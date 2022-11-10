ДЕНЬГИ НЕ СЕМЬЯМ, А ДЕТЯМ. ЧТО ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ С 1 ЯНВАРЯ?

В нынешней непростой экономической ситуации вопросы государственной поддержки семей с детьми выходят на первый план. Именно об этом шла речь на совещании, проходившем на этой неделе у президента России. В ходе обсуждения глава государства озвучил ряд важных тезисов. И главный из них – "Нужно свести к минимуму угрозу бедности для российских семей с детьми".

В ходе правительственного совещания с Владимиром Путиным были проанализированы как уже принятые меры, так и вступающие в скором времени в силу, среди них – расширение круга получателей материнского капитала за счёт семей, где рождается первенец, обновление системы поддержки мам с детьми до момента достижения ребёнком 17-летнего возраста, начисление ежемесячных выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет и так далее.

С 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет. Об этом заявил президент Путин. Президент добавил, что оформление и получение этого единого пособия должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан. Как на практике добиться того, чтобы людям было просто получить положенные деньги?

Мы с таким предложением уже выходили, но до 18 лет

Помощник руководителя Московского отделения организации "Союз православных женщин" Инна Ямбулатова, комментируя в беседе с Царьградом озвученные меры, напомнила, что Патриаршая комиссия, Союз православных женщин, Всемирный Русский Народный Собор, Общество "Царьград" и в том числе отец Феодор Лукьянов, будучи членом совета по социальной опеке и попечительству при Татьяне Голиковой, одну из таких мер уже предлагали. Речь о едином универсальном пособии с момента постановки на учёт по беременности до 18 лет – так звучало это предложение.

Теперь оно поступило президенту в виде "до 17 лет", немножко обрезали они этот хвостик. Мы также говорили, что эта мера будет работать только при одном условии: если она не будет адресной, – продолжила Инна Ямбулатова. – Но все меры, которые мы предлагаем и которые потом попадают в Минсоцтруда, они потом становятся адресными. А когда мы открываем понятие адресности, мы понимаем, что какому-то количеству семей эти меры поддержки становятся вообще недоступны.

Здесь нужно делать правильный акцент. Мы всё-таки настаиваем, чтобы пособия были безадресными и распространялись не на семьи, а на детей. Как это было с пандемийными 10 тысячами рублей, которые выдавались не на самью. Они выдавались не на семью, а на каждого ребёнка. Вот такая мера, простая и понятная, как раз и является тем, что называется "что заявлено, то и сделано".

ИННА ЯМБУЛАТОВА: "ЗДЕСЬ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ АКЦЕНТ. МЫ ВСЁ-ТАКИ НАСТАИВАЕМ, ЧТОБЫ ПОСОБИЯ БЫЛИ БЕЗАДРЕСНЫМИ И РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ НЕ НА СЕМЬИ, А НА ДЕТЕЙ". ФОТО: ЦАРЬГРАД

Потому что зачастую у нас происходит так – президент объявляет одно, а уже "на земле" мы видим, что мера выходит в некотором роде кастрированная и подрезанная. Я понимаю, что они руководствуются в том числе и экономией бюджета. Но демографическая политика – не тот блок, на котором необходимо экономить, мы находимся в ужасающем демографическом положении, у нас по прошлому году рождаемость резко упала, а количество абортов при этом осталось на таком же уровне, плюс ещё добавилась военная операция.

И именно сейчас ушли мужчины потенциально репродуктивного возраста. То есть эти тренды демографического снижения численности населения как бы соединились в таком едином триггере, – отметила Ямбулатова. – И это очень печально. Я понимаю, что президент озабочен сейчас демографической политикой. Исходя из этого и совершенствуется система мер социальной поддержки семей с детьми и беременных женщин, и маткапитал. Но есть ряд замечаний, которые мы намерены отстаивать и дальше.

Прежде всего, мы будем выступать против адресности и за принятие единого статуса многодетных семей. Когда у нас началась мобилизация, мы увидели, как от региона к региону менялись понятия, что такое многодетность. В результате в одном регионе забирали четырёхдетных отцов, в другом пятидетных, в одном трёхдетных. А в каком-то регионе брали даже отцов детей-инвалидов. Мы видели и такие перекосы.

