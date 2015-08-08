Когда твоя бабушка сама Екатерина II: все о семье Ивана Урганта

Аглая Солнцева
Мы уже писали о том, что гены – штука капризная, и иногда они самым невероятным образом сказываются на потомках великих людей
Теперь у нас на очереди знаменитое семейство Ургантов. Ивана Урганта знают все. Звезда Первого канала, шоумен, музыкант, продюсер и просто обаятельный молодой человек, который прошел яркий и удивительный путь от радиоведущего на «Хит-ФМ» и «Русском Радио» до телеведущего программ «Смак», «Бодрое утро», «Народный артист», «Цирк со звездами», «Большая разница», «Золотой граммофон», «Новогодняя ночь на Первом канале», «ПрожекторПэрисХилтон», «Вечерний Ургант» и многих других.
Иван успел попробовать себя в качестве исполнителя, записав альбом «Звезда» совместно с Максимом Леонидовым и поучаствовав в песне «Иди за звездами» группы «Слот». Ургант мульти-инструменталист, он частенько играет на гитаре, фортепиано, ударных, аккордеоне или блок-флейте во время своих шоу.
37-летний артист успел сняться в 22 кинолентах, среди которых трилогия «Елки», «Выкрутасы» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Совместно с Владимиром Познером он написал две книги – «Одноэтажная Америка», по которой даже снят фильм, и «Тур де Франс. Их Италия. Германская головоломка».
Вместе с Александром Цекало Иван владеет популярным московским рестораном «The Сад». Кроме того, восемь раз Ургант становился лауреатом премии «ТЭФИ». Вместе со второй женой Натальей Кикнадзе Иван Ургант воспитывает семилетнюю дочь Нину, а недавно стало известно, что в семье шоумена ожидается пополнение. Что и говорить, биография выдающаяся! Но и родственники у Ивана тоже выдающиеся!
Давайте познакомимся с родом талантливых Ургантов поближе!
Дедушка: Тень Льва Максовича Милиндера
Лев Милиндер / Фото: Kino-teatr.ru
Лев Максович Милиндер, дед Ивана, был ярким и неординарным человеком. Он пришел в этот мир и покинул его в особые даты: Новый год и Международный женский день, дав возможность родственникам и почитателям всегда помнить знаменательные даты. Лев Милиндер был советским и российским театральным актером.
В 1991 году ему присвоили звание Заслуженного артиста России. Окончив Ленинградский театральный институт имени Островского, уже будучи женатым на Нине Николаевне Ургант, Лев Милиндер попал в Ярославский драматический театр имени Федора Волкова. Но уже через год вместе с супругой они вернулись в Петербург, тогда еще Ленинград, и до конца жизни Милиндер был актером Ленинградского академического театра комедии имени Н.П. Акимова. Известность и признание артисту принесла роль «Тени» в одноименном спектакле по сказке Евгения Шварца.
Любовь коллег Лев Максакович снискал за острый ум и чувство юмора – именно по его сценариям ставились все капустники в театре. Милиндер снялся всего в десяти кинофильмах, в основном в эпизодических ролях. Он сыграл в лентах «Ты у меня одна», «Зимняя вишня», «Отелло», «Агент национальной безопасности» и других.
Бабушка: Екатерина II, или Нина Николаевна Ургант
Нина Ургант / Instagram.com
Бабушка Ивана Урганта, дочь офицера НКВД, наполовину эстонка, наполовину русская.
Нина Николаевна Ургант является советской и российской актрисой театра и кино и носит гордое звание Народной артистки РСФСР и кавалера орденов «Заслуги перед Отечеством III и IV степени» и «Знак почета». Нина Николаевна вместе со своим первым супругом Львом Милиндером окончила Ленинградский театральный институт имени Островского, после чего поступила на службу в Академический театр имени Волкова в Ярославле.
Спустя год супружеская чета перевелась в Ленинград, но Нина Николаевна, в отличие от супруга, выбравшего Театр комедии, стала актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а спустя восемь лет перешла в академический театр драмы имени Пушкина, более известный, как Александринский театр.
