Ингредиенты
Крупа кукурузная (смолотая) - 300 г
Сметана 20% - 100 г
Яйцо (мелкое) - 1 шт.
Сахар - 50 г (+30 г на посыпку)
Разрыхлитель теста - 2 ч.л.
- 283 кКал
- 40 мин.
- Б: 5.72
- Ж: 5.56
- У: 54.04
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Приготовить продукты для сахарного кукурузного печенья на сметане.
Яйцо и сахар взбить венчиком до растворения сахара.
Добавить сметану и перемешать.
Высыпать часть муки и разрыхлитель.
Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто. Может уйти чуть меньше муки.
Тесто поделить на кусочки, скатать шарики размером с грецкий орех.
Каждый шарик сверху обвалять в сахаре, немного приплюснув.
Выложить на противень с бумагой или ковриком.
Выпекать при температуре 180 градусов 12-15 минут.
Сахарное кукурузное печенье на сметане готово.
Приятного аппетита.
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