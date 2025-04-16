Что делать, если ребенок плохо спит: ищем причины и способы решения проблемы

Все молодые родители не понаслышке знают о том, что такое бессонные ночи, проведенные в попытках успокоить плачущего младенца. Рассказываем о том, что делать, если ваш ребенок плохо спит и чем это может быть вызвано.

Авторы и эксперты

Наш эксперт — врач–педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская КБ», заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов поможет разобраться с причинами, по которым ребенок плохо спит и даст профессиональные рекомендации. Новости СМИ2

Почему ребенок плохо спит ночью и днем: основные причины

Существует множество факторов, которые способны оказать влияние на отдых младенца. Вот почему он может не спать в темное и светлое время суток:

физиологические потребности: голод, жажда, мокрый памперс — самые распространенные причины беспокойства у младенцев;

колики и газы: они могут вызывать сильный дискомфорт и мешать ребенку заснуть;

прорезывание зубов: это болезненное явление может нарушать сон;

болезни: ОРВИ, отит и другие заболевания способны вызывать повышенную температуру, боль и другие неприятные симптомы, мешающие отдыху ребенка;

нарушение режима дня: способно вызвать сбой в биоритмах и нарушить сон;

перевозбуждение перед сном: активные игры, кино или использование гаджетов на ночь могут затруднить засыпание;

некомфортные условия для сна: жара, холод, громкие звуки, яркий свет — все это может вызывать дискомфорт и мешать ребенку заснуть;

психологические факторы: тревога, страх, разлука с матерью — все эти состояния могут вызывать беспокойство и нарушать сон младенца;

неврологические особенности: повышенная возбудимость, повышенное внутричерепное давление и другие неврологические особенности могут быть причиной плохого сна.

Сколько должен спать ребенок

Нормы сна для детей разных возрастов отличаются. Расскажем об этом подробнее (1).

Новорожденный

Новорожденные спят большую часть суток — около 16–20 часов. Их сон состоит из коротких периодов (продолжительностью 2–3 часа) и равномерно распределен между днем и ночью. Это связано с тем, что новорожденные нуждаются в частом кормлении и у них еще не сформировался четкий график сна и бодрствования. Необходимо создать спокойную и комфортную обстановку для отдыха, чтобы ребенок выспался.

1–3 месяца

В этом возрасте ребенок спит около 14–16 часов в сутки. Ночной отдых становится длиннее. Важно начинать формировать распорядок дня, укладывая ребенка в определенное время и кормить его в определенный час. Это поможет установить правильный ритм и улучшить сон.

3–6 месяцев

Младенец спит около 12–14 часов в сутки. Ночной отдых становится продолжительнее (6–8 часов), а количество дневных снов сокращается до 2–3 часов. В это время можно начинать вводить ритуалы перед сном, чтобы помочь малышу расслабиться и настроиться на отдых. Купание, чтение сказки или колыбельная станут хорошим способом подготовить ребенка ко сну.

6–12 месяцев

Ребенок спит 11–14 часов в сутки. Ночной сон становится стабильным (8–10 часов), а количество дневных снов сокращается до 1–2. Необходимо обеспечить комфортные условия для сна и придерживаться распорядка дня. Следите за тем, чтобы ребенок не переутомился в течение дня.

1–3 года

Ночной сон составляет 10–12 часов, а дневной — 1–2 часа. В этом возрасте важно поощрять самостоятельность ребенка при засыпании и обеспечить ему безопасную и уютную обстановку в спальне. Можно включить ночник или взять мягкую игрушку для создания комфортной атмосферы.

3–7 лет

Ночной сон ребенка составляет около 9–11 часов. Как правило, время дневного сна уходит, а ночного становится стабильным и продолжительным. В этот период необходимо соблюдать распорядок дня и следить за тем, чтобы ребенок не был слишком пассивным. Прогулки на свежем воздухе и подвижные игры помогут ему выплеснуть скопившуюся энергию и лучше заснуть ночью.

Голод и дискомфорт из–за мокрого подгузника — частые причины беспокойства у младенцев. источник: https://ru.freepik.com/

Что делать, если ребенок плохо спит, часто просыпается и плачет

В подобных случаях важно выявить причины бессонницы и принять меры по ее устранению. Расскажем, как поступить в такой ситуации (2).

Убедитесь, что ребенок сыт и сух

Голод и дискомфорт из–за мокрого подгузника — частые причины беспокойства у младенцев. Покормите ребенка и смените памперс, чтобы обеспечить ему комфорт.

Устраните физический дискомфорт

Проверьте, не беспокоят ли ребенка колики, газы или прорезывание зубов. Если у малыша колики, сделайте ему легкий массаж живота или дайте специальные препараты, рекомендованные врачом. Если режутся зубы, используйте специальные гели или прорезыватели, чтобы облегчить боль. Обеспечьте комфортные условия для сна: тишину, темноту и прохладу (примерно 18–22 градуса), свежий воздух. Используйте увлажнитель воздуха, если воздух в комнате слишком сухой.

Соблюдайте режим дня

Придерживайтесь четкого режима дня: укладывайте ребенка спать и кормите в одно и то же время. Это поможет ему адаптироваться к определенному ритму и улучшит качество сна.

Введите ритуалы на ночь

Введите ритуалы, которые помогут ребенку расслабиться и настроиться на сон: купание, чтение сказки, колыбельная, легкий массаж. Они создают ощущение безопасности и комфорта, что помогает уснуть.

