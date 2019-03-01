Как найти няню и домработницу? 10 моих правил

Почитав иной форум, где общается много мамочек, работы, можно слагать легенды о неумении выстраивать отношения с людьми, которых ты нанял для домашней работы. В моем случае были сделаны все возможные ошибки, и нижеприведенное – попытка систематизировать полученный опыт. Я вывела для себя свод правил, достаточно жестких, которые стараюсь не нарушать.

Первая няня появилась у моей дочери в 6 месяцев. Это была знакомая моей знакомой, поэтому я отнеслась к ней со всяческим радушием. Она была хороша всем – и медсестра, и с опытом работы с совсем маленькими детьми (от 6 месяцев), и молода – 30 лет. Ее недостаток был один и огромен – она сама, вернее, 90 килограмм ее веса и постоянные попытки поддержать этот вес (за счет моего холодильника и мой, в том числе).

Сейчас я понимаю, что она страдала отсутствием границ. При этом она имела еще и химически зависимого мужа (наркомана, проще говоря). Все нюансы отношений с ним няня выкладывала на мою, то есть, работодателя, голову, заполняя образующуюся при этом пустоту продуктами из холодильника того же несчастного работодателя. Я рассталась с этой няней после того, как мой взбешенный голодный муж (это страшно) долго искал в холодильнике деликатесы, которые она съела. Это была последняя капля, хотя и не основная причина для расставания.

Правило № 1: Всегда называть нянь и домработниц на Вы.

Правило №2: Никогда не садиться с няней или домработницей за один стол, в смысле, никаких совместных чаепитий или принятия пищи.

Правило № 3: Всегда четко говорить няням, что они могут съесть и где это взять.

Правило № 4: Говорить только о предмете сотрудничества, то есть с няней - о ребенке, с домработницей – о квартире. Еще можно о погоде.

Следующая няня была переходным этапом к детсаду. Я относила дочь к ней домой пару раз в неделю на несколько часов. Дочь ее особо не жаловала. Как странно… в те времена я прощала няням такие вещи, за которые сейчас бы немедленно уволила, например, когда я звоню няне на сотовый телефон и не могу дозвониться в течение получаса. Когда вижу няню нетрезвой. Когда у няни бурная личная жизнь, например, развод, и она тщательно его переживает, вся в слезах и ароматах валерианы.

Правило №5: Няня должна всегда быть на связи, когда она с твоими детьми.

Правило № 6: У няни не должно быть вредных привычек (сигареты, алкоголь).

Правило № 7: По возможности, личная жизнь няни должна быть стабильной. Чтобы человек приходил к тебе в дом спокойный, а не с арены военных действий.

Когда увеличившаяся жилплощадь вынудила, а благосостояние позволило, я раз в неделю стала пользоваться услугами домработниц. Мою первую домработницу мне «сосватал» младший братик. Ей было 50 лет, она ездила с другого конца города, любила поспать, посему опаздывала часа ни 2, минимум, и имела склонность к нравоучениям, чем утомляла меня ужасно.

Сами посудите, что такого интересного может рассказать мне, матери двоих детей, женщина, бывшая 3 раза замужем (все мужья, как один, алкоголики) и детей не имеющая вовсе! Однако, она каждый раз находила, что именно, и тонко размазывала лекцию на весь процесс уборки. А убиралась она с помпой: ревели краны, по полу текла вода с хлоркой, я рысцой с двумя детьми под мышкой пряталась от нее по комнатам, а она везде настигала меня, с тряпкой в одной руке и «полезными» советом на устах. Со временем нравоучения превратились в критику. Остракизму подвергались мой ремонт, способы хранения вещей, воспитание детей, отношения с мужем и так далее. Сейчас я понимаю, что у нее тоже была проблема с границами, причем, взаимная, но мы расстались тихо и мирно.

Правило №8: Пунктуальность.

