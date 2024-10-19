Приготовить продукты для сахарного кукурузного печенья на сметане.

Фото 1

Яйцо и сахар взбить венчиком до растворения сахара.

Фото 2

Добавить сметану и перемешать.

Фото 3

Высыпать часть муки и разрыхлитель.

Фото 4

Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто. Может уйти чуть меньше муки.

Фото 5

Тесто поделить на кусочки, скатать шарики размером с грецкий орех.

Фото 6

Каждый шарик сверху обвалять в сахаре, немного приплюснув.

Фото 7

Выложить на противень с бумагой или ковриком.

Фото 8

Выпекать при температуре 180 градусов 12-15 минут.

Фото 9

Сахарное кукурузное печенье на сметане готово.

Фото 10

Приятного аппетита.