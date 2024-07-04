Как вырастить читающего ребенка: 10 советов

Даже если у ребенка с раннего возраста сформирован интерес к чтению, он может быстро угаснуть. Не надо заставлять читать и постоянно напоминать о том, как это важно. Для ребенка намного важнее, что взрослые делают, а не то, что они говорят. Пусть он видит вас читающими хотя бы по несколько минут в день.