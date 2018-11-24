РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Это уже полный п...ц,«Я мимо проходил,...
  • Федосья Кучкина
    Не совсем согласна исходя из личного опыта. Иногда ребенку надо указать его место в достаточно "жесткой" форме, речь ...«Не плачь!»: как ...
  • зуфар юсупов
    Аххх, оххх.. Еенентьь.... ббб!!!! Как сказал бы наш Владимир, наш Винокур!!!!!!БлокнотРУ. Мая тв...

Как наследуется группа крови?

Может ли быть, что у родителей - вторая группа крови, а у ребёнка – первая?

Ответ эксперта

Отвечает завлабораторией анализа генома Института общей генетики РАМН им. Н. И. Вавилова, д. б. н. Светлана Боринская:

– Это возможно.

Группа крови определяется состоянием пары генов, один из которых человек получает от отца, другой – от матери. Ген существует в разных версиях. При этом если у человека одна версия определяет первую (она ещё называется «нулевая») группу крови, а вторая – вторую группу крови (A) или третью (B), то «нулевая» версия остаётся в скрытом состоянии – ген не проявляется. Такой вариант гена называется рецессивным. Из письма ясно, что оба родителя имеют рецессивную, «нулевую», версию гена и именно её они передали ребёнку. Вероятность этого в указанном случае составляет 25%, в остальных 75% ребёнок рождается со второй группой.

Как ребёнок наследует группу крови от родителей

Группы крови родителей

Возможные группы крови у ребёнка

I и I

I (100%)*

нет

нет

нет

I и II

I (50%)

II (50%)

нет

нет

I и III

I (50%)

нет

III (50%)

нет

I и IV

нет

II (50%)

III (50%)

нет

II и II

I (25%)**

II (75%)

нет

нет

II и III

I (25%)

II (25%)

III (25%)

IV (25%)

II и IV

нет

II (50%)

III (25%)

IV (25%)

III и III

I (25%)

нет

III (75%)

нет

III и IV

нет

I (25%)

III (50%)

IV (25%)

IV и IV

нет

II (25%)

III (25%)

IV (50%)

* В скобках указана вероятность рождения ребёнка с такой группой крови.

** Именно этот случай соответствует вопросу авторов письма.
Ссылка на первоисточник
здоровье
наверх