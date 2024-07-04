Как вырастить читающего ребенка: 10 советов

Поколение интернета и гаджетов можно заинтересовать чтением. Ключевое слово – «заинтересовать». Заставить – нельзя. Мы разложили по полочкам, как привить детям любовь к книгам.
1. Читайте детям с рождения
Любовь к книгам нужно прививать с первых дней жизни. Для самых маленьких подойдет литература с песенками, колыбельными, большими яркими картинками, вставками из ткани и других материалов.
Детям от года до трех нравятся стихи, песенки, короткие сказки. Постепенно время чтения можно увеличивать до 20 минут в день. Ориентироваться нужно на то, как долго вам удается удерживать внимание ребенка.
После 3 лет детям можно дарить первую книгу с алфавитом. В этом возрасте они уже начинают запоминать буквы и понемногу читать.
2. Задавайте вопросы во время чтения
Пока ребенок мал, не стоит читать ему книги в режиме монолога, спрашивайте: «Ты видишь тут собачку? Как она лает?» Чем старше ребенок, тем сложнее будут вопросы. Можно поинтересоваться, какие эмоции испытывают персонажи, что получится, если они поступят так или иначе, чему учит эта история.
Когда дети начнут читать сами, обсуждайте с ними прочитанное. Можно иногда собираться всей семьей и рассказывать, кто какие книги прочел на этой неделе, что интересного узнал, чему научился. Ребенок втягивается в эти обсуждения, у него формируется интерес к вдумчивому чтению.
3. Подавайте пример
Даже если у ребенка с раннего возраста сформирован интерес к чтению, он может быстро угаснуть. Не надо заставлять читать и постоянно напоминать о том, как это важно. Для ребенка намного важнее, что взрослые делают, а не то, что они говорят. Пусть он видит вас читающими хотя бы по несколько минут в день.
Справедливо и обратное. Когда сердце и душа семьи – телевизор, не стоит удивляться тому, что ребенок предпочитает комедии или боевики «скучной» художественной литературе.
4. Собирайте домашнюю библиотеку
В советских семьях была хорошая традиция: почти в каждом доме стоял большой шкаф с книгами. Для ребенка такая мини-библиотека становится неотъемлемой частью интерьера, он понимает, что это нужно и важно.
Сейчас во многих семьях эта традиция утрачена. У детей в голове формируется система ценностей, в которой нет места книгам. Если у вас пока нет домашней библиотеки – начните ее собирать. Можно пойти дальше и обустроить в детской комнате отдельный книжный уголок.
5. Создайте комфортные условия для чтения
Когда книги спрятаны в шкафу, и ребенок не может достать их без помощи взрослых, это не очень мотивирует к чтению. Сделайте для детей красивый шкаф с разноцветными полками, обустройте уютное место для чтения. Рядом с книжным шкафом поставьте яркий диван, положите на него подушки с красивыми принтами, например, изображениями сцен из книг или литературными героями.
6. Познакомьте ребенка с разными жанрами
Людям нравятся разные книги, литературные предпочтения начинают формироваться еще в детстве. Один ребенок обожает стихи, другой их терпеть не может и предпочитает иллюстрированные энциклопедии, третьему подавай волшебные сказки. Разбейте книги по жанрам, поместите их в разные коробки или на разные полки и познакомьте с ними детей.
7. Ориентируйтесь на его литературный вкус
Часто родители покупают ребенку книги, которые сами любили в детстве или которые принято читать в их возрасте. Но мир литературы огромен, а дети такие разные, и у них могут быть свои предпочтения. Возьмите ребенка в книжный магазин и позвольте сделать самостоятельный выбор. Можно вместе выбрать книги в интернете.
8. Регулярно посещайте библиотеку
Запишите ребенка в библиотеку. Найдите время в своем графике и постарайтесь хотя бы на час раз в неделю заглядывать с ним туда.
9. Старайтесь показывать ребенку то, о чем он читает
Узнавать о чем-то из книги интересно, но еще лучше – увидеть это своими глазами. Ребенку нравится курочка Ряба? Свозите его в деревню и покажите настоящих кур. Он обожает энциклопедии о космосе? Отличный повод сходить в планетарий. Такие мероприятия помогают укрепить интерес к книгам и лучше запоминать прочитанное.
10. Выписывайте журналы и комиксы
Если ребенка не получается заинтересовать книгами, можно попробовать журналы. Коллекционирование чего-либо, ожидание нового выпуска раз в неделю или в месяц сами по себе увлекательны. И не стоит предвзято относиться к комиксам как к «глупым картинкам», это тоже чтение. Если такой формат нравится детям, они с интересом ждут следующего выпуска – это уже хорошо.
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