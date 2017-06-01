Воспитание мальчиков

В течение последних двух десятилетий в нашей культуре наблюдается движение в поддержку девочек, стремление помочь им повысить чувство собственного достоинства, получить высшее образование и улучшить свое общее развитие. И хотя все согласятся, что это помогло уравнять положение полов, многие мальчики теперь начали отставать в тех областях, в которых девочки добиваются хороших результатов.

Сегодня именно мальчикам чаще всего ставят диагноз «труднообучаемость», «дефицит внимания» и «дефицит внимания с гиперактивностью». Они также в три раза чаще, чем девочки, попадают в серьезные аварии, оказываются виновны в насилии и совершают самоубийство. Учитывая подобную статистику, понятно, почему развитие мальчиков требует особого внимания со стороны родителей.

Различия между мальчиками и девочками

В течение многих десятилетий бытовало популярное мнение, что, не считая физических различий, мальчики и девочки одинаковы. Однако последние исследования показывают другую картину: у мальчиков и девочек на самом деле есть особые потребности, основанные на различии полов.

Мальчики и девочки различаются хотя бы потому, что у мальчиков уровень тестостерона выше, чем у девочек. Тестостерон отвечает за энергию, сенсорно-двигательную активность и агрессивность. Хотя у девочек тестостерон тоже есть, его уровень совсем не соответствует уровню у мальчиков. Зато у девочек выше уровень эстрогенов, что служит причиной формирования большего количества соединений нервных клеток в мозгу. Исследователи предполагают, что это может быть одной из причин, по которым девочки, как правило, больше склонны завязывать отношения с другими людьми.

Различаются также пути развития и работы мозга у мальчиков и девочек. Исследования показали, что девочки при решении задач задействуют оба полушария головного мозга, а мальчики обычно используют только правое полушарие. Хотя эта область развития мозга находится еще в процессе изучения, она влияет на то, как мальчики учатся — или не учатся — в школе.

Наконец, мальчики чаше девочек ввязываются в рискованные авантюры. Огнестрельные ранения, дорожные аварии, отклонения в поведении и противоправная деятельность — вот только несколько примеров опасных ситуаций, в которые мальчики попадают намного чаще, чем девочки. В чем бы ни заключались причины такого феномена — в различиях в строении и активности головного мозга, в гормональном фоне, во внешней среде или во всем сразу, — но мальчики в нашем обществе находятся в большей физической опасности.

Воспитание мальчиков в первые годы жизни

Мы знаем, что родители обращаются с мальчиками и девочками по-разному уже с самого раннего возраста. Исследования показывают, что со времени, когда ребенок начинает ходить, родители склонны обращаться с мальчиками иначе, чем с девочками. Родители часто считают их крепче и сильнее девочек. Может быть, ваш сын действительно сильнее своих сверстниц, по все дети, независимо от пола, нуждаются в равном количестве любви и заботы. Ниже приведены некоторые подсказки касательно воспитания маленьких мальчиков.

Физическое проявление любви

Продолжайте физически выказывать любовь к своему сыну по мере его развития. Даже после младенческого возраста мальчикам надо, чтобы их брали на руки, укачивали и пели им. Это не воспитает женственного или слабого мужчину. Всем детям, независимо от пола, надо развивать чувство доверия и любви к своим родителям, чтобы нормально развиваться. Любовь придает уверенности.

Время для чтения

Читайте своему сыну. Исследования показывают, что чтение и выражение своих мыслей и чувств посредством речи наиболее сложны для мальчиков, так как они используют прежде всего правое полушарие головного мозга. Это не значит, что мальчики никогда не смогут стать хорошими читателями. Если с самого рождения вы будете читать им простые рифмованные книжки, они поймут, что чтение — это весело. Обучение любви к чтению закладывает основы будущему обучению в школе.

Ранние навыки общения

Обучать ваших мальчиков общаться никогда не рано. В период с полутора до пяти лет мальчики часто бывают агрессивнее по отношению к своим сверстникам и родителям, чем девочки. Неизвестно, от чего это зависит — от позднего развития речи, относительно слабых навыков общения, высокого уровня тестостерона или индивидуального воспитания. Вы можете, однако, учить мальчиков выражать свои чувства без агрессии. Учите своего ребенка использовать слова вместо криков и визга или описывать, что он чувствует, а не драться. Это не только даст вашему сыну эффективные навыки общения, но и поможет ему успокоиться в процессе общения с вами.

Предподростковые годы

В возрасте около шести лет мальчики начинают сопоставлять себя со своими отцами. Если у мальчика нет отца, помогите ему найти похожего на отца человека, который будет рядом на протяжении развития ребенка. Это может быть дядя, дедушка или крестный — главное, чтобы они любили мальчика и ответственно относились к своей роли в его воспитании. В этот период отцы любят общаться со своими сыновьями, просто потому что они забавные. Именно в этом возрасте отцы учат мальчиков заниматься спортом, играть в подвижные игры, бороться или делать что-нибудь вместе на свежем воздухе. Если вы как отец в первые годы жизни ребенка сформировали основанные на любви отношения с сыном, то заложили основы этой следующей ступени развития. Роль матери также существенна для развития мальчика, особенно когда он начинает ходить в школу и сталкивается с проблемами разлуки, трудностей в дружбе и обучении. Если вы как родители сообща постараетесь выполнить некоторые из наших советов, это поможет вашему сыну добиться успехов в разных сферах жизни.

Общение с сыновьями

Продолжайте разговаривать с сыном о чувствах. Родителям часто бывает легче обсуждать чувства с маленькими сыновьями, особенно потому, что они лучше слушают. Многие родители обнаруживают, что в возрасте 6-12 лет их сыновья эмоционально замыкаются. В этом возрасте мальчики сдерживают и скрывают печаль, гнев, беспокойство и страх. Может оказаться трудно разговорить мальчика на предмет того, что он чувствует, так что на отца ложится задача подавать ему пример такого поведения. Замечания на животрепещущие темы — о боязни идти в школу или о конфликтах с друзьями - могут значительно помочь мальчику упорядочить свои эмоции.

Признайте, что многие мальчики на этом этапе просто неразговорчивы. Ответы на простые вопросы, такие как что ты делал сегодня в школе, могут быть изложены крайне скупо. Не унывайте. Это не значит, что вашему сыну все равно, но может означать, что ему не хватает умения адекватно общаться. Воспитание мальчиков в этом возрасте требует терпения, настойчивости и некоторой изобретательности. Вместо вопросов, предполагающих ответы «да — нет», попросите сына описать два самых ярких события за день или рассказать, какая часть дня ему больше всего поправилась.

Помощь в школе

Важно быть активным участником процесса обучения своего сына, посещая родительские собрания, ежедневно спрашивая ребенка о том, что он узнал нового в школе и контролируя его домашние задания. В этом возрасте мальчики могут начать отставать по некоторым предметам или им может понадобиться репетитор. Постоянно общаясь с учителями, вы тем самым показываете сыну, что заботитесь о его будущем, и даете понять, что успехи в школе важны для вашей семьи.

Навыки общения и конфликты между сверстниками

Некоторым мальчикам не хватает навыков общения, и их приходится обучать, как правильно взаимодействовать со сверстниками. Основные навыки общения — это умение представиться новым друзьям, вовлечь другого ребенка в игру на перемене и позвать кого-то к телефону. Общаясь со взрослыми, учите сына пожимать руку, глядя взрослому в глаза, прививайте ему основные принципы разговора со взрослыми и напоминайте говорить «пожалуйста» и «спасибо».

Когда мальчики начинают ходить в школу, им потребуется ваша помощь и совет относительно того, как разрешать конфликты между сверстниками. Обучая сыновей вежливости и социальным навыкам, вы уже сделали первый шаг на пути разрешения конфликтов: привили мальчикам умение быть вежливым и использовать вербальные навыки общения. Его надо научить следующему:

замечать вербальные и невербальные знаки — раздражение, изменения в лице и тоне голоса; как использовать слова, чтобы выразить товарищам свою точку зрения; как выйти из потенциально неустойчивой ситуации.

