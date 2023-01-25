Педиатр назвала 13 простых способов справиться с гиперактивностью малыша: возьмите на заметку

Существует тонкая грань между естественно активным ребенком и малышом, страдающим гиперактивностью. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) обычно становится заметным в раннем детстве, примерно в 2–3 года.

Но поскольку большинство детей от природы склонно к мечтаниям, суетливому поведению и непродолжительному вниманию, гиперактивность часто ставится диагнозом в возрасте примерно 6-7 лет.

Признаки гиперактивности

Признаки СДВГ включают то, что обычно рассматривается как поведенческие проблемы, такие как трудности с концентрацией внимания или следованием инструкциям, а также неспособность контролировать несоответствующее поведение, такое как бег по коридору или постоянное прерывание разговоров. Ребенка с СДВГ могут расстраивать ситуации, когда его критикуют или наказывают за такое поведение, если родители, учителя или другие лица, осуществляющие уход, не знают о наличии расстройства.

По этой причине важно обращать пристальное внимание на необычно хулиганское или, казалось бы, неуважительное поведение. Если поведенческие проблемы проявляются лишь изредка в определенных ситуациях, ваш ребенок, вероятно, просто переживает обычное «детское поведение». Однако, если вы заметили, что ваш ребенок испытывает трудности с концентрацией внимания как в школе, так и дома, и вам кажется, что ему постоянно трудно следовать указаниям или контролировать свое неуместное поведение, возможно, пришло время поговорить с вашим лечащим врачом о возможных причинах.

Хотя СДВГ обычно рассматривается как проблема здоровья, состояние не обязательно приводит к серьезным проблемам в жизни. Находя способы направить гиперактивность в продуктивную деятельность, вы можете научить ребенка использовать свою энергию в качестве топлива для творчества. Обсудим несколько способов удовлетворить потребность вашего ребенка в дополнительных физических движениях и помочь ему использовать свою энергию и лучше контролировать свои импульсы.

Помощь родителям

Справиться с гиперактивным ребенком может быть сложно. Гиперактивный ребенок может казаться нестабильным, он часто перескакивает с одного занятия на другое с, казалось бы, безграничной энергией. Может показаться, что ему трудно слушать, что гооврят или следовать указаниям. Он может плохо учиться в школе, получать низкие оценки и демонстрировать поведенческие проблемы. Хотя нет правильного ответа на вопрос о том, как обращаться с гиперактивным ребенком, соблюдение нескольких советов может облегчить жизнь с гиперактивным ребенком.

1. Спорт

Физическая активность важна для ребенка с СДВГ, поэтому практически любой вид спорта, от езды на велосипеде до плавания, будет полезен для выплеска избытка энергии. Причем, есть некоторые виды спорта, которые даже более эффективны, чем другие. Например, боевые искусства, такие как каратэ, кунг-фу или тхэквондо, могут быть чрезвычайно полезными из-за идеального баланса умственной концентрации и физических нагрузок, которые требуются гиперактивным детям. Это помогает детям научиться концентрировать свою энергию и формирвоать самодисциплину и контроль. Командные виды спорта, такие как футбол или баскетбол, также хороши, поскольку они требуют от ребенка участия и совместной работы (что хорошо для их социальных навыков).

2. Уроки танцев, актерского мастерства или музыки.

В зависимости от того, в чем заключаются интересы вашего ребенка, обучение игре на музыкальном инструменте, занятия драматическим искусством или обучение координации посредством танцев - все это может быть отличным занятием после школы.

Исследования показали, что игра на музыкальном инструменте требует одновременной работы обеих сторон мозга, что помогает тренировать его для выполнения нескольких задач, в то время как танцы позволяют детям высвободить свою энергию, сохраняя при этом контроль над своими движениями.

Актерское мастерство, хотя и менее физическое, чем танцы или спорт, помогает ребенку практиковать свои навыки запоминания и позволяет соприкасаться со своей творческой стороной. Возможность разыграть разных персонажей и сцены помогает им направить свою энергию и эмоции на что-то продуктивное.

3. Искусство и ремесла

Проекты декоративно-прикладного искусства отлично подходят для обучения детей воплощению своих идей и превращению творческих идей в нечто конкретное. Любят ли они рисовать, моделировать, обрабатывать дерево или шить, разработка идеи и доведение ее до конца может быть чрезвычайно мотивирующим для любого ребенка, но особенно для малыша с СДВГ. Такая деятельность показывает, что дети способны использовать всю свою энергию как движущую силу для чего-то творческого и продуктивного.

4. Кемпинг и мероприятия на свежем воздухе.

Нет ничего лучше свежего воздуха, природы и физической активности, чтобы помочь гиперактивному ребенку использовать свою энергию для чего-то позитивного. Отправка ребенка в поход - отличная возможность научить его жить на природе и помочь развить некоторые практические навыки.

Если у вас нет времени лично брать вашего ребенка на прогулки на природе или в походы и походы так часто, как вам хочется, различные лагеря - отличный способ убедиться, что ваш ребенок не пропустит эти замечательные впечатления. Лагерь также помогает детям научиться работать в команде и улучшить социальные навыки.

