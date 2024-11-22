Как развить концентрацию у ребенка

Отсутствие концентрации – распространенная проблема среди детей. Их внимание настолько непостоянно, что даже новые игрушки привлекают их всего несколько часов.

Ситуация становится хуже, когда родители заставляют ребенка выполнять различную деятельность (например, учить уроки), которая требует умственных усилий и концентрации.

Но, если ребенок не может сосредоточиться, это еще не значит, что он страдает какими-либо расстройствами обучения (такими как синдром дефицита внимания с гиперактивностью).

Рассмотрим основные причины плохой концентрации у детей и попытаемся разобраться, как родители могут помочь ребенку решить эту проблему. Прежде всего, следует выяснить, действительно ли ребенок не может сосредотачиваться.

Признаки плохой концентрации у детей

У ребенка, имеющего проблемы с концентрацией внимания, могут проявляться некоторые из таких признаков:

ребенок не может усидеть на одном месте и легко отвлекается;

он часто теряет вещи и неорганизован;

он имеет трудности с обучением и запоминанием;

он не может сосредоточиться, чтобы выполнить домашнее задание;

он постоянно «витает в облаках»;

у него плохой почерк по сравнению со сверстниками;

он бывает агрессивным или капризным;

у него плохо развиты двигательные навыки (например, он плохо бегает или прыгает).

Причины низкой концентрации у детей

1. Недостаточный сон. Детям требуется 8–10 часов сна каждый день, в зависимости от возраста. Если ребенок привык ложиться спать поздно, измените эту привычку и установите для него распорядок. Помогите ребенку ложиться спать раньше, чтобы он получал больше времени на сон.

2. Стресс в семье. Что вызывает стресс у ребенка? Это может быть что угодно – от школы до семейных неприятностей. Чрезмерное давление на ребенка, наставления, чтобы он хорошо учился, занимался спортом и т. д., семейные ссоры и недостаток родительского внимания – все это может быть причиной стресса. Постарайтесь не давить на ребенка и избегайте споров в семье.

3. Неправильное питание. Плохое питание, в частности, употребление продуктов с высоким содержанием сахара и жиров, часто приводит к плохой концентрации. Ребенку хорошо подойдут яйца, цельнозерновой хлеб, молоко, курица, мясо, рыба. Не давайте ребенку кофе, энергетических напитков и вредной пищи.

4. Сложные задачи. Ребенок обычно отказывается выполнять задачи, которые кажутся ему слишком трудными. Сложность задачи определяется возрастом ребенка. Поэтому не давайте своему ребенку слишком сложной работы или задач, которые он не в состоянии понять.

Отдых, здоровый сон и сбалансированное питание помогут решить проблему концентрации у ребенка.

Как развить концентрацию у ребенка

Рассмотрим еще несколько способов, которые помогут ребенку сфокусироваться:

1. Наблюдайте за ребенком

сядьте сбоку от ребенка и наблюдайте за ним, когда он играет, разговаривает или читает. Смотрите на выражение его лица и попытайтесь понять, что его интересует;

поговорите с воспитателем или учителем ребенка. Поскольку учитель часто взаимодействует с ребенком, он может дать вам много ценной информации;

не ругайте ребенка, будьте терпеливы к нему и постарайтесь его понять.

2. Сведите до минимума отвлекающие факторы

Дети не умеют фильтровать шум. Поэтому вам нужно создать подходящую атмосферу, чтобы дать ему сосредоточиться.

если ребенок занимается чем-то рядом с вами, не разговаривайте по телефону и не смотрите телевизор;

покажите ребенку хороший пример. Установите «спокойное время», во время которого вы читаете книгу или занимаетесь чем-то, пока ваш ребенок учит уроки. Ваш пример будет мотивировать его сделать свою работу лучше.

3. Уменьшайте время, которое ребенок проводит перед монитором

Вместо того чтобы позволять ребенку играть в компьютерные игры, лучше играйте с ним в традиционные игры:

покупайте ребенку игры, которые в веселой форме развивают творческое мышление;

выделите ребенку определенное время, когда он сможет смотреть телевизор или сидеть за компьютером. Так вы сможете контролировать время, которое он проводит перед монитором;

показывайте ребенку пример: меньше смотрите телевизор и меньше используйте мобильный телефон.

4. Устанавливайте цели

цели должны быть достижимыми;

разделите время учебы ребенка на несколько категорий;

создайте расписание для всех дел: игры, учебы, хобби и т.д.;

давайте ребенку символическое вознаграждение, когда он хорошо выполняет задания в течение недели или месяца.

5. Давайте ребенку ежедневные обязанности

давайте ребенку простые ежедневные обязанности, требующие от него порядка;

поручайте ребенку дела, соответствующие его возрасту (например, сервировка стола, помощь в приготовлении пищи, сортировка вещей после стирки и т. д.);

если у вас дома есть библиотека, попросите ребенка расставить книги в алфавитном порядке;

регулярно давайте ребенку новые задачи, чтобы он не потерял интерес.

6. Разделяйте большие задачи на меньшие

Иногда большие задачи пугают детей.

ребенку будет легче, если вы разделите большую задачу на несколько мелких;

ребенок не почувствует себя обремененным, если будет выполнять задачи, не занимающие много времени. Если ребенок выглядит растерянным, когда ему предстоит прочитать главу из учебника, давайте ему читать по странице или по нескольким абзацам.

7. Цените ребенка и давайте ему вознаграждение

ребенок должен быть мотивирован выполнять задачи;

он должен чувствовать себя способным выполнить задачу. Это сохраняет его мотивацию и сфокусированность на том, чтобы выполнить задачу как можно лучше;

когда вы видите, что у ребенка получается лучше выполнять свою работу, дружественно похлопайте его по плечу или придумайте какое-то символическое вознаграждение.

8. Обратитесь за помощью к школьному психологу

Школьный психолог, работая с ребенком во внеурочное время, может научить его концентрироваться. Вам также следует присоединиться к этим занятиям, чтобы из первых уст узнать способы развития концентрации.

9. Проверьте наличие у ребенка расстройств обучения

обратитесь к детскому психологу, чтобы он провел диагностику;

диагностика поможет понять причину плохой сосредоточенности ребенка, потому что последняя не всегда связана с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью;

для повышения концентрации одни дети нуждаются в медикаментозном лечении, другие – в консультациях психолога, а третьи – просто в благоприятной обстановке.

10. Поддерживайте физическую активность ребенка

Исследования показывают, что подвижные игры и занятия (бег, езда на велосипеде, футбол и т.д.) полезны не только для физического развития, но и для психики ребенка. Эти занятия помогают ребенку лучше концентрироваться на том, что он делает.

11. Выполняйте дыхательные упражнения

Достаточное количество кислорода помогает мозгу правильно функционировать. Для этого выполняйте вместе с ребенком дыхательные упражнения:

делать упражнения можно в комнате, возле окна, на террасе или в саду;

попросите ребенка лечь на спину. Положите ему на живот мягкую игрушку. Затем попросите ребенка сделать глубокий вдох и поднять игрушку настолько высоко, насколько он сможет, не касаясь ее руками. Если игрушка поднимается высоко, это означает, что в легких много воздуха.

12. Занимайтесь йогой

Некоторые упражнения из йоги способны повысить концентрацию у детей. Они также улучшают осанку, снимают напряжение и расслабляют ребенка.

13. Используйте веселые занятия, чтобы повысить сосредоточенность ребенка

Ребенок будет больше концентрировать внимание на тех занятиях, которые кажутся ему веселыми: