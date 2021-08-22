За парту со «Спутником»? Депздрав Москвы заставляет врачей ставить модный эксперимент над школьниками, учителя тоже в деле

Несмотря на заверения-успокоения от значимых чиновников и депутатов, многочисленные факты говорят о масштабной подготовке партии ковид-глобалистов в РФ к новому страшному эксперименту – массовой вакцинации детей.

Причем проводить ее власти намерены в том же стиле, что и со взрослыми – в обязательном порядке, при этом говоря на камеры СМИ о недопустимости принудиловки. Педиатры, классные руководители, администрация школ и поликлиник с подачи вышестоящего начальства уже сейчас начинают «подбивать клинья» к нашим детям, и в случае отсутствия объединенного, юридически грамотного сопротивления, сценарий от Александра Гинцбурга и К может сбыться в обход Конституции, ключевых законов, здравого смысла, чести и совести. В Петербурге родители уже начали рейды по школам чтобы предупредить директоров об уголовной ответственности да принуждение к вакцинации учителей, не говоря уж о детям. (материал о них—скоро на «Катюше»), но если вакцинофашисты доберутся до детей, про мирные протесты и предупреждения можно будет забыть.

Для начала вспомним о заявлениях, побуждающих родителей расслабиться. Детский омбудсмен при президенте Анна Кузнецова заявила, что вакцинация школьников сегодня будет преждевременной, с ней полностью солидарен и вице-спикер Госдумы Петр Толстой:

«Никакой принудительной вакцинации учителей в школах, а уж, тем более, учеников быть не должно. Это добровольный выбор каждого гражданина. Мы уже боролись с перегибами на местах, когда людей под угрозой увольнения сгоняли на прививки. Теперь и в Минпросвещении подтвердили, что двух мнений быть не может.

Конституция России гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования, и в главном законе страны нигде не говорится, что это право зависит от вакцинации. Любое разделение людей по принципу: вакцинирован/не вакцинирован с ущемлением прав недопустимо. Это моя твердая позиция», – пишет Толстой в своем телеграм-канале.

И Минпросвет, почему-то тоже в «Телеграме», а не в официальном документе или пресс-релизе, недавно заверил в добровольности вакцинации для учителей . Выходит, теперь у нас все замечательно – соблюдается Конституция, не будет никакой дискриминации, самоуправства, превышения полномочий, дети, родители, учителя и врачи могут спать спокойно, и по ночам им не будут сниться уколы в руку непонятным веществом, которое, похоже, только способствует разгону новых волн «пандемии» и уничтожает иммунитет у многих «ужаленных»?

Не тут-то было. Планы устроить масштабный эксперимент над нашими детьми, о которых «Катюша» сообщала , никуда не делись. Вот что написано на сайте популярного новостного ресурса «Образование в Москве» :

«Вакцинирование школьников от COVID-19 – это непременное условие для предотвращения распространения пандемии. Именно дети, в отличие от взрослых, являются самой опасной группой населения, т.к. они способны быть скрытыми носителями заболевания, а скученность детей в школах и детских садах способствует дальнейшему распространению инфекции».

Дети – «самая опасная группа населения», вы просто вдумайтесь в эти слова. Дети, почти не болеющие коронавирусом и вообще не умирающие от новой заразы, искусственно превращаются в опаснейших «бессимптомных больных» (еще один оксюморон) для взрослых, сошедших с ума от ковидоистерии. И поэтому в детские тела надо вгонять ГМО-коктейли, которые, как официально признают в ВОЗ и медицинских властях многих стран, не останавливают передачу инфекции и не спасают от заражения вирусом, зато якобы могут защитить от тяжелого течения болезни и смерти… Защитить от смерти тех, кто от ковида не умирает и почти не болеет тяжело. Как можно всерьез относиться к такой шизофренической логике?

Налицо очередная антинаучная дикость, именуемая вакцинацией ради вакцинации. Причем дело тут не только в деньгах, не только в гигантских прибылях фармкомпаний… но давайте пойдем дальше. Как указывает сайт «Образование в Москве», цитируя зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике (и, между прочим, заслуженного врача РФ) Татьяну Кусайко, активная подготовка к вакцинации детей от COVID-19 началась еще в январе 2021 года. Вакцинировать детей предполагается поэтапно, по возрастным категориям: от 12 до 17, от 8 до 11 и от 4 (!) до 8 лет. Да, нам не привиделось, сенатор Кусайко поясняет: 4 года – минимальный возраст для намеченной кампании вакцинации среди детей.

