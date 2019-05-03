Как развить эмпатию, креативность и самоконтроль ребенка с помощью нейробиологии

Представьте себе следующий сценарий: ваш восьмилетний сын неоднократно получает тычки карандашом от своего одноклассника. Как он отреагирует на данную ситуацию? Он вытерпит тычки без жалоб, используя для этого силу воли, или будет молчать из-за чувства страха либо беспомощности.

Альтернативный вариант — он потеряет самообладание и нападет на одноклассника, сделав это словесно или с помощью ответного тычка карандашом. Способен ли ваш сын грамотно оценивать свои возможности и ресурсы, анализировать свои чувства и сильные стороны, использовать прошлый опыт и сознательно реагировать на различные жизненные ситуации?

Саморегуляция может казаться трудной задачей, когда речь идет о поведении детей. Однако данный навык необходим им для принятия грамотных решений и достижения поставленных целей, особенно когда они вынуждены иметь дело с сильными эмоциями, принадлежащими как им самим, так и другим людям.

Современная нейробиология предлагает родителям эффективные инструменты, которые помогут научить детей сопереживанию, развить у них креативность и самоконтроль

К сожалению, у современных детей все реже встречаются качества, необходимые для эффективной саморегуляции. У маленьких детей наблюдается снижение уровня самоконтроля. Ученики старших классов обладают менее развитой эмпатией, чем их ровесники 30 лет назад, а креативность и критическое мышление ухудшаются на протяжении последних 20 лет, что особенно заметно у детей, находящихся в промежутке между детским садом и третьим классом школы.

Если мы хотим жить в цивилизованном, безопасном и продуктивном обществе, необходимо активно бороться с этой негативной тенденцией. Современная нейробиология предлагает родителям эффективные инструменты, которые помогут научить детей сопереживанию, развить у них креативность и самоконтроль. Вместе эти факторы поддерживают способность ребенка к саморегуляции, необходимой ему для личной самореализации, улучшения отношений с окружающими и достижения успеха во всех сферах жизни.

Саморегуляция и самоконтроль

Проблема самоконтроля привлекла к себе большое внимание после знаменитого «зефирного эксперимента», результаты которого цитируются на протяжении десятилетий. В этом классическом исследовании 1970 года 1000 детей в возрасте от четырех до шести лет была вручена небольшая награда (зефир, крендель либо печенье). Однако ребенок мог не есть сладость и получить большую награду в будущем (еще больше угощений). Затем за этими детьми наблюдали на протяжении всей их жизни. Дети, которые смогли отсрочить удовольствие, были более успешны в школе, имели более высокий доход и лучшее здоровье, а также среди них наблюдался более низкий уровень преступности спустя 40 лет после эксперимента. Способность откладывать сиюминутное вознаграждение ради большей награды в будущем, наблюдаемая в раннем возрасте, была более эффективным показателем успеха во взрослой жизни, чем интеллект или социальный класс.

Дети с высоким уровнем саморегуляции подходят к проблеме осознанно, гибко и креативно, они имеют возможность самостоятельно делать выводы и принимать на их основе грамотные решения

Человек с хорошей саморегуляцией обладает самоконтролем и может, например, подавить нежелательную эмоциональную реакцию. Но он также использует креативность и эмпатию для поиска альтернативных путей достижения поставленной цели. Такая личность следует установленным нормам, но при этом может творчески подходить к их интерпретации или же при необходимости изобретать новые правила. Для того чтобы принять решение, человек с развитой саморегуляцией учитывает свои собственные чувства и проблемы, но при этом не забывает о сопереживании и потребностях других людей в сложных социальных ситуациях.

Например, ваш сын в ситуации с карандашом, описанной выше, для начала может рассмотреть мотивы других детей — это забава и продолжение начатой на перемене игры, призыв о помощи или обычная насмешка? Какова цель вашего ребенка — он хочет продолжить веселье, пытается сосредоточиться на учебе или ему нужна помощь? Креативный подход может позволить ему свободно отреагировать с помощью подходящей шутки, отстоять личные границы или привлечь внимание взрослого. Самоконтроль в подобной ситуации поможет ему сделать осознанный выбор, а не проявлять необдуманную инстинктивную реакцию.

Дети с высоким уровнем саморегуляции подходят к проблеме осознанно, гибко и креативно, они имеют возможность самостоятельно делать выводы и принимать на их основе грамотные решения. Саморегуляция гораздо важнее обычного самоконтроля, так как она позволяет прокладывать путь к цели, сохраняя при этом доверие окружающих. При хорошей саморегуляции дети не только будут обладать более крепким психологическим здоровьем, но и проявлять альтруистичность, доброту и отличные коммуникативные навыки. Все это повышает их шансы на академические успехи, карьерный рост и высокую конкурентоспособность в рамках современного общества.

Саморегуляция и мозг

Если вы познакомитесь с особенностями функционирования и развития мозга у детей, то будете лучше понимать их поведение и мотивы. На что (с точки зрения неврологии) ваши дети способны в том или ином возрасте? В каких областях им необходима дополнительная поддержка со стороны родителей? Например, нейробиология говорит о том, что игры в раннем детстве крайне важны для развития творческих способностей. Другой интересный пример — клетки мозга, отвечающие за самоконтроль, потребляют глюкозу с более высокой скоростью, поэтому так важно следить за рационом ребенка. Родителям полезно знать, что они укрепляют синоптические связи, формируют и реконструируют нейронные цепи с помощью опыта, привычек и действий, которые они предлагают своим детям.

Подход к воспитанию детей должен быть основан на таких важных факторах, как предоставление ребенку необходимых инструментов для изучения и практики новых навыков, демонстрация саморегуляции на собственном примере, поддержание автономии ребенка и помощь в анализе накопленного им опыта.

Эмпатия, креативность и самоконтроль — сильные стороны, которые необходимо развивать с самого раннего возраста

Нейробиология также изучает влияние социальной среды на развитие ребенка. Например, привилегированное положение ослабляет эмпатию, затрудняя восприятие чужой точки зрения, а постоянное нахождение под жестким контролем часто приводит к серьезным психологическим проблемам. Один из способов найти равновесие между двумя этими состояниями — развитие коммуникаций между детьми разных возрастов. Например, в семье маленьким детям необходимо позволять высказывать свое мнение и выполнять ответственные задачи, также можно попросить старших детей обучать чему-то полезному младших. Стоит знакомить детей с различными культурами, поощрять дружбу между разными возрастами и социальными группами. Это не только расширяет кругозор, но и учит сопереживанию.

Эмпатия, креативность и самоконтроль — сильные стороны, которые необходимо развивать с самого раннего возраста. Когда родители уважают автономию ребенка и его способность самостоятельно принимать решения, то это становится фундаментом для его будущих успехов. Воспитывая в детях перечисленные выше качества, мы можем вырастить из них творческих мыслителей, ставящих перед собой цели, которые приносят пользу не только им самим, но и окружающим людям.