5. Помощь по дому

Если ребенок приходит домой из школы, практически фонтанируя энергией, не сажайте его перед телевизором и не позволяйте играть в видеоигры. Вместо этого спросите, хочет ли он помочь вам приготовить ужин или сделать несколько простых дел, например, вытирать пыль или пылесосить. Детям часто нравится проводить время с родителями, это также дает им чувство ответственности и помогает гордиться своей работой.

6. Строгий порядок

Многие родители предпочитают вести свободную и непринужденную домашнюю жизнь без излишка правил. Этот непринужденный стиль воспитания подходит многим детям. Но у гиперактивных детей, как правило, в неясной обстановке возникают проблемы. Если вы живете с гиперактивным ребенком, ведите домашнее хозяйство в ясной и упорядоченной манере. Таким образом, ребенок будет знать, чего от него ждут изо дня в день.

7. Выберите главное

Важно решить, с какими проблемами стоит бороться. Гиперактивный ребенок - не «плохой ребенок». Гиперактивность вызвана психологическим расстройством, известным как синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Это проблема химии мозга, которая влияет на его способность передавать информацию между нервными клетками. Следовательно, дело не только в том, чтобы научить ребенка видеть причину. Жизнь в ограничениях повседневной жизни будет для него проблемой, поэтому сосредоточьтесь на действительно важных вопросах и позвольте больше свободы в других сферах.

8. Разбейте сложные инструкции

Ребенку с СДВГ сложно следовать и запоминать длинный список инструкций. Вместо этого разбейте задачу на более мелкие части. Настаивайте на том, чтобы ребенок смотрел вам в глаза, когда вы объясняете что-то, и излагал информацию небольшими, легкими для восприятия фрагментами.

Попросите ребенка повторять каждый шаг. Написание инструкций также может помочь ребенку следовать им. Письменный пошаговый список позволяет гиперактивному ребенку сосредоточиться на одном маленьком шаге за раз. Он может обратиться к списку, чтобы вспомнить то, что ему сказали, и вычеркнуть шаги по мере их выполнения.

9.Минимизируйте отвлекающие факторы

Те факторы, которые большинство людей никогда не замечают, может легко отвлекать ребенка, страдающего СДВГ. Таким образом, задачи, требующие концентрации, например, домашнее задание, следует выполнять в зоне, которая минимально отвлекает внимание. Удобно усадите ребенка вдали от окон и дверей. Позвольте двигаться, но не позволяйте отвлекаться на другие вещи. Убедитесь, что ребенок понимает, что его не наказывают. Создайте теплое и уютное рабочее место. Скажите ребенку, что рабочее пространство помогает ему сконцентрироваться, и поощряйте его участие в создании пространства, в котором он чувствует себя комфортно.

10. Используйте положительное подкрепление

Выполнение заданий - огромная борьба для гиперактивного ребенка. Поэтому важно, чтобы ребенок осознавал, что задание стоит выполнить. Хвалите и поощряйте каждый раз, когда ребенок успешно выполняет задание. Кроме того, позвольте ему вознаградить себя, назначив задачи, которые приводят к получению приза, например, конфете или печенью. Занимаясь с гиперактивным ребенком, не беспокойтесь о том, что вы можете «подкупить» ребенка, чтобы тот участвовал. Положительное подкрепление - это награда за преодоление трудностей при выполнении задачи.

11. Помогите ребенку составить список дел

Составленный им список обязанностей может помочь ребенку обрести независимость. Письменный список также дает ребенку визуальный ориентир, который можно использовать, когда он отвлекается или забывает, что ему нужно делать. Научите ребенка обращаться к списку всякий раз, когда ему скучно или он не знает, что делать дальше.

Не наказывайте ребенка за невыполнение списка дел в установленный период времени. Используйте положительное подкрепление, чтобы вознаградить ребенка за задачи, которые ему удалось выполнить. Дайте ребенку свободу выполнять задания в любом порядке, а не начинать сверху и постепенно спускаться вниз.

12. Не спешите с лекарствами

В современном мире, где появляются таблетки, жизнь с гиперактивным ребенком может привести родителей к вопросу приема медикаментов. Да, некоторые лекарства могут помочь сбалансировать химию мозга тех детей, кто действительно в них нуждается. Однако лекарства имеют побочные эффекты и не должны использоваться всем детям по умолчанию. Если методы изменения поведения не работают в течение определенного периода времени, вам и врачу вашего ребенка следует вместе решить, требуются ли лекарства. Однако это должно быть последним средством, а не первым выбором.

13. Дайте ребенку волю

Детям нужна возможность бегать и просто играть в неструктурированной, безрамочной обстановке. По мере того как родители и учителя становятся все более занятыми, расписание детей становится более упорядоченным, чем когда-либо прежде. Убедитесь, что у любого ребенка, особенно у ребенка с признаками гиперактивности, есть время поиграть на улице каждый день.