Снова о рождаемости. Важнейшие факторы демографической ситуации в современной России

О демографической ситуации в России написано много, но чрезвычайная актуальность и важность этой темы для нашей страны, ее национальной безопасности требуют постоянного внимания к анализу текущих демографических процессов и возможных путей решения стоящих перед российским государством проблем в сфере демографии. На днях российское руководство вновь вернулось к обсуждению возможных мер, направленных на стимулирование рождаемости. Во время Восточного экономического форума во Владивостоке министр труда и социального развития Российской Федерации Максим Топилин заявил, что необходимо принятие дополнительных мер, направленных на стимулирование рождаемости. Причем Топилин обратил внимание на такую важную проблему, как повышение возраста рождения детей в современной России. Молодые мамы становятся все старше, и с точки зрения демографии это не есть хорошо. Поэтому министр предложил выработать какие-то дополнительные меры, направленные на поддержку женщин, рожающих двух детей в возрасте до тридцати лет.

Демографический кризис — действительно серьезнейшая и очень опасная по своим последствиям проблема страны. Анализ показывает, что реально высокой остается рождаемость в ряде республик Северного Кавказа, а также в Республике Алтай, Бурятии, Тыве, Якутии, где в значительной степени сохранились элементы традиционного общества и, как следствие, наблюдается несколько иная картина, чем по России в целом. Однако в большинстве регионов страны уровень естественного прироста населения остается низким, во многих регионах из года в год наблюдается снижение численности населения. Однако в большинстве регионов страны уровень естественного прироста населения остается низким, во многих регионах из года в год наблюдается снижение численности населения.

В «русских» регионах России численность населения если и растет, то практически во всех случаях — за счет миграции. Стабильно растет численность населения в столицах, в нефтепромысловых регионах Западной Сибири, однако здесь источником роста численности населения являются трудовые мигранты — как внутренние, так и внешние, а также члены их семей и их дети, которые рождаются на новом месте жительства. В 2015 г. максимальное сокращение численности населения наблюдалось в таких регионах России как Архангельская область, Коми, Тверская, Тамбовская, Орловская и Курганская области, Еврейская автономная область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В течение последних лет в России действительно наблюдался естественный прирост населения. Власти рассматривают это как одно из главных достижений внутренней политики страны. Конечно, некоторый рост рождаемости в стране произошел — и население увеличилось, даже несмотря на спад масштабов миграции, которая после 2014 года значительно снизилась.

Рассмотрим основные факторы, которые окажут влияние на демографическую ситуацию в России в ближайшее время. Во-первых, в течение ближайших лет Россия начнет особенно остро ощущать последствия «демографической ямы» 1990-х годов. Политическая нестабильность и экономический кризис, последовавшие за распадом Советского Союза, привели к резкому снижению рождаемости. Наименьший показатель рождаемости наблюдался в 1993 году. Сейчас людям, которые родились в 1993 году, 23 года. Это как раз наиболее оптимальный (плюс-минус) детородный возраст. Бурный рост рождаемости в России, наблюдающийся со второй половины 2000-х годов, был связан не только с общим улучшением качества жизни россиян и с экономическим стимулированием в виде материнского капитала, но, прежде всего, с тем, что тогда в детородный возраст вступило поколение, рожденное в 1980-х годах. Благополучные восьмидесятые в Советском Союзе характеризовались пиком рождаемости, сегодня люди, родившиеся в 1980-х годах, формируют основу детородного слоя россиян — им от 27 (1989 год рождения) до 36 (1980 год рождения) лет. Однако через десять лет поколение восьмидесятых из детородного возраста выйдет. Именно с этим и связывают демографы легко прогнозируемый спад рождаемости.

Второй важнейший фактор, влияющий на рождаемость, лежит отнюдь не в экономической плоскости. Это — особенности брачного поведения россиян, которое все больше трансформируется и теряет традиционные черты. Современные россияне в среднем вступают в брак гораздо позже, чем поколения их дедушек и бабушек и даже родителей. Браки стали менее прочными, в стране зашкаливает количество разводов. Фактически, разводами, причем через год — три после регистрации, заканчивается подавляющее большинство браков. Россияне просто разучились жениться и выходить замуж. Разумеется, это в меньшей степени относится к населению национальных регионов, хотя и там наблюдается постепенное разрушение традиционной морали, как бы не хотели тому воспрепятствовать местные политические и религиозные деятели.