Наконец, неприятной, но заметной частью жизни мальчиков на этом этапе может быть драчливость. Лучший способ научить своего сына никого не обижать — это научить его сочувствию, то есть способности ставить себя на место другого. Спрашивая сына, что бы он чувствовал, если бы кто-то плохо обращался с ним, вы помогаете ему развить в себе сочувствие. Дома вы также можете прививать сочувствие, разговаривая с мальчиком уважительно и ожидая того же от него. Поощряйте сына заступаться за своих товарищей и применять свои социальные и дипломатические навыки, чтобы защитить тех, кто нуждается.

Воспитание мальчиков подростков

Возраст с 13 до 18 лет, пока ваш сын еще не стал взрослым, может быть для вас тяжелым временем. Даже если вы старательно следуете всем доступным советам по воспитанию на всем протяжении развития вашего ребенка, все равно время от времени перед вами оказывается необщительный, угрюмый и замкнутый подросток. К сожалению, из-за разочарования на этом этапе многие родители перестают устраивать семейные обсуждения со своими сыновьями. На самом же деле в это очень важное для развития вашего сына время должно произойти прямо противоположное, то есть общение должно стать на порядок интенсивнее. Вот что мы можем посоветовать:

Говорите со своим ребенком о многочисленных опасностях, с которыми он может встретиться. Вождение автомобиля, наркотики и алкоголь, оружие и материалы из Интернета -обсуждаться должно все, часто и регулярно. Даже если ваш сын настаивает, что он и так все об этом знает, продолжайте разговоры, иначе он окажется в зоне риска. Открыто поговорите о сексе, основываясь на ваших семейных ценностях. Матери часто говорят с дочерьми об их телесной жизни и сексе на протяжении их развития, а вот мальчикам такой подарок редко достается. Мальчики должны от своих отцов узнать о том, как обращаться с противоположным полом, включая девочек их возраста, и какие могут быть последствия преждевременных сексуальных отношений. Это заложит основу их отношения к женщинам на всю жизнь. Активно участвуйте в образовании своего сына. В этот период развития многие мальчики начинают отставать от девочек, им становится труднее учиться. Будьте в курсе школьных обязанностей своего ребенка, того, чего от него ждет учитель, и того, кем он хочет стать. Поговорите с учителями об успеваемости своего сына и о том, как они оценивают его общее развитие. По-прежнему обсуждайте с сыном, как нужно проявлять уважение к другим людям и почему нельзя задираться и драться. Этот возраст сложен для мальчиков, которые нередко чувствуют себя неуверенно рядом со сверстницами, часто развивающимися быстрее. Мальчики стремятся компенсировать это незрелыми действиями. И снова — поощряйте сострадание, зрелые действия и общение со своими товарищами.

Растим мальчиков здоровыми и в безопасности

Если вы мать-одиночка и одна воспитываете сыновей, важно найти мужчину-наставника, который поможет с их воспитанием. Однако вы должны быть осторожны и не вверять своего сына кому попало. Легко поверить, что все мужчины, работающие на ответственных должностях, достойны вашего доверия. На самом деле каждый шестой мальчик подвергается сексуальному насилию до 18 лет. Будьте осторожны, если мужчина, кем бы он ни был, хочет проводить с вашим сыном слишком много времени или предлагает общение с ним наедине. Наставник должен общаться с детьми в группах и в общественных местах, где вы можете быть уверены в безопасности своего сына.

Воспитание мальчиков

Воспитание мальчиков может быть испытанием для родителей, на него уходит очень много сил и нервов. Следуя выраженным здесь указаниям, вы можете в какой-то степени быть уверенными, что ваш сын вырастет ответственным, зрелым и чутким человеком.