые пытались поправить учительницу, Гульчехра Жабаровна отвечала: "Пишите, как я сказала!" Об этом сообщает Telegram-канал Царьград.

Отметим, что проверить, кто автор представленных на фото записей и что именно происходило на уроке русского языка, пока возможности нет.

Активисты возмущаются: "Возникает сразу два вопроса. Первый к Управлению по миграции МВД и лично к г-же Казаковой В.Л.: а как сдала экзамен по русскому языку Гульчехра Жабаровна? На отлично, наверное? Вы когда ей паспорт выдавали, на каком языке разговаривали? И второй, непосредственно к руководству школы: у вас там всё хорошо? Может вас вынудили взять на работу неграмотного учителя? Помощь силовиков нужна?"

Известно, что в Одинцовской школе № 8 проектная вместимость - 750 человек. Сейчас в ней обучают 1050 учеников.

ФОТО:СКРИНШОТ TELEGRAM/ЦАРЬГРАД

https://tsargrad.tv/news/pishite-kak-ja-skazala-uchitelnica-...