Почему у мамы возникает желание ударить ребенка

Подумать — не значит сделать....

Автор: Наши Дети

Фотография: Евгения Валла

Потрясти за плечи, шлепнуть, ударить малыша — такие желания приходят в голову многим недавно родившим женщинам. Причина тому — сильный стресс, который переживают мамы. Это выяснилось в результате исследования, проведенного учеными из Университета Британской Колумбии и опубликованного в журнале The Journal of Clinical Psychiatry.

В исследовании приняло участие 388 женщин. Около половины из них (44 процента) признались, что задумывалась о приченении вреда ребенку. Однако подумать — не значит, сделать. Менее 3 процентов опрошенных действительно осуществили свои желания.

Об этой проблеме не принято говорить. Женщины не рискуют обращаться за помощью к специалистам, стыдясь своих мыслей и опасаясь, что окружающие сочтут их опасными для собственного ребенка. Опасения эти не беспочвенны, бывали случаи, когда в ответ на высказанные мысли у женщин отбирали детей.

Николь Фэйрбразер, исследовательница из Университета Британской Колумбии, объяснила, что на самом деле это не так. Женщины которые думают о том, чтобы причинить вред своему ребенку, не более склонны сделать это, чем остальные матери.

Почему такие мысли вообще возникают? Причин может быть целый комплекс: стресс, связанный с беременностью и родами, депривация сна — все это может сказываться на психическом состоянии женщины. Подобные мысли и желания могут также быть следствием ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства).

Обсессивно-компульсивное расстройство — невроз, при котором человека посещают одни и те же повторяющиеся мысли и страхи — нередко возникает после родов. Женщину могут начать посещать навязчивые мысли о том, что она не любит ребенка, о том, чтобы ударить его, она может мысленно повторять ругательства в его адрес. А также думать о том, что все вокруг грязное и ребенок может заболеть или просто чувствовать, что она сходит с ума и может сделать что-либо неконтролируемое. Подробнее про ОКР можно прочитать здесь.

Николь Фэйрбразер считает, что проведенное исследование может помочь женщинам понять, что подобные мысли нормальны и не такая уж редкость. И все же, если женщина чувствует беспокойство, имеет смысл обратиться за помощью.