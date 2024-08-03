Какие чекапы нужны ребенку первого года жизни

Чекап первого месяца жизни: что в него входит
Прежде всего, всем новорожденным проводят неонатальный скрининг (берут кровь из пяточки). Благодаря ему можно обнаружить минимум 5 тяжелых заболеваний: врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию.
В некоторых регионах нашей страны скрининг расширен до 11 заболеваний. А, например, в США в обязательный скрининг входят 35 заболеваний, в дополнительный — еще 26. Не так давно там был введен скрининг на СМА — спинальную мышечную амиотрофию.
Также всем малышам проводится аудиологический скрининг — проверка слуха. Это необходимо для раннего выявления глухоты у ребенка.
В России профилактические осмотры детей регулируются приказом № 514н. Согласно ему, в один месяц детей осматривают педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог и детский стоматолог.
Невролог исключает врожденную патологию нервной системы, проверяет симметричность рефлексов, определяет необходимость дальнейшего наблюдения.
Офтальмолог исключает врожденные патологии сетчатки и самого глаза.
Детский хирург исключает грыжи (пупуочная, паховая и белой линии живота), выявляет грубые врожденные аномалии и пороки развития.
Стоматолог может диагностировать короткую уздечку (что, в принципе, должен делать педиатр еще до этого возраста).
УЗИ нужны для выявления пороков сердца, почек, тазобедренных суставов, аномалий желудочно-кишечного тракта и головного мозга.
Каких специалистов нужно пройти на первом году жизни
В два месяца по приказу No514н предлагается выполнить общий анализ крови и мочи, а также пройти осмотр у педиатра. ОАК тут нужен в первую очередь для выявления серповидноклеточной анемии. Кстати, само по себе снижение уровня гемоглобина в этом возрасте не показательно, поскольку для двух-трех месяцев нижняя граница нормы гемоглобина – 90 мг/л, что в старшем возрасте расценивается как анемия II степени. Это физиологическое снижение не должно расцениваться как патология.
В три месяца ребенку нужно пройти осмотр педиатра и травматолога-ортопеда. Основная задача — исключить патологию формирования тазобедренных суставов, неявный краниостеноз и другие нетяжелые патологии опорно-двигательного аппарата. Впрочем, как правило, тяжелая патология развития выявляется еще раньше, и к трем месяцам ребенок уже может быть прооперирован.
Каких специалистов нужно пройти в год
В 12 месяцев согласно российским рекомендациям нужно снова пройти нескольких врачей-специалистов: это педиатр, невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед и офтальмолог.
Невролог в этом возрасте может выявить или заподозрить ДЦП (детский церебральный паралич) который проявляется более ярко именно к году.
К сожалению, в России нет стандартного скрининга РАС (Расстройство аутистического спектра), хотя международный m-chat может на своём приеме использовать каждый педиатр для выявления РАС у детей от 18 до 30 месяцев.
Зачем в этом списке детский хирург, оториноларинголог, офтальмолог и травматолог-ортопед — непонятно. В абсолютном большинстве случаев врожденные или тяжелые патологии выявляются в один месяц и реже на первом году жизни (обычно — по жалобам родителей). И если на первом году жизни выявлена какая-то патология, то это значит, что либо ребенок и так наблюдается у профильного специалиста, либо патология уже скорректирована.
Из обследований рекомендуется сдать общий анализ крови, мочи и пройти ЭКГ.
Общий анализ крови действительно показан: необходима диагностика и своевременная коррекция железодефицита или лечение анемии.
А вот общий анализ мочи внешне здоровому ребенку почти никогда не нужен. Выявление бессимптомной лейкоцитурии или бактериурии, которые не требуют лечения, лишь нервирует родителей и ведет к ненужному обследованию и лечению.
ЭКГ в этом возрасте даже если и покажет нарушения ритма, то лечить их нечем, и они клинически не значимы.
Какие чекапы проходят малыши за границей
В большинстве западных стран ребенок дети первого года жизни планово посещают только педиатра. Почему так?
Педиатр — без участия узких специалистов — вполне способен выявить большинство врожденных дефектов. И при подозрении на патологию направить родителей с ребенком к узкому специалисту.
Например, в США педиатр сам проводит отоскопию (осмотр ушей), офтальмоскопию (осмотр глаз), аудиологический скрининг и обследование при помощи неврологического молоточка. Когда у новорожденного ребенка в полной мере начинает функционировать малый круг кровообращения, то ему также проводят пульсоксиметрию. Маркером наличия каких-либо аномалий будет снижение уровня кислорода в крови.
Если у вас грамотный педиатр, который может все это сделать, то его осмотра будет вполне достаточно.
Причем — если жалоб нет, ребенок хорошо растет и развивается — он может приглашать вас на осмотр не каждый месяц, а только в дни вакцинации.
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