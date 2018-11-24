Как наследуется группа крови?

Вопрос-ответ из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 47 21/11/2018
Может ли быть, что у родителей - вторая группа крови, а у ребёнка – первая?
Ответ эксперта
Отвечает завлабораторией анализа генома Института общей генетики РАМН им. Н. И. Вавилова, д. б. н. Светлана Боринская:
– Это возможно.
|
Как ребёнок наследует группу крови от родителей
|
Группы крови родителей
|
Возможные группы крови у ребёнка
|
I и I
|
I (100%)*
|
нет
|
нет
|
нет
|
I и II
|
I (50%)
|
II (50%)
|
нет
|
нет
|
I и III
|
I (50%)
|
нет
|
III (50%)
|
нет
|
I и IV
|
нет
|
II (50%)
|
III (50%)
|
нет
|
II и II
|
I (25%)**
|
II (75%)
|
нет
|
нет
|
II и III
|
I (25%)
|
II (25%)
|
III (25%)
|
IV (25%)
|
II и IV
|
нет
|
II (50%)
|
III (25%)
|
IV (25%)
|
III и III
|
I (25%)
|
нет
|
III (75%)
|
нет
|
III и IV
|
нет
|
I (25%)
|
III (50%)
|
IV (25%)
|
IV и IV
|
нет
|
II (25%)
|
III (25%)
|
IV (50%)
|
* В скобках указана вероятность рождения ребёнка с такой группой крови.
** Именно этот случай соответствует вопросу авторов письма.
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