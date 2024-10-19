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Сахарное кукурузное печенье на сметане

Вспомнила, что давно хотела приготовить кукурузное печенье. Муки в магазине не нашла, но с легкостью смолола кукурузную крупу в кофемолке. Специально не стала делать сильно мелко, чтобы чувствовались крупинки. Вы можете сделать так же либо взять готовую муку в магазине. Если желаете, можно добавить больше сахара, нам хватило сладости. К тому же печенье дополнительно посыпается сверху сахаром.

Ингредиенты

Крупа кукурузная (смолотая) - 300 г

Сметана 20% - 100 г

Яйцо (мелкое) - 1 шт.

Сахар - 50 г (+30 г на посыпку)

Разрыхлитель теста - 2 ч.л.

Получается 10-12 шт.
  • 283 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 5.72
  • Ж: 5.56
  • У: 54.04

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Приготовить продукты для сахарного кукурузного печенья на сметане.

 

Фото 1

 

 

Яйцо и сахар взбить венчиком до растворения сахара.

 

Фото 2

 

 

Добавить сметану и перемешать.

 

Фото 3

 

 

Высыпать часть муки и разрыхлитель.

 

Фото 4

 

 

Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто. Может уйти чуть меньше муки.

 

Фото 5

 

 

Тесто поделить на кусочки, скатать шарики размером с грецкий орех.

 

Фото 6

 

 

Каждый шарик сверху обвалять в сахаре, немного приплюснув.

 

Фото 7

 

 

Выложить на противень с бумагой или ковриком.

 

Фото 8

 

 

Выпекать при температуре 180 градусов 12-15 минут.

 

Фото 9

 

 

Сахарное кукурузное печенье на сметане готово.

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 11

 

 

Сахарное кукурузное печенье на сметане, рецепт с фото
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