Не допускайте перевозбуждения в вечернее время

Не допускайте занятий, вызывающих возбуждение вечером. Лучше провести время в тишине, почитав книгу или послушав музыку. Это снизит тревожность и поможет подготовить ко сну.

Обеспечьте достаточное количество заботы и любви в течение суток

Отсутствие должного внимания может вызвать тревогу, которая негативно сказывается на сне. Уделяйте ребенку достаточно времени, играйте с ним, обнимайте и целуйте его. Чувство безопасности и любви способствует крепкому сну.

Когда нужно обращаться к врачу: тревожные симптомы

В некоторых случаях нарушение сна у ребенка может быть признаком серьезного заболевания. Если вы наблюдаете следующие тревожные симптомы, обратитесь к специалисту:

ребенок плохо набирает вес: это может указывать на недостаточное питание или другие проблемы со здоровьем;

частые и обильные срыгивания: это может быть признаком гастроэзофагеального рефлюкса или других заболеваний пищеварительной системы;

повышенная температура тела: может указывать на инфекцию или воспаление;

затрудненное дыхание: может быть признаком заболеваний, таких как бронхит или пневмония;

судороги: это серьезный симптом, требующий немедленной медицинской помощи;

апатия и вялость: могут указывать на инфекцию, обезвоживание или другие нарушения в организме;

нарушение сна сопровождается другими симптомами: кашель, насморк, сыпь и другие симптомы могут указывать на заболевание, требующее лечения.

На качество сна влияет питание ребенка днем. источник: https://ru.freepik.com

Как питание влияет на качество сна ребенка

Качество питания играет важную роль в обеспечении хорошего сна у ребенка (3). Сбалансированный рацион способствует нормальной работе нервной системы, регулирует содержание сахара в крови и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами. Несбалансированное питание, переедание или голод могут вызвать нарушение сна. Важно помнить о питании мамы, если ребенок находится на грудном вскармливании.

Например, дефицит железа способен вызывать беспокойство и бессонницу. Избыток сахара и простых углеводов может стать причиной резких колебаний содержания глюкозы в крови, что негативно сказывается на сне. Необходимо обеспечить питание, которое будет содержать витамины, минералы и клетчатку, а также исключить употребление сладких и газированных напитков перед сном. Следите за тем, чтобы ребенок не переедал, так как это способно вызвать дискомфорт и нарушать сон. Легкий перекус незадолго до сна — оптимальный вариант.

Как создать комфортные условия для сна ребенка

Чтобы сон ребенка был крепким, необходимо создать комфортные условия для сна. Приведем несколько советов.

Обеспечьте тишину и темноту

Закройте окна плотными шторами или жалюзи, чтобы затемнить комнату, и уберите все источники шума (телевизор, радио, компьютер). Тишина и темнота способствуют выработке мелатонина — гормона сна.

Поддерживайте комфортную температуру и влажность

Поддерживайте в комнате прохладную температуру (18–22 градуса) и оптимальную влажность (50–70%). Слишком высокая или низкая температура и влажность могут вызывать дискомфорт и нарушать сон. Используйте термометр и гигрометр для контроля параметров.

Используйте удобный матрас и подушку

Выберите для ребенка удобный матрас и подушку, соответствующие его возрасту и анатомическим особенностям. Матрас должен быть достаточно жестким, чтобы поддерживать позвоночник в правильном положении, а подушка — плоской, чтобы не искривлять шейный отдел позвоночника.

Советы эксперта

Советует наш эксперт врач–педиатр Рамил Шахвеледов:

«Для обеспечения безопасности и комфорта детям до года рекомендуется спать в одной комнате с родителями, но в собственной отдельной кроватке. Такой подход позволяет родителям оперативно реагировать на потребности ребенка.

При выборе детской кроватки необходимо уделить особое внимание безопасности. Убедитесь, что она соответствует современным стандартам: должны быть жесткие бортики без каких–либо отверстий или зазоров, в которых может застрять ручка или ножка. Важно, чтобы внутри кроватки не было мелких деталей, игрушек или мягких предметов, которые могут представлять опасность удушения.

Никогда не оставляйте младенца одного на кровати или диване, даже на короткое время. Малыш может случайно перевернуться и упасть. Чтобы максимально снизить риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС), укладывайте ребенка спать исключительно на спину. Эта поза признана самой безопасной для младенцев. Помните, что безопасность и комфорт вашего ребенка превыше всего».

Чек–лист: что делать, если ребенок плохо спит (список–саммари)

Этот чек–лист поможет вам составить план действий, чтобы сон вашего ребенка стал лучше:

исключите физиологические факторы: голод, жажда, мокрый памперс;

устраните физический дискомфорт;

обеспечьте комфортные условия для сна: тишину, темноту, прохладу, свежий воздух;

соблюдайте распорядок жизни: укладывайте младенца в определенное время и кормите в установленное время суток;

проконсультируйтесь с врачом, если наблюдаются тревожные симптомы.

Список источников

1. Абашидзе Э. А., Намазова Л. С., Кожевникова Е. В., Аршба С. К. «Нарушение сна у детей». 2008.

2. Немкова С. А. «Современные принципы комплексной диагностики и лечения нарушений сна у детей». 2014.