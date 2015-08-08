Когда твоя бабушка сама Екатерина II: все о семье Ивана Урганта

Мы уже писали о том, что гены – штука капризная, и иногда они самым невероятным образом сказываются на потомках великих людей

Теперь у нас на очереди знаменитое семейство Ургантов. Ивана Урганта знают все. Звезда Первого канала, шоумен, музыкант, продюсер и просто обаятельный молодой человек, который прошел яркий и удивительный путь от радиоведущего на «Хит-ФМ» и «Русском Радио» до телеведущего программ «Смак», «Бодрое утро», «Народный артист», «Цирк со звездами», «Большая разница», «Золотой граммофон», «Новогодняя ночь на Первом канале», «ПрожекторПэрисХилтон», «Вечерний Ургант» и многих других.

Иван успел попробовать себя в качестве исполнителя, записав альбом «Звезда» совместно с Максимом Леонидовым и поучаствовав в песне «Иди за звездами» группы «Слот». Ургант мульти-инструменталист, он частенько играет на гитаре, фортепиано, ударных, аккордеоне или блок-флейте во время своих шоу.

37-летний артист успел сняться в 22 кинолентах, среди которых трилогия «Елки», «Выкрутасы» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Совместно с Владимиром Познером он написал две книги – «Одноэтажная Америка», по которой даже снят фильм, и «Тур де Франс. Их Италия. Германская головоломка».

Вместе с Александром Цекало Иван владеет популярным московским рестораном «The Сад». Кроме того, восемь раз Ургант становился лауреатом премии «ТЭФИ». Вместе со второй женой Натальей Кикнадзе Иван Ургант воспитывает семилетнюю дочь Нину, а недавно стало известно, что в семье шоумена ожидается пополнение. Что и говорить, биография выдающаяся! Но и родственники у Ивана тоже выдающиеся!

Давайте познакомимся с родом талантливых Ургантов поближе!

Дедушка: Тень Льва Максовича Милиндера

Лев Милиндер / Фото: Kino-teatr.ru

Лев Максович Милиндер, дед Ивана, был ярким и неординарным человеком. Он пришел в этот мир и покинул его в особые даты: Новый год и Международный женский день, дав возможность родственникам и почитателям всегда помнить знаменательные даты. Лев Милиндер был советским и российским театральным актером.

В 1991 году ему присвоили звание Заслуженного артиста России. Окончив Ленинградский театральный институт имени Островского, уже будучи женатым на Нине Николаевне Ургант, Лев Милиндер попал в Ярославский драматический театр имени Федора Волкова. Но уже через год вместе с супругой они вернулись в Петербург, тогда еще Ленинград, и до конца жизни Милиндер был актером Ленинградского академического театра комедии имени Н.П. Акимова. Известность и признание артисту принесла роль «Тени» в одноименном спектакле по сказке Евгения Шварца.

Любовь коллег Лев Максакович снискал за острый ум и чувство юмора – именно по его сценариям ставились все капустники в театре. Милиндер снялся всего в десяти кинофильмах, в основном в эпизодических ролях. Он сыграл в лентах «Ты у меня одна», «Зимняя вишня», «Отелло», «Агент национальной безопасности» и других.