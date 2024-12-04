Ингредиенты
Яйца - 3 шт.
Лук репчатый - 100 г
Яблоко - 150 г
Сыр "Российский" - 150 г
Соус майонезный сырный - 2-3 ст.
Кипяток - 250 мл
Сок лимона - 1 ст.л.
Соль - по вкусу
- 122 кКал
- 25 мин.
- Б: 6.86
- Ж: 8.91
- У: 3.27
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Вот такой набор продуктов вам потребуется для приготовления салата "Французский" с яблоком, луком и сыром.
В качестве соуса в этом салате можно использовать обычный майонез, но мне больше нравится вариант с майонезным сырным соусом, так салат получается более насыщенным по вкусу.
Для начала вымойте и сварите вкрутую яйца, затем залейте их холодной водой, чтобы они остыли.
А пока яйца варятся и остывают, займитесь подготовкой лука. В этом нежном салате лук нужен для хруста и сочности. Но его агрессивный вкус здесь будет совсем неуместен, поэтому лук важно правильно подготовить.
Очистите луковицу и нарежьте её мелким кубиком. Залейте кипятком и оставьте на 5 минут.
Затем откиньте на сито и дайте стечь воде. И обильно сбрызните лук лимонным соком.
После ошпаривания кипятком и маринования в лимонном соке лук останется хрустящим, но свою "злость" потеряет.
Готовить салат "Французский" можно в одном салатнике или порционно, в креманках/мартинках. Я буду делать порционную подачу в креманках.
Остывшие яйца очистите и натрите на крупной тёрке. Выложите на дно креманок.
Майонезный соус переложите в кондитерский мешок и смажьте слой яиц небольшим количеством соуса, сделав сеточку. Также рекомендую этот слой слегка подсолить.
На яйца выложите замаринованный лук. Смазывать его не нужно.
Следующим слоем выложите натёртые на крупной тёрке яблоки и также сделайте сеточку из майонезного соуса.
Слои не нужно приминать, так салат будет намного воздушнее.
Последним, верхним слоем выложите натёртый на мелкой тёрке сыр и ничем его не смазывайте.
Салат "Французский" с яблоком, луком и сыром готов. Можно подавать его к столу сразу или дать настояться в холодильнике пару часов.
Приятного аппетита!
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