Необходим единый статус для многодетных

Сейчас многих ошибочно мобилизованных возвращают обратно. По-моему, президент говорил, что уже возвращено 9 тысяч многодетных отцов. Как раз СВО показала, где несовершенно у нас законодательство. Мы пять лет говорили о едином статусе многодетных. Анна Кузнецова, Пётр Толстой неоднократно поднимали этот вопрос. Об этом же мы говорили и на Всемирном Русском Народном Соборе.

Не решится проблема без единого статуса многодетных, без единых универсальных мер поддержки детей, а не семей с детьми, – уверена Ямбулатова. – Мы столкнёмся опять с тем же нерешённым вопросом, это только озлобляет сегодня население, это только углубляет социально-политический конфликт в обществе, и гражданское недовольство выливается именно в этом.

В этой связи мы намерены делать следующее. Мы берём на контроль поручение президента и через какое-то время смотрим, как оно было реализовано и напоминаем органам государственной исполнительной власти, о чём конкретно говорил президент и как конкретно он просил выполнить эту задачу.

Так было с мерами поддержки беременных женщин, напомила Ямбулатова. – Мы же сейчас этот вопрос опять подняли повторно. Теперь уже Мишустин говорит о едином универсальном пособии, начиная с момента постановки на учёт по беременности и до трёх лет, мы добились этого. То есть это вода камень точит, и мы здесь намерены продолжить работать и всё-таки отстаивать до конца свою позицию.

Конечно, отрадно, что население слышат. Слышат общественные организации, слышит и "Союз православных женщин", и Патриаршая комиссия по вопросам защиты семьи, материнства и детства, и ВРНС, и общество "Царьград". Мы единым фронтом добиваемся положительных результатов, но надо продолжать. Продолжать настаивать на том, что было рассчитано экспертами-демографами.

Как будут пересматривать пособия с учётом инфляции?

Если говорить об объёме надбавки, то меньше она не становится, просто расширяется круг получателей, а также увеличивается срок выдачи этих пособий. То есть мера распространяется и на другие категории лиц. При этом всё те выплаты, которые получают дети-инвалиды, сохраняются.

Пока не очень понятно, как будут пересматриваться пособия с учётом инфляции. К примеру, пособия беременным изначально не привязывались к МРОТ, исходя из этого они были очень смешные. По регионам порядка 6 тысяч получилось.

А нам бы хотелось, чтобы размер пособия составлял не менее МРОТ. Почему мы и настаиваем на том, что выплаты надо "привязать" к ребёнку – независимо от того, сколько у семьи детей. Если у женщины пятеро детей, то должна быть выплата на каждого ребёнка, а не на семью, которая может иметь какую-то разваленную дачу где-то под Тверью, а им говорят: вы очень богатые люди, вам не положено.

Эта ситуация вообще недопустима. Это как в рот положили, а прожевать и глотнуть не дали. Это и злит больше всего людей, когда какая-то разница в копейках, недостаёт пяти рублей до уровня признания семьи нуждающейся в мерах социальной поддержки. И семья ничего не получает. Такая ситуация недопустима, это чисто бюрократический математический подход, который не видит вообще людей.

Поэтому мы и говорим, что пособие должно быть универсальным, независимо от социального статуса и материального положения семьи. Есть ребёнок в семье – получите пособие от момента постановки на учёт до 18 лет. И получайте его на карточку, и не надо ничего доказывать.

Несмотря на то что в постановлении говорится о получении пособий по достижении 17 лет, мы продолжаем настаивать на том, чтобы оно было продлено до 18 лет, потому что в этом возрасте дети поступают в вузы.

Во многих регионах есть прекрасный опыт, когда семья и до 21 года получает помощь, если ребёнок поступает в вуз и является студентом. Но при этом у нас есть регионы, когда ребёнку уже исполнилось 18 лет, и семья уже не считается многодетной – то есть ребёнок вроде как уже не ребёнок, а мама вроде как и не рожала. Вот это тоже недопустимо.

Поэтому мы считаем, что необходимо принять закон о едином статусе многодетных семей. На дворе 2022 год, а мы всё ещё живём по морально устаревшему законодательству 1992 года. Такие законодательные инициативы есть у комитета по семье в Госдуме, они лежат на рассмотрении. Но пять лет мы уже решаем этот вопрос, а он никак не решается.