Мифы и реальность. Риски, которые несет кормление грудью для малыша и мамы

АиФ.ru выяснил, несет ли в себе грудное вскармливание какие-либо потенциальные риски.

После родов педиатры рекомендуют женщинам сохранять кормление грудью как можно дольше, поскольку такой способ имеет множество преимуществ. Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что грудное вскармливание защищает ребенка от различных респираторных и желудочно-кишечных инфекций, снижает риски развития синдрома внезапной детской смерти (СВДС) и других серьезных заболеваний.

Тем не менее некоторые специалисты, в частности, американский гинеколог Эми Тутор в своей статье для Slate, утверждает, что исследования, на которых основаны эти утверждения, доверия не заслуживают, а ряд трудов даже подтверждает обратное. Тутор пишет, что все научные работы, говорившие о том, что вскармливание снижает риски для здоровья, повышает иммунитет, снижает риски внезапной смерти, никак не находят отражения в статистике. Так, в странах, где больше развито грудное вскармливание, больше скончавшихся детей. Где оно менее развито — там и внезапных детских смертей меньше. В развивающихся странах снизить детскую смертность удалось не за счет вскармливания, а благодаря введению новых стандартов в педиатрии, появлению пренатальных центров и тому, что медицина стала более доступной для населения, говорится в исследовании ученых из Университета Бристоля. При этом они не отрицают и пользу от вскармливания.

Но так ли оно полезно на самом деле? Мы попросили экспертов прокомментировать основные спорные моменты.

Синдром внезапной детской смерти

На протяжении многих лет считалось, что синдром внезапной детской смерти (СДВС) может возникать из-за удушья во время кормления. исследовании «Внезапная младенческая смерть и социальная справедливость: подход к синдрому», сказано, что засыпание рядом с младенцем в процессе кормления не является основным риском СВДС. Как выяснили специалисты, случаи СВДС наиболее распространены среди бедного населения. Используя общедоступные базы данных и литературу, ученые пришли к выводу, что фактором риска для этого синдрома в первую очередь является социальное неравенство, нежели засыпание матери рядом с ребенком во время кормления.

«Грудное вскармливание не есть основной фактор, который вызывает СДВС. Этот синдром имеет множество причин и в каждом конкретном случае нужно разбираться. Случаи удушения встречаются довольно часто, когда мать вообще не кормит грудью ребенка, а просто находится рядом с ребенком в кровати. Это может быть элементарное несоблюдение правил безопасности, условий ухода за ребенком, либо врожденное состояние, как, например, пролапс митрального клапана», — говорит педиатр Лина Мурадова.

Развитие послеродовой депрессии

По статистике около 15 процентов матерей не смогут производить достаточное количество грудного молока для полноценного питания ребенка, особенно в первые несколько дней после его рождения. Довольно часто в этот период женщинам приходиться с большим трудом укладывать младенцев, которые отказываются засыпать, потому что они не получают достаточного количества молока. Также среди мам есть определенное количество тех, кто не могут или не хотят кормить грудью.

Некоторые исследования говорят о том, что настроение матери и лактация зависят от одних и тех же гормональных изменений, и снижение уровня пролактина, который отвечает за выработку молока, влияет не только на грудное вскармливание, но и на депрессивное настроение.

«Послеродовая депрессия никак не связана с грудным вскармливанием, она связана с тем, что идет изменение гормонального фона. Само по себе грудное вскармливание лишь отчасти можно рассматривать как отягощающий фактор, поскольку в этот момент маме тяжело приспособиться к ребенку, переключать свое внимание на него, в то время, когда ее потребности не удовлетворены, она в депрессии, а тут она понимает, что ей нужно заботиться о ребенке. Да, в этот момент появляется своеобразное чувство вины», — говорит Мурадова.

Травмирование сосков

Во время грудного вскармливания малыш активно сосет грудь и слизывает верхний тонкий слой кожи сосков, оголяя на них нервные окончания. В результате этого кормящая мать может довольно продолжительное время испытывать боль при кормлении. Избавиться от неприятных ощущений удается только после того, как на коже нарастет новый слой эпителия.

«Если женщина правильно ухаживает за сосками и самое главное правильно прикладывает ребенка к груди, то тогда никаких неприятных ощущений во время грудного вскармливания она не испытывает, даже тогда, когда этот процесс затягивается до шести-семи-восьми месяцев, когда у ребенка появляются зубы», — говорит эксперт по педиатрии Клинического госпиталя Лапино Ольга Полякова.

Набор веса

Многим женщинам во время грудного вскармливания тяжело сохранять вес, несмотря на то, что само по себе грудное вскармливание сжигает дополнительно около 300–500 калорий в день. У некоторых мам во время кормления грудью развивается еще больший аппетит, чем во время беременности. Не контролируя калорийность продуктов и включая в свой рацион довольно питательные продукты, женщина может быстро набрать вес.

«Действительно, во время кормления грудью энергетическая потребность увеличивается на 200-300 килокалорий плюс к основному обмену. Это происходит из-за того, что идет выработка молока, и женщине приходится отдавать много полезных веществ ребенку. Почему происходит повышение массы тела? Во-первых, чтобы вырабатывалось молоко, выделяется такой гормон пролактин, который стимулирует аппетит. Плюс ко всему за счет гормональных перестроек, особенно в первые периоды после родов, не происходит резкого снижения веса, но оно и не нужно. Гонка за нормальным весом в первые месяцы после родов не нужно, потому что организму нужны силы и энергия на восстановление, на кормление, а за счет более высокой концентрации пролактина повышается аппетит, и женщина начинает больше есть. Во-вторых, набор веса происходит из-за того, что женщина выбивается из нормального графика питания. Обычно кормящая женщина ест не тогда, когда ей хочется, а когда появляется такая возможность. Третий момент — когда начинается прикорм, женщины чаще всего начинают доедать то, что не доел ребенок. Плюс дополнительно к ее рациону она получает избыточные калории. Еще одной причиной набора веса является стресс и недосыпание. Организм в этот момент пытается компенсировать все едой. И пятой причиной является некое осознание того, что женщина во время кормления грудью должна активно есть, употреблять продукты с высокой жирностью, пить чай с молоком и со сгущенным молоком, и вводить какое-то дополнительное питание через «не хочу», — говорит врач-диетолог Клиники института питания РАМН Юлия Панова.

Мастит

Мамы, кормящие грудью, часто страдают от мастита, воспаления груди, которое, как показывают исследования, затрагивает около 10 процентов женщин. При мастите давление в молочных протоках увеличивается, грудь набухает и переполняется молоком. Чтобы не допустить застоя молока и образования уплотнений в молочной железе, женщинам приходится часто прикладывать ребенка к груди, или сцеживать молоко с помощью молокоотсоса. При недостаточном опорожнении может развиться серозная или гнойная форма мастита, а при отсутствии лечения может произойти некроз тканей.

«Мастит может возникнуть, если женщина неправильно опорожняет грудь, когда молочные железы переполняются молоком, переохлаждаются и подвергаются воспалительным изменениям. Мастит может возникнуть и в результате лактостаза, закупорки молочного протока, причиной которого также является плохое опорожнение груди. Из-за застоя молока в какой-то части железы возникает воспаление», — говорит Полякова.