Следующая домработница была у меня всего один раз - первый и последний. Она посвятила день уборки борьбе с предыдущей домработницей - я узнала, где пыль у меня копилась давно, а где не мыли совсем. Кухню она мыла 5 часов, пока не обнаружила, что в квартире есть еще пара комнат. В результате остальные помещения остались недомытыми, а домработница с грустью взяла с меня оплату на 20% больше (до сих пор не пойму за что), и мы распрощались.

Младший ребенок подрос, снова встал вопрос о няне, и я, к моему стыду, вернулась к самому первому варианту, к медсестре. Забыв о конфликтах тех времен, разыскала ее через подруг (вот еще одна ошибка: она подруга моих подруг, и отношения «работодатель-работник» сложно выстраивать, ибо они почти дружеские уже изначально). Правильно говорят – не пытайтесь войти в одну реку дважды… мы расстались еще хуже и еще быстрее, чем в первый раз. (Смотри Правила № 2,4,7) Кончилось все некрасиво – просто руганью. Когда я осознала, что ругаюсь с няней, то сказала: «Стоп, всем спасибо, все свободны».

Дальше было смешно, причем не только мне. Я ударилась в другую крайность. Составила список требований к няне на 2 листах, анкету из 30 вопросов и взялась за поиски. Поместила объявление на форуме, дала объявления в местную газетку, расклеила на близлежащих домах, озадачила знакомых.

Объявление, помещенное на форуме, звучало так: «Требуется няня для мальчика 10 месяцев и иногда - для 6 летней девочки (вместе). Ежедневно на вторую половину дня (ориентировочно с 16 до 21). С перспективой работать полный день и продолжительного сотрудничества. От Вас: порядочность, опыт не менее 3-х лет с детьми до года, рекомендации. У Вас: муж, не менее двух своих детей, в идеале - разнополых. Приветствуется медицинское образование и наличие санитарной книжки. Обязательно отсутствие вредных привычек, аллергии на кошачью шерсть. Вы: добрая, умная, спокойная, не болтливая».

На это объявление не откликнулся никто. Как мне потом объяснили, в конце такого объявления должна стоять фраза - «оплата 500 рублей в час». Требования у меня завышены, видите ли!

По объявлению в газете откликнулось 60 человек, адекватных из них было 10, рядом живущих 2. Я попробовала обеих, результат оказался удручающим: няня №1 оказалась болтливой до судорог (у меня, разумеется). Она сообщала мне про сорта помидоров, высаженных ею накануне на даче, про болезни своих детей, про мужа и про маму, призывала звать ее на «ты» и просто Ксюша (будучи старше меня на 30 лет). Через 2 недели я сдалась и объявила ей, что финансово несостоятельна (такую причину я называю няням при увольнении).

Правило № 9: Няня должна находить контакт и выстраивать отношения с ребенком. Со мной ей достаточно молчать и вежливо отвечать на мои вопросы.

Няня №2 имела шикарные рекомендации и опыт работы, только вот с моим буйным отпрыском не совпадала по темпу жизни - когда он уже упал и давно кричит, она заходила в комнату, где это произошло, и печально спрашивала: «Ты все-таки упал?» Я пыталась ей рассказать, что вероятность падения моего малыша равна 100 из 100, что цель всей его жизни – желательно упасть, и если возможно, то вниз головой, она не верила. В ее 47 лет уже не хватало реакции, чтобы подхватывать, бесконечно подбегать, ловить и успевать к активному годовалому малышу. К тому же она тоже критиковала меня, весьма интеллигентно, но от этого не менее противно. И я ее уволила, тоже сказав, что кризис.

Правило № 10: У няни должно хватать сил на ребенка.

Сейчас у меня новая няня. Ей 20 лет, ее порекомендовала мне в качестве домработницы знакомая. Пусть у нее нет своих детей, зато есть куча сил и хорошая реакция. Пусть у нее нет медицинского образования, да и вообще никакого, зато она тиха и спокойна, ответственна и молчалива. Ни одно из моих 10 правил мне не понадобилось.