Сегодня в России все еще заключенных браков больше, чем расторгнутых, но разница между этими показателями с каждым годом снижается. На каждую тысячу зарегистрированных браков отмечается 752 развода в Ленинградской и Магаданской областях, 748 разводов в Чукотском автономном округе, 741 развод в Еврейской автономной области. Даже в куда более традиционном Дагестане на 1000 браков приходится 252 развода. Такие показатели весьма неутешительны. Ведь в нестабильной семье, как правило, если уже есть ребенок, то от рождения второго ребенка супруги воздерживаются.

Основными причинами разводов, если верить социологам, выступают 1) употребление одним из супругов алкоголя или наркотиков (41% браков), 2) отсутствие у молодой семьи своего жилья (14% браков), 3) вторжение родственников в жизнь новоявленной семьи (14% браков). Однако на самом деле важнейшей причиной большого количества разводов является общий кризис института семьи в современном обществе. Россия не является исключением, более того — здесь кризис семьи куда более показателен, поскольку, с одной стороны, в большинстве регионов была разрушена традиционная модель семьи с принятыми в ней установками и нормами поведения, разграничением семейных ролей, прав и обязанностей, а с другой стороны — не произошло утверждение эгалитарного типа семьи, широко распространенного на Западе. В итоге средняя российская женщина декларирует свое право распоряжаться своим телом по собственному усмотрению, включая контроль за репродуктивной функцией, отстаивает свободу поведения, вплоть до ночных отлучек из дома, общения с друзьями мужского пола и так далее, но при этом требует от мужа, чтобы он ее обеспечивал как это происходит в семье традиционного типа. Даже если женщина готова работать, она, как правило, проводит разграничение между финансами своими, которые тратит по собственному усмотрению, и финансами мужа, которые тождественны семейным финансам. Конечно, далеко не все российские семьи так живут, но такая модель очень распространена и, более того, становится популярной и желаемой для молодых поколений.

С кризисом семьи связана третья важнейшая причина снижения рождаемости. В современном обществе, со времен начала процессов эмансипации женщин, давно признано право за женщиной на распоряжение своим телом и репродуктивными функциями. Не экономический, а культурный фон в современном развитом мире таков, что большинство женщин рожать больше одного — двух детей не хочет. Женщины работают, а деторождение выбивает их из трудовой деятельности. Но, что еще более важно, женщины все меньше хотят поступаться собственной свободой, собственным временем, силами, здоровьем для рождения и воспитания потомства. Индивидуализм, трансформирующийся в эгоизм, становится «религией» современного общества. Если женщина не чувствует себя должной рожать детей, то ее нельзя к этому принудить никакими стимулирующими методами. Конечно, для определенных слоев населения играет большую роль выплата материнского капитала, но чем выше благосостояние семьи или конкретной женщины, тем меньшее для них значение играют все государственные меры по стимулированию рождаемости.

Тем не менее, социально-экономическую группу факторов влияния на рождаемость все же не следует сбрасывать со счетов. Для «базового слоя» российского населения, а это десятки миллионов людей, живущих в сельской местности, в рабочих поселках, небольших и средних городах страны, тот же материнский капитал является очень неплохим стимулом для рождения двоих детей. К примеру, в Ростовской области за материнский капитал можно купить неплохой дом в сельской местности, в небольшом городке — гостинку, а если чуть-чуть добавить — то и однокомнатную квартиру. Напомним, что государство эту сумму предоставляет всем матерям с двумя детьми просто так, без необходимости какой-либо отработки, вне зависимости от наличия трудового стажа и так далее. Естественно, что введение практики выдачи сертификатов материнского капитала оказало позитивное воздействие на рождаемость в стране. Но есть масса экономических факторов, которые препятствуют даже тем семьям, которые искренне хотят иметь больше детей. Прежде всего, это дорогая стоимость жилья, особенно — в более-менее крупных городах. Молодой семье не под силу купить «с нуля» полноценное жилье, даже комнату в коммунальной квартире, особенно если в семье маленький ребенок и работает только отец. Во-вторых, это чрезвычайно высокие проценты по ипотеке, которые также создают препятствия в обзаведении своим жильем. В-третьих, это ничтожно малые размеры «детских» пособий, хотя, по идее, детское пособие должно быть равным прожиточному минимуму ребенка. Только тогда оно станет существенным подспорьем для молодых родителей.

