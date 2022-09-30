Вы узнали, что ваш подросток курит: как реагировать и что говорить

Первая реакция большинства родителей: «Вот я ему сейчас устрою!» Но не рубите с плеча, лучше послушайте, что советует психолог.

Как быть, если вы нашли у подростка сигареты, почувствовали от него запах сигаретного дыма или даже застукали прямо на «месте преступления»? Рассказывает семейный и подростковый психолог, гештальт-терапевт, руководитель школы для подростков Old School.

Обычно такая проблема касается мальчиков-подростков в возрасте 10-13 лет и девочек 13-17 лет. Спровоцировать такое поведение могут несколько факторов:

• В вашей семье один или оба родителя курят.

• Ваш ребенок психологически отстранен от вас, закрыт.

• На него влияет окружение, где принято, модно курить. Он не хочет выделяться и курит за компанию.

• Он не занимается спортом, и в семье в принципе никто не занимается спортом.

Если вы заметили признаки курения подростка (запах от одежды, сигареты в его личных вещах),

первое, что вы должны сделать, – успокоиться и сдержать эмоции!

Негативными высказываниями, наказаниями, скандалом, назидательными разговорами, критикой вы только усугубите ситуацию. Это проверенная истина, и пробовать даже не стоит!

Почему подросток курит

Напряженная психологическая обстановка в семье. В семье нет человека, с которым ребенок мог бы поговорить по душам. Члены семьи не привыкли открыто обсуждать свои чувства и эмоции друг с другом. Девиантное поведение членов семьи крайне негативно сказывается на растущем поколении.

Как следствие первой причины появляется дурная компания в школе, во дворе. Ребята хотят показать себя взрослыми, поэтому курят.

Через курение часто выплескивается скрытая агрессия.

Мальчики часто самоутверждаются с помощью курения. В этом возрасте они еще не могут реализоваться в карьере, заработках, не пользуются популярностью у девочек и хотят получить одобрение хотя бы в своем окружении, тем более если в семье у юноши нет признания и поддержки. Однако даже если семья благополучная, дурная компания все равно может сыграть решающую роль.

Любопытство и интерес также могут толкнуть подростка попробовать запретный плод. А потом пристрастие может перерасти в привычку.

Желание потянуться к сигарете может спровоцировать и стресс , тем более что ребенок может часто наблюдать, как актеры (в том числе те, кому он хочет подражать) в сложных ситуациях достают из пачки сигарету. Подросток ощущает, что курение немного затуманивает восприятие, начинает слегка кружиться голова – и все это он воспринимает как уход от реальности.

Он считает, что нашел себе достойную ответную реакцию на стресс.

А стресса у ребенка в переходном возрасте может быть предостаточно: гнетущая обстановка в семье, чрезмерная нагрузка в школе, накопленная усталость, отсутствие физической активности, длительный или шоковый стресс.

Бунтарский дух противоречия подросткового возраста также может подтолкнуть к курению. В этом возрасте гормональный фон подростка крайне нестабилен. Гормоны роста сильно влияют на эмоции, что выражается в перепадах настроения.

Что делать, если вы поняли, что ваш ребенок курит

Необходимо создать условия для отказа от вредной привычки.

• Сообщите ребенку , что вы знаете о том, что он курит.

Сообщите об этом спокойно, без критики.

Сейчас ваша задача – успокоить его пониманием, что это уже не тайна и не запретный плод, каким он его считает, и уж тем более он вовсе не сладок. Если у вас теплые, доверительные отношения, поговорите по душам.

Спросите у ребенка, почему он решил курить. Что ему это дает? Без бурных эмоций расскажите сыну или дочери об усилении кожных высыпаний, прыщей, желтой эмали зубов, неприятном запахе изо рта и кашле. Особенно к таким рассказам восприимчивы девушки.

• Необходимо проанализировать возможные причины курения подростка самостоятельно или в разговоре с ним.

• Если вы или кто-то в вашей семье курит – найдите в себе мотивацию бросить курить самому или помочь близкому это сделать! Лучший пример вы можете подать сами.

Если вы сами курите, то по меньшей мере это несправедливо – требовать от подростка бросить курить.

• Спорт – лучший способ отказаться от курения. Выберите с ребенком спортивную секцию. Это может быть абсолютно любой спорт, в том числе командный, бассейн или просто фитнес. Заранее оцените свои финансовые возможности и предложите максимально возможные варианты. При школах также есть командные бесплатные секции, такие как волейбол, баскетбол, футбол. Родители – это значимые для ребенка люди, и если вы не занимаетесь сами спортом, не следите за собой, то не стоит ожидать от ребенка иного поведения.

• Теплый климат в семье создает условия для роста здорового поколения. Когда вы видитесь с ребенком после школы или вашей работы, всегда интересуйтесь, как прошел его день. Расспросите о взаимоотношениях с одноклассниками, с учителями, не обижает ли кто его.

Если у вас не приняты разговоры по душам, резко начинать не стоит.

Постепенно сделайте это традицией в своей семье, и уже через пару месяцев вам самому станет комфортнее жить в такой атмосфере. Если вы чувствуете, что не получается наладить отношения с ребенком – обратитесь за помощью к профессиональному психологу. Можно сходить одной (одному) или совместно с ребенком.

Ошибка многих родителей в том, что они отводят к психологу только своих детей, не понимая, что создали проблему сами.

Поэтому начните с себя.

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Статья опубликована на сайте Letidor.ru