На море или к бабушке? Эксперты о том, нужно ли везти ребёнка на курорт

У большинства отечественных педиатров подход традиционный — до 3 лет ребёнка на море лучше не возить. «Существует общепринятое заблуждение, что съездил на море и всё — здоров. Но это относится к детям с уже сложившимся иммунитетом, которые готовы к акклиматизации, новым инфекциям и активному южному солнцу, то есть старше 3 лет, — считает врач-педиатр, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков. — Детям до 3 лет поездка особой пользы для здоровья не принесёт. Они подвержены баротравмам при перелете, чаще заражаются инфекциями, в том числе кишечными, которые могут протекать с тяжелой рвотой и обезвоживанием. По статистике, каждый второй маленький ребенок при поездках на юг имеет проблемы.

Отдых с детьми до 3 лет нужен больше их родителям, ведь взрослым надо тоже расслабляться, а ребенка оставить не с кем. И несмотря на то, что это для малыша не полезно, он всё равно оказывается в другой стране. Если вы все же едете с маленьким ребёнком за границу, попробуйте свести к минимуму возможные реакции. Следует в первую очередь рассматривать страны и курорты с климатом, относительно близким отечественному в выбранный период. Не рекомендуются детям места с выраженным влажным климатом, субтропики и тропики и, наоборот, страны с очень сухим климатом, места с большим количеством насекомых и диких видов животных, побережья с коралловым дном и дикими пляжами. Отдых на островах из-за сильных ветров».

Подросшим детям польза для здоровья несомненна — витамин D, морской воздух, насыщенная минералами вода, хождение по песку или гальке и т.д. Но не только.

Море впечатлений

«На ребенка после 3 лет перемена мест, новые впечатления, необычная обстановка оказывают развивающий эффект, — говорит профессор кафедры возрастной психологии факультета психологии образования Московского городского психолого-педагогического университет Наталья Авдеева. — А море — это необыкновенный информационный объект: познавательный, эстетический, эмоциональный. Знакомство с ним даёт ребёнку многое. Вода — это одна из четырех стихий, её присутствие в жизни каждого человека очень значимо. Впечатления, связанные с морем, остаются в памяти на всю жизнь. А если это случилось в детстве, то это, как правило, такие счастливые мгновения, которые потом долго вспоминаются с большим удовольствием.

Планируя поездку, нужно учитывать особенности ребёнка. Если у вас очень чувствительный малыш, который боится новых людей, ситуаций, тогда наверно лучше ограничиться ближайшим озером или речкой. А если ребёнок уже имеет опыт путешествий и мечтает о море, конечно, надо осуществить его мечту.

То же самое касается экскурсий и развлечений. Есть дети, которым не хватает впечатлений, и они ждут всего нового, им все интересно, они на все отзываются. И родители видят, что после поездки у ребёнка хорошее настроение, он не устал, у него горят глаза. Но бывают и другие дети, которые могут быстро переутомиться. И тогда они будут говорить, например, так: в море слишком много воды. Или: слишком много детей вокруг. Это для родителей сигнал — нужно дозировать впечатления.

В таком чудесном месте, как морской курорт, когда родители свободны от повседневных надоевших тяжелых, занудных обязанностей, общение с ребёнком будет особенно приятно и полезно. Важно ещё помочь ребёнку к новому месту адаптироваться. Не надо отпускать его в свободное плавание: смотри сам, изучай сам... Как раз здесь родители могут показать себя экспертами, товарищами, партнерами, интересными друзьями и выступить для ребенка в каком-то новом качестве: учить плавать, строить крепости из песка и т.д. Вообще прежде чем куда-то отправляться, родителям стоит посмотреть информацию в интернете по поводу того места, куда они едут, чтобы выглядеть в глазах своего ребёнка авторитетно».