Вот такой набор продуктов вам потребуется для приготовления салата "Французский" с яблоком, луком и сыром.

В качестве соуса в этом салате можно использовать обычный майонез, но мне больше нравится вариант с майонезным сырным соусом, так салат получается более насыщенным по вкусу.

Для начала вымойте и сварите вкрутую яйца, затем залейте их холодной водой, чтобы они остыли.

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А пока яйца варятся и остывают, займитесь подготовкой лука. В этом нежном салате лук нужен для хруста и сочности. Но его агрессивный вкус здесь будет совсем неуместен, поэтому лук важно правильно подготовить.

Очистите луковицу и нарежьте её мелким кубиком. Залейте кипятком и оставьте на 5 минут.

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Затем откиньте на сито и дайте стечь воде. И обильно сбрызните лук лимонным соком.

После ошпаривания кипятком и маринования в лимонном соке лук останется хрустящим, но свою "злость" потеряет.

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Готовить салат "Французский" можно в одном салатнике или порционно, в креманках/мартинках. Я буду делать порционную подачу в креманках.

Остывшие яйца очистите и натрите на крупной тёрке. Выложите на дно креманок.

Майонезный соус переложите в кондитерский мешок и смажьте слой яиц небольшим количеством соуса, сделав сеточку. Также рекомендую этот слой слегка подсолить.

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На яйца выложите замаринованный лук. Смазывать его не нужно.

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Следующим слоем выложите натёртые на крупной тёрке яблоки и также сделайте сеточку из майонезного соуса.

Слои не нужно приминать, так салат будет намного воздушнее.

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Последним, верхним слоем выложите натёртый на мелкой тёрке сыр и ничем его не смазывайте.

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Салат "Французский" с яблоком, луком и сыром готов. Можно подавать его к столу сразу или дать настояться в холодильнике пару часов.

Приятного аппетита!