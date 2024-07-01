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Овсяноблин с сыром

Сытный, полноценный завтрак из яиц, овсянки и сыра. Готовим на сковороде не более 30 минут. Быстро, просто, вкусно и необычно! Ещё один рецепт-открытие для меня. Честно, и не думала, что можно такое придумать, да чтоб и вкусно было. Овсяноблин – замаскированная в омлете овсянка, я бы охарактеризовала его так. И это, наверное, идеальное блюдо на завтрак. Сытное – раз, быстрое – два, вкусное – три! Список можно продолжить.
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Ингредиенты

Овсяные хлопья – 2 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Молоко – 3 ст.л.

Сыр – 30 г

Соль, перец – по вкусу

Масло растительное – для смазывания сковороды

Сковорода диаметром 22 см
  • 182 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Готовить овсяноблин можно с разными начинками. Сегодня у нас сыр. Я готовлю на одну персону. Для двоих людей, в принципе, можно приготовить на большой сковороде за один раз и разделить после на две порции. Для большего числа людей лучше сразу готовить порционно. Но для одного – это идеально быстрый вариант. Для приготовления возьмём следующие ингредиенты.

Фото 1

В миске соединяем яйца, соль и молоко. Нужно перемешать всё вилкой или венчиком до однородности.

Фото 2

Далее добавляем овсяные хлопья. Я использовала 10-минутные. Они отлично подходят. Можно взять ещё мельче. Перемешиваем и оставляем на 5-7 минут в стороне.

Фото 3

Тем временем подготовим сыр. Натираем его на мелкой терке. Сыра можно использовать больше – для сытности и вкуса, либо меньше – для более диетического варианта. Также пока овсянка настаивается, разогреваем сковороду, промазанную капелькой масла – для уверенности, что овсяноблин не пристанет. Либо можно готовить на абсолютно сухой сковороде с антипригарным покрытием.

Фото 4

Добавляем в массу большую часть тертого сыра. Перемешиваем и выливаем на сковороду.

Фото 5

Печём овсяноблин под крышкой на среднем огне до готовности яиц. После чего посыпаем сверху оставшимся сыром. Далее можно сложить омлет пополам или вчетверо, либо подавать в открытом виде.

Фото 6

Овсяноблин с сыром готов! Подаём к столу с пылу с жару, не теряя ни минуты. Приятного аппетита!

Фото 7
Овсяноблин с сыром, рецепт с фото
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