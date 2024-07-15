5 фраз, которые нельзя говорить ребенку при разводе

Все дети тяжело переживают расставание родителей. Однако некоторые папы и мамы, сами того не подозревая, неосторожными фразами наносят еще больший удар по психике ребенка. Что это за слова и как их избегать, рассказывает мама троих детей, клинический психолог и гештальт-терапевт Елена Сагитова.

«Папа уехал в командировку, улетел в космос, уплыл на большом корабле далеко и надолго»

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Не нужно лгать, это чревато разочарованием и потерей доверия. Новости СМИ2 объясните ребенку: «Папа и мама теперь будут жить отдельно, но по-прежнему любят тебя. Изменились обстоятельства, но не изменилась родительская любовь. Более того, в любое время ты можешь позвонить и поговорить с папой, договориться приехать к нему в гости, погулять с ним в выходные в парке». Спокойно (насколько это возможно)ребенку: «Папа и мама теперь будут жить отдельно, но по-прежнему любят тебя. Изменились обстоятельства, но не изменилась родительская любовь. Более того, в любое время ты можешь позвонить и поговорить с папой, договориться приехать к нему в гости, погулять с ним в выходные в парке».

«Папа плохой, обидел маму, променял на другую тетю, работу» и так далее

Ребенок на 50% «состоит» из папы, и если папа «плохой», то и «папская» часть вашего малыша сразу становится ужасной. Именно так дети ощущают любой негатив, направленный на папу (или маму).

И еще: когда родители негативно отзываются друг о друге, они ставят ребенка перед выбором, кого ему любить. Но для детей это равносильно выбору между правой или левой рукой, какая лучше?

«Ты плохо себя вел, поэтому папа ушел»

Детская психика так устроена, что ребенок во всех бедах семьи склонен винить себя. Помните, ребенок никогда не бывает виноват в том, что у вас не сложилось. Вы просто обязаны это четко проговорить с ним.

«Теперь нам будет очень тяжело»

Не надо «кошмарить» будущее. Еще неизвестно, как все сложится и кому повезет больше. Семья у вас осталась – это вы и ваши дети, а остальное зависит от вас. В это время главное – не раскисать. Посмотрите на развод как на возможность стать другим человеком, более счастливым.

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«Остались только ты и я, теперь ты должен помогать маме и никогда не огорчать ее»

Дети не должны выступать «костылями» в вашей искалеченной семейной жизни. У них для этого нет знаний и ресурсов, их психика не готова к такой нагрузке.

Начинайте всегда с себя. Как в самолете: «Наденьте кислородную маску сначала на себя, затем – на ребенка». Так и в жизни, ищите свою «кислородную маску», идите к специалистам, психологам, наполните жизнь новыми знаниями. Начинайте всегда с себя. Как в самолете: «Наденьте кислородную маску сначала на себя, затем – на ребенка». Так и в жизни, ищите свою «кислородную маску», идите к специалистам, психологам, наполните жизнь новыми знаниями.

Как реагируют на развод дети разного возраста

Младше 7 лет. Дошкольники склонны винить в распаде семьи себя. Чаще говорите о том, что ребенок в случившемся не виноват. Старайтесь наполнить досуг приятными событиями: прогулки по парку, цирк, кино, кафе, кружки, мастер-классы и так далее.

С 7 до 9 лет. В этом возрасте дети начинают злиться и обвинять в разводе одного или сразу обоих родителей. Никогда не оправдывайтесь, если ребенок кричит что-то в духе: «Папа ушел из-за тебя!» Какую бы боль ни причиняли эти слова вам, ребенку в 10 раз больнее. Его просто рвет на части от этой боли. Пройдет время, и вы сможете спокойно обсудить эту тему.

У подростков все сложнее. Они протестуют. Ваш развод рушит их веру в семью, выбивает опору из-под ног. Часто они «запускают» программу по саморазрушению. Разговаривайте спокойно со своим подростком обо всем на свете и верьте – этот кошмар не навсегда, когда-то он закончится, и вы снова обретете гармонию. Чем быстрее вы придете в себя и успокоитесь, тем быстрее стабилизируется и ваш ребенок.

Помните, тяжелее всего в первые пару месяцев после развода. Затем в течение полугода идет адаптационный период, когда вся семья привыкает к новым условиям жизни. И только через год после развода при корректном прохождении всех этапов распада семьи наступает ощущение вкуса к жизни и внутренней гармонии.