Тот же ресурс напоминает : еще в августе 2020 г. сообщалось поставке в школы 18 млн. доз вакцины, которой рассчитывали привить 17 млн. российских школьников – массово, начиная с сентября прошлого года. На эту тему приводятся одобрительные заявления главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, рвался в бой уже тогда и глава НИИ-разработчика Александр Гинцбург. Теперь же для обоснования принудительной вакцинации детей в ход пущены страшилки об «ужасном дельта-штамме», который для молодого поколения, впрочем, ничуть не более опасен, чем его предшественники, о «проверенной и отлично зарекомендовавшей себя вакцине», хотя только официально подтвержденные смерти и тяжелые осложнения от того же «Спутника» сегодня насчитывают несколько сотен историй .

А вот и реальные последствия информационной атаки – родители Москвы пишут в чатах вот такие сообщения:

«Мне сегодня утром позвонили из 52-ой детской поликлиники и пригласили моих детей на вакцинацию от ковид вакциной лайт!!!!!!((((»

И это не единичный случай для района Измайлово. А вот до чего дошли в Белгородской области:

«Добрый вечер, дорогие мамы и папы! Снова пересылаю сообщение из рабочего чата: Классные руководители 1-11 классов!!! Очень серьёзная и срочная информация из управления образования!!!! Необходимо до 8.00 завтрашнего дня, 19.08, предоставить информацию о количестве вакцинированных родителей ваших классов. В связи с этим, прошу вас, дорогие мамы и папы, СЕГОДНЯ (до 21.00) прислать информацию о наличии у вас прививки. Большая просьба написать мне в личный чат только цифру: 2 - если вакцинированы оба родителя, 1 - если один, 0 - если никто из родителей не привит. Спасибо за понимание. Всем приятного отдыха!»

Что это было? Пересылать информацию, являющуюся врачебной тайной по 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья…», охраняемую Конституцией как личная тайна гражданина… классным руководителям? По какому-то распоряжению из управления образования? На кого рассчитаны такие сообщения с большим количеством восклицательных знаков? Какое дело школе до того, сколько уколов получили родители школьников?

Все это, конечно, риторические вопросы, но мы получаем новые, очень неожиданные ответы на них в раскрывшихся фактах. Накануне Департамент здравоохранения Москвы провел большое совещание с руководителями и врачами поликлиник, одним из ключевых пунктов повестки была… вакцинация несовершеннолетних. По сообщению движения «Матери планеты» , подкрепленному московскими педиатрами в чатах поликлиник, речь идет фактически о принудительных опытах над несовершеннолетними детьми 11-17 лет без участия и согласия на указанную процедуру их законных представителей: родителей, опекунов, попечителей. Врачам было вменено в обязанность, в приказном порядке, обзванивать детей и подростков в возрасте, настойчиво предлагая им пройти вакцинацию. Вот как рассказывает о совещании врач-педиатр:

Еще раз продублируем в текстовом формате шокировавшие нас моменты: «для врачей тех поликлиник, которые не смогут набрать достаточно подопытных детей, будут карательные меры», столичные власти будут «разбираться с врачами, почему у них низкая приверженность вакцинации», будет «порка главврачей» поликлиник, поэтому нужно «очень серьезно отнестись ко всем нововведениям», т.е. врачам-педиатрам (и другим специалистам детских поликлиник) прямо предлагается нарушить клятву Гиппократа, забыть о своем мнении, о чести и совести, о здоровье детей – и стать прямыми пособниками вакцинофашистов (!).

Особо отметим, что обзванивать несовершеннолетних детей в отсутствие родителей недопустимо, ведь согласно ч. 1 ст. 64 СК РФ: «Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий».

«В вакцине Спутник для детей сейчас их 2 вида будет выбрана по итогам оптимальная, снижено в 10 и 5 раз количество антигенов на векторах в отличии от взрослых доз. Т.е. в вакцине очень маленькие количество антигенов. Представитель института Гамалея и Османов – наш главный педиатр – сегодня говорили о полной безопасности с таким количеством антигенов в вакцинах», – сообщает врач детской поликлиники (пунктуация сохранена).

И вот тут начинается еще одна странная, противоречивая история с официальной стадией испытаний «облегченного» «Спутника» на детях. На сегодняшний день существует два протокола исследований опытно-экспериментального препарата (Гам-КОВИД-Вак-М), в клинических испытаниях которого участвуют граждане в возрасте от 12 до 17 лет. На сайте национальной мед. библиотеки США, где регистрируются официальные клинические исследования лекарств всех стран мира , для этого препарата указана возрастная группа: от 12 до 17 лет, и фаза испытаний: II-III фаза. Заявленное количество участников эксперимента составляет 350 человек (100 подопытных детей во второй фазе и 250 – в третьей), дата окончания опытов: 6 октября 2022 г.

