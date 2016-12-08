КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ «ЖИВИ»





Однажды, будучи беременной, я лежала на сохранении в обычном российском роддоме. И рядом в соседних палатах лежали девушки: одни на сохранении, которые борются за жизнь малышей, другие - приехавшие на аборт и борющиеся за смерть, в прямом смысле. И ирония заключается в том, что одни и те же врачи делают операции, для одних - борясь за их жизнь, других - обрекая на смерть. Конвейером. Потом я вернулась домой, моя беременность закончилась хорошо, но эта тема уже мне не давала покоя, и я начала копать. Я наткнулась в сети на десятки сайтов, миллионы писем девушек, сделавших аборт, кучи видеообращений девушек в YouTube. Я увидела такой огромный массив боли, что поняла: пока я не сниму об этом фильм, я не успокоюсь. А потом я узнала цифру, от которой у меня просто все сжалось: в год в России официально совершается миллион абортов, шесть миллионов – неофициально.



Режиссер Елена Пискарева







Сюжет фильма

В палате больницы ждут своей очереди на аборт восемь женщин. Все они разных возрастов, но их объединяет одно - у всех у них очень веская, как им кажется, причина, почему они здесь и решились на такой страшный шаг. У одной - уже двое детей и ипотека, у второй - карьера и жизнь впереди, у третьей - на носу последний звонок, четвертой в Москве самой жить негде - работает курьером, куда там ребенок… В непринужденных разговорах одна за другой уходят в кабинет и возвращаются… Уже после... Каждый раз, когда очередную - одну из восьми - девушку привозит санитарка на каталке и перекладывает на больничную кровать, оставшимся становится не по себе, и все очевиднее для них становится мысль, которую они пытались скрыть от себя: что происходящее на их глазах, то, что вот-вот произойдет и с ними, - это не норма, а страшная противоестественная бойня, это то, что потом не изменить и не вернуть...

История создания фильма

Я мать троих детей и режиссер. С командой единомышленников, на свои деньги мы сняли фильм против абортов. Уже на стадии съемок к проекту подключилось множество неравнодушных людей, понимающих всю его важность, всю глубину и ужас этой проблемы. По благословению епископа Орехово-Зуевского Пантелеймона нам была предоставлена для съемок Центральная клиническая больница святителя Алексия. Поддержали нас протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по семье, с которой мы теперь сотрудничаем и протоиерей Максим Обухов, создатель медико-просветительского центра «Жизнь». В наш творческий коллектив в качестве композитора вошел священник Дмитрий Николаев, по первому образованию музыкант, имеющий опыт работы в кинематографе.

Кто-то за небольшие деньги предоставил необходимую технику, кто-то ничем не мог помочь, но сердечно пожелал удачи: «У вас все получится, это Божье дело!» И действительно, на протяжении всего съемочного периода было ощущение помощи свыше. Например, буквально накануне съемок вдруг находились хорошие актеры, готовые сниматься бесплатно.

Сейчас, чтобы закончить фильм, мы были вынуждены запустить проект по сбору денежных средств. Надеемся вы сможете помочь, и с вашей поддержкой, общими усилиями мы завершим работу над фильмом. Если этот фильм остановит хотя бы одну женщину, и жизнь хотя бы одного ребенка будет спасена - значит все было не зря. В этом я вижу свою сверхзадачу.