После развода с Милиндером была замужем дважды: за актером театра и кино, Заслуженным артистом РСФСР Геннадием Воропаевым, и за балетмейстером и писателем, Заслуженным деятелем искусств России Кириллом Ласкари, который ставил в хореографию в фильмах «Человек-амфибия», «Соломенная шляпка», «Трое в лодке, не считая собаки», «Тень» и «Покровские ворота». В 1974 году на Ленинградском телевидении был снят фильм-портрет «Нина Ургант».
На счету Нины Ургант 53 киноработы, но душа ее и сердце были отданы театру. Она сыграла Машу в «Чайке» и Раневскую в «Вишневом саде» Чехова, Наташу в «Униженных и оскорбленных», Лушку в «Поднятой целине», Беатриче в «Много шума из ничего» и Гертруду в «Гамлете» Шекспира, Екатерину II в «Капитанской дочке» Пушкина, Москалеву в «Дядюшкином сне» Достоевского, Простакову в «Недоросле» Фонвизина и еще десятки ролей.
В 2013 году Нина Николаевна получила «Золотую маску» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. На данный момент 85-летняя актриса и главная хранительница семейного очага актерской семьи Ургантов находится на пенсии. Нина Николаевна страдает от болезни Паркинсона, но старается держаться и все свое время, любовь и заботу отдает семье: любимому внуку Ивану, его жене Наталье и маленькой внучке Нине, названной в честь бабушки.
Отец: эгоист Андрей Львович Ургант
Андрей Ургант / Instagram.com
Отец Ивана Урганта, советский и российский актер театра и кино, шоумен и телеведущий пошел по стопам родителей и окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Успешный выпускник первое время играл в Ленинградском театре имени Комиссаржевской, затем, как и мать, в театре имени Ленинского комсомола, который сейчас носит название «Балтийский Дом».
Как и отец, прослыл среди коллег неподражаемым мастером юмористических постановок и капустников. Вместе с коллегой по театру Андреем Максимковым Андрей Ургант выступал со своими остроумными розыгрышами на телевидении в 90-х годах. Ургант-старший снялся в сорока кинофильмах и сериалах.
Самыми яркими ролями стали конферансье театра варьете Бенгальский в постановке «Мастер и Маргарита», отец Веры Сергей Золотарев в сериале «Воронины», Виктор Волынцев в фильме «Моя безумная семья». Кроме работ в театре и кино Андрей Ургант активно снимался на петербургском телевидении в качестве телеведущего программ «Встречи на Моховой», «Двенадцать», «Слава Богу, ты пришел!», «Эгоист».
В 2007 году Андрей Львович стал лауреатом художественной премии «Петрополь». Он получил ее за необычность литературных и театральных образов. Ургант-старший был женат на актрисе театра имени Комиссаржевской Алене Свинцовой, которая в 1996 году эмигрировала в Голландию, и живет там в настоящее время с дочерью Андрея Львовича Марией и внуком Эмиром.
Второй женой Андрея Урганта была актриса и бывшая сокурсница Валерия Киселева, мать Ивана, которая скончалась 1 февраля 2015 года. Сейчас актер женат на 29-летней Елене Романовой.
Мать: «Ты у меня одна», или Валентина Ивановна Киселева
Иван Ургант с мамой / Фото: Instagram.com
Советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Валентина Киселева, как и ее первый супруг, Андрей Ургант, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1986 года Валентина поступила на службу в академический театра имени Акимова, где некогда работал отец Урганта-старшего – Лев Милиндер.
В 1982 году Валентина и Андрей расстались, вторым мужем актрисы стал актер Дмитрий Ладыгин, артист театра «Балтийский Дом», с которым Киселева воспитывала двоих дочерей: Валентину и Александру. В 2000 году Киселева получила звание Заслуженной артистки России. В феврале 2015 года актриса скончалась от осложнения после перенесенной респираторной вирусной инфекции.
На счету Валентины Ивановны Киселевой десятки театральных работ и 12 эпизодических ролей в фильмах, среди которых «Улицы разбитых фонарей – 9», «Все будет хорошо!», «Ты у меня одна», «Тест на беременность».
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