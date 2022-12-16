Детство по-норвежски: как скандинавы воспитывают своих детей

Когда речь заходит о воспитании детей в Норвегии или во всей Европе в целом, мозг сразу подбрасывает нам воспоминания и обрывки новостей, повествующие о том, что ребенка органы опеки могут забрать буквально за все. В некоторой степени, система воспитания этих стран нередко ставится нам в пример того, как "не надо", выступая для российского человека своеобразной "пугалкой".

Однако сегодня я хочу рассказать о том, а как сами норвежцы представляют себе идеальную жизнь детей. Действительно ли, все настолько запущено, и в Норвегии господствует тотальный контроль и гиперопека? Ведь заглядывать в жизни людей других культур всегда очень интересно и увлекательно — это будто окошко в другой мир.

Над детьми не трясутся

И вопреки стереотипам, норвежские дети довольно самостоятельны с самого раннего возраста. Над ними не принято трястись или пытаться как-то гиперопекать их. Напротив, всеми силами в них развивается чувство самостоятельности, подчеркивая: ребенок — это полноценная личность со своими чувствами и желаниями, которые надо уважать.

Поэтому вы едва ли увидите норвежских мам, которые будут требовать ребенка доесть свой ужин, кормить новорожденного по времени или кутать ребенка в тулуп теплой весной. Они считают: ребенок сам знает когда он голоден, ребенок сам чувствует температуру и действовать во вред себе просто не будет. Захочет — поест, оденется и сам возьмет бутерброд из холодильника, без криков и уговоров.

Королевская семья Норвегии. Дети не в тулупах.

Кстати, такое же отношение касается и совсем маленьких жителей страны. Так, норвежцы не стоят культа вокруг младенцев и беременных женщин. У них нет привычки ограничивать кормящих мам в еде на большинство продуктов: женщины едят все, но понемногу, отказываясь менять свой привычный уклад жизни.

Горячего питания нет

Мы привыкли к тому, что обеспечение детей горячим питанием — одна из основных забот мам и бабушек. На завтрак дети едят теплую кашу, на обед — суп, а на ужин — картофельное пюре с условной котлетой. Но в Норвегии все немного иначе.

Там дети практически не едят "домашнюю еду" в том значении, которое мы вкладываем в это слово. Так, на завтрак дети могут поесть хлопья с молоком или сэндвич с разными наполнениями, на обед они берут с собой в школу йогурты, фрукты или овощи, а также сэндвичи. Нет, не простые бутерброды, а полноценные сэндвичи с овощами, соусами, мясом или даже картошкой фри. Ужин же, чаще всего, представлен салатом и каким-нибудь мясом. Часто — покупным.

Да, бывают случаи, когда на ужин едят что-то иное, вроде запеченных овощей или пасты, но это скорее исключение из правил. В большинстве своем норвежцы живут на ходу, питаются полуфабрикатами и "быстрыми" блюдами (нет, не фастфудом, но тот же салат или пасту с фрикадельками из банки приготовить быстро). От этого у большой части детей наблюдается ожирение с довольно раннего возраста.

Гуляй всегда, гуляй везде

Еще один важный аспект жизни норвежских детей — прогулки. Детские врачи уверены: нет ничего лучше для здоровья малыша, чем свежий воздух и активная деятельность, поэтому родители с радостью гуляют с детьми в лесах и парках. Причем в любую погоду: и в дождь, и в снег, и в туман. У природы ведь, как известно, нет плохой погоды.

И правда, детей в школе приучают ориентироваться на погоду при выборе наряда, поэтому в дождь ребенок наденет дождевик и резиновые сапоги, в снег — шапку и теплые носки, которые не позволят ему замерзнуть. Более того, детей в школах на уроках учат еще и тому, как правильно одеваться: первый слой одежды должен прилегать к телу, второй и третий — иметь воздушную прослойку; обувь не должна быть тесной, а перчаткам лучше предпочесть варежки: пальцам так будет теплее.

А если одежда позволяет, то почему бы не погулять? К грязи и пыльным ботинкам норвежские мамы относятся куда проще: постирается. Поэтому на перемене в школе все дети идут во двор. Да, в дождь — тоже. И... перемазываются там, как могут. И это для них норма — дети же.

Примечательно, что даже если ребенок слегка закашлял или засопливился, то вместо полноценного больничного с постельным режимом, ему могут назначить просто обильное питание, крепкий ночной сон и... активные прогулки под солнышком.

Нет бытовым инвалидам

Кроме того, детей в Норвегии не принято растить, как драгоценные цветочки, бегая за ними с тарелками и выполняя за них все обязанности. Родители с детства приучают их к тому, что они — часть семьи, на которую тоже возложены какие-то обязанности. Так, детей учат обслуживать себя самостоятельно и быть независимыми.

Они моют посуду по специально составленному графику, без напоминаний и помощи родителей делают домашнюю работу и сами относят вещи в стирку. Единственное, что им не доверяют — готовка и разогрев пищи. Даже горячая тарелка из микроволновки может обжечь, поэтому среднестатистический ребенок готовит в основном хлопья с молоком или сэндвичи из нарезного хлеба с разными овощами (нарезка мяса, сыра и прочих продуктов, как правило, есть в холодильнике).

Почему же у эмигрантов бывают проблемы с органами опеки? Да потому, что норвежцы очень консервативны и уперты. Они верят, что их система идеальна. И если ребенок в течение ливневой недели ни разу не вышел из дома — с ним жестоко обращаются и не дают гулять; если ребенок не носит с собой контейнеры с бутербродами и чрезвычайно худ (по местным меркам) — его плохо кормят. Это просто разные подходы к воспитанию, которые действительно могут привести к серьезным непониманием.