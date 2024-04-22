«Родитель» на замену. Как вести себя с детьми от предыдущего брака супруга?

Сегодня вторым браком никого не удивишь. Однако в нашей стране до сих пор существует тенденция, когда человек выбирает не партнёра для отношений, а «нового родителя» своим детям от предыдущего брака. Негласно подразумевается, что дети — это часть меня и тот, кто будет любить меня, должен автоматически полюбить моих детей. Такая идея нередко разрушает отношения в новой семье. АиФ.ru обратился к гештальт-терапевту Марии Сосниной, чтобы узнать, как выстраивать взаимоотношения с детьми партнёра от первого брака.

В семье должна быть чёткая иерархия

Имеет смысл начать с того, что, влюбляясь, не стоит каждый раз приводить домой человека и говорить своему ребёнку: «Знакомься, это твой папа или твоя мама». Такое поведение родителя является катастрофой для ребёнка в любом возрасте. Для начала взрослым стоит точно убедиться в том, что это именно тот человек, с которым они готовы жить вместе. Распределить и обсудить новые обязательства, которые человек готов взять на себя, и обозначить, какие не готов, в роли «мачехи» или «отчима». И только потом это реализовывать по отношению к детям.

Взаимная любовь между взрослыми и детьми одномоментно не рождается. Как бы странно это ни звучало, но пришедший в семью новый человек имеет право не любить детей и не обязан автоматически становиться им родителем. Родную маму или отца невозможно заменить. Также и дети не обязаны относиться к пришедшему человеку как к родной матери или отцу, потому что это не тот и не другой. И дети, и взрослые имеют право на уважительное отношение и заботу. Этот пример показывает взрослый своим поведением по отношению к детям, его друзьям, интересам, личным границам — тогда он может не просто ожидать, но и требовать такого же отношения к своему новому партнёру в ответ.

Чем дети старше по возрасту, тем у них больше прав, потому что появляется больше обязанностей. Но не стоит забывать, что власть до совершеннолетия ребёнка в большей степени остаётся у родителей. С одной стороны, не стоит ею злоупотреблять, а с другой, перекладывать ответственность на ребёнка.

Со своим уставом в чужой монастырь не ходят

Для детей развод всегда воспринимается как разрушение их семьи. Когда появляется новый человек, у ребёнка рушится надежда на то, что когда-нибудь мама и папа будут вместе. Он может считать именно этого пришедшего человека во всём виноватым, проживая глобальную внутреннюю утрату. Именно поэтому не стоит заставлять ребёнка что-то делать вместе с отчимом или мачехой, если он этого не хочет. Для ребёнка это абсолютно чужой человек, лишивший его семьи.

Чтобы создать хорошие взаимоотношения с детьми, важно начинать не с обязанностей, а с построения доверительного общения. Новому супругу не стоит приступать к взаимодействию с ребёнком с воспитательных настроений. Потому что основные проблемы мачех, отчимов и детей от первого брака возникают на фоне того, что пришедший человек начинает выстраивать свои собственные порядки. С младшими детьми будет гораздо проще, потому что упор идёт на первичную заботу о ребёнке: покормить, вовремя спать уложить и так далее. Чем дети старше, тем дольше они жили в своей семье и выработали определённые правила и привычки, посягательство на которые будет приводить к конфликту.

Чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию, родному родителю лучше занять беспристрастную позицию медиатора между своим ребёнком и новым супругом, помогая им самостоятельно договариваться и находить общий язык. Если же родитель встанет на сторону супруга, то ребёнок окажется один на один против взрослого несправедливого мира и может начать строить козни. Если выбрать сторону ребёнка, это может отрицательно сказаться на отношениях с супругом. Нейтральное положение поможет сократить количество жалоб и манипуляций.

Я не замена твоим родителям

Если говорить про эмоциональную связь, то важно дать понять ребенку, что новый человек не пытается заменить родного родителя. Более того, что он не хочет его заменять и ему важно, чтобы у ребёнка сохранялась связь и с мамой, и с папой. Взрослый может предлагать свою помощь или заботу, говорить о том, что у ребёнка есть возможность обратиться к нему в любой момент. В этом случае очень важно сдержать данное обещание, не обмануть, иначе это лишь уменьшит доверие.

Доверие, выстроенное на уважении

Чтобы выстроить доверительные отношения с ребёнком, может уйти от двух до семи лет. Новому родителю не стоит сразу становиться властной, воспитывающей фигурой, это затянет процесс сближения или перерастёт в войну на всю жизнь. Важнее начать с роли далёкого знакомого, потом перейти в приятели, затем в товарищи и дальше стать другом. Если в голове у взрослого есть идея, что через полгодика мы станем самыми лучшими друзьями и с помощью подарков он купит расположение ребёнка, скорее всего, это приведёт к разочарованию. В лучшем случае это может задобрить дошкольника, если к дарениям добавить хорошее отношение. Однако младший школьник или подросток, скорее всего, начнет манипулировать этим. Взаимоотношения — это не столько подарки, сколько уважение, интерес, внимание, любовь, теплое отношение, поддержка, а ещё отсутствие назидательности и нравоучений. Дети любят, когда взрослые не просто интересуются, а разделяют с ними их увлечения. Если понять, чем увлекается ваш ребёнок: музыка, компьютерные игры или спорт, на этом можно выстраивать совместное времяпрепровождение и общение.

Выстроить хорошие взаимоотношения на чужой территории — сложная задача. Некоторым взрослым кажется, что единственный способ получить расположение ребёнка — это либо установить свои порядки, подавив более младшего и беззащитного, либо подкупив его подарками и поблажками. Существует более долгий, но более надёжный путь через дружбу, заботу и справедливость — он ведёт к взаимному уважению и глубокому доверию обеих сторон.