В то же время на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ ( ГРЛС, в протоколе препарата с аналогичным названием (Гам-КОВИД-Вак-М) также говорится об испытаниях на гражданах 12-17 лет, но заявлено 660 участников эксперимента (!), фаза испытаний указана: I-II (!!!), дата окончания опытов: 31 декабря 2023 г.

Причем медицинские учреждения, указанные в ссылках на два этих протокола, совпадают. Это ГБУЗ г. Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения г. Москвы» и ГБУЗ г. Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения г. Москвы».

А теперь простые и логичные вопросы, которые возникают при сопоставлении. Куда делись 310 несовершеннолетних детей, которые значатся в группе исследования на сайте ГРЛС и отсутствуют на ресурсе национальной мед. библиотеки США? Почему в первом случае речь идет о второй фазе испытаний, которая официально завершится через два с лишним года, а во втором – уже о третьей, по которой можно будет делать выводы в октябре будущего года (хотя в обоих случаях на сегодня – это эксперимент)? Какой протокол считать правильным, а какой - фейковым? Такое ощущение, что разработчики вакцины сами серьезно запутались.

Еще информация по главпедиатру Османову И.М., являющемуся главным врачом ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А.Башляевой» (одно из двух испытательных учреждений в протоколах). На вышеуказанном совещании именно он довел до сведения в приказном порядке всем врачам поликлиник г. Москвы их обязательства осуществлять карательные меры в отношении врачей-«аутсайдеров» и тех, кто не будет участвовать в этом эксперименте над детьми. Таким образом, действия Османова с подпадают под нормы статей 285-286 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями», «Превышение служебных полномочий»).

Представители движения «Матери России» напоминают, что на кону стоят жизни и здоровье всех детей нашей страны, и просят всех неравнодушных людей о поддержке и участии в отправке заявлений о противоправных действиях чиновников и врачей Депздрава г. Москвы (образец заявления и контакты его адресатов –руководителей ГУ МВД и СК РФ по Москве, генпрокурора РФ – доступны по ссылке в конце текста ).

Тем временем, вот что рассказывают столичные учителя об инновациях в электронном дневнике/журнале школьника (ЭЖД), работающего на единой цифровой платформе МЭШ:

«Это новый сервис для электронного дневника, учителя прошли обучение. 25 августа будет мастер-класс по согласию на вакцинацию…»

То есть теперь у каждого классного руководителя (пока – в Москве) появляется новая обязанность: вносить сведения о прививках учеников (а также об их согласии/отказе) в электронный реестр вакцинации. Уже к 30 сентября «всем школам» в ультимативной форме говорится о необходимости собрать с родителей согласия на обработку данных их детей. Хотя опять же – классный руководитель не является медработником и по умолчанию не имеет доступа к медицинской информации о школьниках, являющейся врачебной тайной. Очевидно, что такой учет вакцинированных/отказников в МЭШ ведется на долгосрочную перспективу – по одному клику мышки можно будет выявить семьи, «безответственно подходящие» к формированию коллективного иммунитета у своих детей, продолжить их обрабатывать, поставить на учет в опеке и т.д.

Вот такие темные времена настают, все более напоминающие жуткую антиутопию. Хочется еще раз обратиться к исполнителям безумных приказов «партии ковида»: если для вас теплое местечко в поликлинике/школе важнее чести, совести, здоровья подрастающего поколения, чем вы лучше вышестоящих чиновников-кукловодов? Их так же дергают за ниточки, только следы их хозяев теряются далеко за пределами России. В Откровении Иоанна Богослова не случайно сказано: «боязливых ждет участь в озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21:8). А что может быть более трусливым и подлым поступком, чем отдать на растерзание своих детей?

Призываем родителей к бдительности в преддверии 1 сентября, к отказу от бездумного подмахивания школьных бумажек-согласий на обработку ПД. Естественно, вы имеете полное законное право не колоться модным коктейлем сами и не ставить опыты над своим ребенком. И напоминаем о восстановлении на гражданской платформе citizen.go петиции доктора биологических наук Ирины Ермаковой против вакцинации детей биотехнологическими вакцинами . Ранее аналогичное воззвание к верховной власти было удалено с сайта гражданских инициатив change.org без вразумительных объяснений, видимо, из соображений глобальной ковид-цезуры, поддерживаемой ведущими социальными интернет-медиа. Противостоять «новой нормальности» можно только сообща, всем народом.

Источник