Отдельная тема — инфраструктура образования и воспитания подрастающих поколений. Устройство ребенка в детский сад во многих регионах страны — целая проблема. Но если ребенок в детский сад не устроен, то мать не может выйти на работу. Один отец прокормить семью с четырьмя, тремя, а часто и с двумя детьми, в большинстве случаев оказывается просто не в состоянии — и здесь не имеет значения его трудолюбие, мотивация и т.д.

Демографическая ситуация в России усугубляется крайне неравномерным размещением населения на территории страны. Так, на Азиатскую часть России приходится 75% территории страны, но на ней проживает всего около 20% населения. Огромные пространства в Сибири, на Дальнем Востоке являются просто пустующими. Не так давно говорилось о стимулировании переселения на Дальний Восток и в Восточную Сибирь посредством выделения там земельных участков. Однако вряд ли эта мера способна даже немного скорректировать существующую ситуацию. В то же время, в Центральном федеральном округе сосредоточена практически треть населения Российской Федерации — 27%. Также существует очевидная диспропорция между крупными городами и остальными населенными пунктами. Свыше 22% населения страны проживает в пятнадцати крупнейших городах, двенадцать из которых находятся в Европейской части России.

В последние годы наблюдается устойчивая миграция населения из восточных регионов в Европейскую часть России. Это объясняется, в первую очередь, более сложными условиями жизни на востоке страны. Климатические условия, протяженность расстояний, проблемы с рабочими местами, недостаточный уровень развития социальной и культурной инфраструктуры — все эти факторы в совокупности оказывают влияние на отток населения в Европейскую часть России. Свою роль играет и информационный фактор — жизнь на Дальнем Востоке, в Сибири на протяжении как минимум двух с половиной постсоветских десятилетий показывается как очень тяжелая, в отрыве от основной части России, что влияет на восприятие российскими гражданами дальневосточных и сибирских территорий как малопригодных для жизни. «Милости просим к нам на Колыму — нет уж, лучше вы к нам», — эта фраза весьма точно отражает отношение среднестатистического жителя европейской части страны к возможности переезда на Дальний Восток или в Сибирь. В обозримом будущем малая заселенность сибирских и дальневосточных территорий может привести к очень большим проблемам геополитического характера.

Определенным рискогенным потенциалом обладает и продолжающаяся миграция в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья, прежде всего из Средней Азии. Однако преувеличивать риски миграции также не стоит. Несмотря на многочисленность среднеазиатских и закавказских мигрантов, в удельном соотношении их доля в российском населении достаточно невелика. По крайней мере, сравнивать миграционную ситуацию в России с европейскими странами не стоит. Единственное, что не помешало бы — так это все же более тщательный контроль как за въезжающими мигрантами, так и за их деятельностью и поведением на территории Российской Федерации. Но его введение — чисто «техническая» проблема, которая спокойно может быть решена при наличии такого желания власти и правоохранительных органов.

Таким образом, мы видим, что российская демография сталкивается с очевидными рисками и проблемами, преодоление которых является очень сложной, на грани невозможного, задачей. Росстат предсказывает, что в 2018 году показатель естественного прироста населения может стать отрицательным. Фактически, восстановление советских демографических показателей, о чем говорят многие политические и общественные деятели, уже не представляется возможным. Социокультурные и экономические изменения, произошедшие в российском обществе за последние десятилетия таковы, что добиться хотя бы сохранения «нулевого» прироста населения очень сложно. Сейчас даже каждая незначительная, на первый взгляд, доля в снижении числа разводов или увеличении рождаемости, играет очень большую роль. Поэтому государству следует особенно внимательно относиться не только к экономическому стимулированию рождаемости, отцовства и материнства, но и выработать эффективную стратегию информационного и идеологического обеспечения демографической политики. Пока особых продвижений в последних направлениях незаметно. Если материнский капитал и ряд других социально-экономических мер приносят свои результаты, то идеологические аспекты демографической политики в современной России остаются очень слабыми, практически неразработанными. То, что предлагает государство, а это возврат к традиционной патриархальной семье, в действительности практически невозможно, но новые ориентиры, позволяющие адекватно сочетать современность и национальные интересы, выработать пока не получается.