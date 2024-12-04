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Салат «Французский» с яблоком, луком и сыром

Несложный в исполнении и вкусный слоёный салат, который хорош будет на любом празднике. В нём есть и сладость, и хруст, и нежность - отличный вариант для посиделок с подружкой или на день рождения.

Ингредиенты

Яйца - 3 шт.

Лук репчатый - 100 г

Яблоко - 150 г

Сыр "Российский" - 150 г

Соус майонезный сырный - 2-3 ст.

л

Кипяток - 250 мл

Сок лимона - 1 ст.л.

Соль - по вкусу

  • 122 кКал
  • 25 мин.
  • Б: 6.86
  • Ж: 8.91
  • У: 3.27

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Вот такой набор продуктов вам потребуется для приготовления салата "Французский" с яблоком, луком и сыром.

 

В качестве соуса в этом салате можно использовать обычный майонез, но мне больше нравится вариант с майонезным сырным соусом, так салат получается более насыщенным по вкусу.

 

Для начала вымойте и сварите вкрутую яйца, затем залейте их холодной водой, чтобы они остыли.

 

Фото 1

 

 

А пока яйца варятся и остывают, займитесь подготовкой лука. В этом нежном салате лук нужен для хруста и сочности. Но его агрессивный вкус здесь будет совсем неуместен, поэтому лук важно правильно подготовить.

 

Очистите луковицу и нарежьте её мелким кубиком. Залейте кипятком и оставьте на 5 минут.

 

Фото 2

 

 

Затем откиньте на сито и дайте стечь воде. И обильно сбрызните лук лимонным соком.

 

После ошпаривания кипятком и маринования в лимонном соке лук останется хрустящим, но свою "злость" потеряет.

 

Фото 3

 

 

Готовить салат "Французский" можно в одном салатнике или порционно, в креманках/мартинках. Я буду делать порционную подачу в креманках.

 

Остывшие яйца очистите и натрите на крупной тёрке. Выложите на дно креманок.

 

Майонезный соус переложите в кондитерский мешок и смажьте слой яиц небольшим количеством соуса, сделав сеточку. Также рекомендую этот слой слегка подсолить.

 

Фото 4

 

 

На яйца выложите замаринованный лук. Смазывать его не нужно.

 

Фото 5

 

 

Следующим слоем выложите натёртые на крупной тёрке яблоки и также сделайте сеточку из майонезного соуса.

 

Слои не нужно приминать, так салат будет намного воздушнее.

 

Фото 6

 

 

Последним, верхним слоем выложите натёртый на мелкой тёрке сыр и ничем его не смазывайте.

 

Фото 7

 

 

Салат "Французский" с яблоком, луком и сыром готов. Можно подавать его к столу сразу или дать настояться в холодильнике пару часов.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 8

 

 

Салат «Французский» с яблоком, луком и сыром, рецепт с фото
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