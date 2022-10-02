5 простых способов оставаться с ребенком на связи и не раздражать друг друга

В повседневной суете родители не всегда уделяют детям достаточно внимания. Работа, школа, магазины, детские кружки — и так каждый день по кругу. Мы разрываемся между делами и чувствуем себя членами олимпийской эстафетной команды. Катастрофически не хватает времени на нормальное общение. Перекидываемся парочкой слов за завтраком, потом в машине, после школы, а потом видим детей уже перед сном, когда все валятся с ног от усталости.

Побыть нормальной семьей мы можем только в выходные — когда собираемся на долгие совместные завтраки, потом играем в настольные игры, читаем книги и смотрим фильмы. Но этого мало. Хочется, чтобы дети постоянно чувствовали наше внимание. И мы нашли способ оставаться в близком контакте с детьми, грамотно используя возможности гаджетов. Как именно? Вот наши советы!

Общайтесь с помощью гифок

В жизни у всех хватает негатива. А сейчас еще и пасмурно, холодно, мокро, иммунитет ослаблен, дети периодически получают плохие оценки или ругаются с одноклассниками. Так почему бы не разрядить обстановку?

Один из вариантов — общаться с помощью смешных гифок.

Дети же переписываются между собой, отправляют их друг другу, так почему бы не влиться в тему, делая то же самое? К тому же таким образом вы всегда узнаете настроение ребенка и сможете тонко и аккуратно выяснить, все ли с ним в порядке.

Обменивайтесь селфи

Помимо гифок детям можно отправлять в течение дня селфи. Вне зависимости от того, где вы находитесь — у зубного, на работе, в магазине, на встрече — дети будут чувствовать себя частью вашего дня. А вы, в свою очередь, знать, что с ними происходит и чем они заняты.

Ведь мы уверены, что они не промедлят с ответными селфи.

Селфи — отличный способ сообщить друг другу: «Со мной все в порядке, не беспокойся».

Используйте стикеры

Речь идет не о стикерах-картинках в Telegram (хотя и с помощью них можно устроить прекрасную переписку!), а о разноцветных бумажках с клейкой полосой.

Дети берут с собой в школу ланчбоксы. На них можно наклеить стикер с пожеланием хорошего дня, удачной сдачи экзамена или просто с забавной рожицей.

Либо можно купить что-нибудь вкусное и тайком спрятать в рюкзак или сумку ребенка. Ему будет очень приятно найти такое послание. Так ребенок почувствует поддержку и любовь.

Пишите письма

Детям не приходят письма на почту: ни на настоящую почту, ни на электронную. Почему бы не изменить это и не вернуть в семью прекрасную традицию общаться с помощью писем?

Положите в почтовый ящик письмо, адресованное ребенку, и попросите проверить ящик после школы.

Каково же будет его удивление! В круговороте будней у нас не всегда есть время пообщаться с ребенком наедине, а письмо — настоящее, длинное — даст возможность поговорить откровенно. Это прекрасный формат и для детей, и для взрослых. Заодно сможете проверить, как у вашего ребенка с орфографией и почерком.

Общайтесь с помощью планшета

Еще один способ оставаться с ребенком в контакте — оставить ему дома планшет с возможностью видеосвязи. Можно прикрепить его к холодильнику — и вы всегда сможете связаться, отправить друг другу смайлики, делиться новостями и шутками.

Эта переписка станет поводом для обсуждения за ужином.

Ведь вечером не все готовы делиться своим настроением и пережитым за день, а тут всегда есть тема для разговора. Такая болтовня невероятно сближает всю семью. Только попробуйте.

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Статья опубликована на сайте Letidor.ru