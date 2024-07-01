Ингредиенты
Овсяные хлопья – 2 ст.л.
Яйца – 2 шт.
Молоко – 3 ст.л.
Сыр – 30 г
Соль, перец – по вкусу
Масло растительное – для смазывания сковороды
- 182 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Готовить овсяноблин можно с разными начинками. Сегодня у нас сыр. Я готовлю на одну персону. Для двоих людей, в принципе, можно приготовить на большой сковороде за один раз и разделить после на две порции. Для большего числа людей лучше сразу готовить порционно. Но для одного – это идеально быстрый вариант. Для приготовления возьмём следующие ингредиенты.
В миске соединяем яйца, соль и молоко. Нужно перемешать всё вилкой или венчиком до однородности.
Далее добавляем овсяные хлопья. Я использовала 10-минутные. Они отлично подходят. Можно взять ещё мельче. Перемешиваем и оставляем на 5-7 минут в стороне.
Тем временем подготовим сыр. Натираем его на мелкой терке. Сыра можно использовать больше – для сытности и вкуса, либо меньше – для более диетического варианта. Также пока овсянка настаивается, разогреваем сковороду, промазанную капелькой масла – для уверенности, что овсяноблин не пристанет. Либо можно готовить на абсолютно сухой сковороде с антипригарным покрытием.
Добавляем в массу большую часть тертого сыра. Перемешиваем и выливаем на сковороду.
Печём овсяноблин под крышкой на среднем огне до готовности яиц. После чего посыпаем сверху оставшимся сыром. Далее можно сложить омлет пополам или вчетверо, либо подавать в открытом виде.
Овсяноблин с сыром готов! Подаём к столу с пылу с жару, не теряя ни минуты. Приятного аппетита!
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