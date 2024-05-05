Фыркают и сопят. Педиатр объяснил, как отличить аллергию от ОРВИ

В переходный сезон обычно увеличивается частота простудных заболеваний. Но весна — это же и время аллергии на пыльцу растений. Причем симптомы их нередко похожи — дети шмыгают носом, чихают, кашляют. Как понять, что у ребенка — ОРВИ или аллергия? Об этом aif.ru рассказал эксперт «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач—педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

«Доктор, это ОРВИ?»

Очень часто приходят родители с детьми и говорят: «Доктор, у моего ребенка сопли, насморк. Мне кажется, это у нас аллергия». Или: «Это, наверное, ОРВИ, у нас не может быть аллергии». Поэтому, в первую очередь надо разобраться с симптомами. Если мы говорим об аллергическом рините или обструктивном бронхите, который вызван аллергией, поллинозе, то это всё — аллергические реакции на различную пыльцу растений.

В России несколько основных сезонов цветения:

с апреля до середины июня цветут деревья: ольха, лещина, орешник, береза;

в июне-июле цветут злаковые;

в конце августа, сентябре и октябре цветут сорные травы.

Когда человек встречается с аллергеном, может развиться аллергический ринит. Он проявляется эпизодами чихания, сморкания, слезотечения, заложенности носа и зудом носа. Некоторые пациенты могут испытывать такие проявления, как зуд нёба, заложенность уха.

Складка на носу

У ребенка аллергический ринит — тоже нередкое явление. Как он проявляется? Дети очень часто чешут нос рукой снизу вверх. И из-за этого у них посередине носа образуется поперечная складка. Если врач видит эту складку, то стоит задуматься об аллергическом рините. Также возможны проявления со стороны глаз, потому что носослёзный канальчик рядом, поэтому может быть слезотечение, конъюнктивит, жжение в глазах и также зуд. А учитывая, что маленькие дети как следует высморкаться не могут, то они постоянно фыркают и громко втягивают воздух носом. Из-за этого возникает кашель. Очень часто маленькие дети начинают цокать и щелкать языком. Это тоже проявление аллергического ринита.

Обращаю внимание родителей: если насморк у ребенка затягивается больше, чем на 7 дней, это повод обратиться к врачу и обследоваться на аллергию. Особенно если у пациента была предрасположенность к аллергии: имелся атопической дерматит или у мамы с папой тоже есть аллергия.

Больше 3 приступов в год

Бронхит, как и насморк, тоже может быть вызван и аллергией, и вирусами. Аллергический бронхит чаще обструктивный, то есть у пациентов нарушено проведение воздуха по воздухоносным трубам. И он тоже возникает во время аллергического сезона.

Если у пациента неоднократно появлялся обструктивный бронхит, когда требовалось делать ингаляции (тяжело дышать, когда в ингаляторе применяли специальные препараты), если приступов бронхита за год было больше трех, это повод обратиться к врачу на предмет поиска аллергена, вызывающего такую реакцию, диагностики гиперактивности бронхов и бронхиальной астмы.

Три важных отличия аллергии

Таким образом, главное отличие аллергии от вирусной инфекции — это сезонность. Вирусные инфекции не сильно зависят от сезона. Они есть всегда.

Второе отличие: при вирусных инфекциях на третий-пятый день мы видим уже положительную динамику на фоне местного, симптоматического лечения. При аллергических заболеваниях симптоматическое лечение не поможет, если воздействие аллергена продолжается.

Третье отличие: аллергический ринит, бронхиальная астма, бронхит, связанные с аллергией, в 99% случаев протекают без выраженной интоксикации и температуры. То есть пациенты с аллергией не температурят.

Напротив, если заболевание вызвано вирусами или бактериями, чаще есть иммунный ответ на инфекцию, которая проявляется как раз воспалением, интоксикацией, повышением температуры.

Кто попадает в зону риска?

За кем надо обязательно следить и обследовать на аллергию, если инфекция затянулась?

Прежде всего, аллергия — это генетическое наследственное заболевание. Если у одного из родителей есть аллергия, то с вероятностью 30-40% аллергия будет у ребенка. Если у двоих родителей аллергия, то шансы стать аллергиком ребенку — 70-75%.

Есть другие факторы риска.

Первенец, мальчик, рожденный до или прямо в сезон пыления растений.

Семейный отягощенный аллергоанамнез: у родителей, бабушек, тетушек, братьев, сестер есть какие-то аллергические заболевания.

Раннее применение антибиотиков и парацетамола на первом году жизни.

Курение родителей и пассивное курение ребенка, в том числе вейпов и электронных сигарет.

Проживание в условиях с большим количеством аллергенов: ковры, запыленные полки, цветущие растения в горшках и т.д. Это такая местная, домашняя экологическая обстановка, которая играет важную роль в развитии аллергии.

Все это родителям стоит знать и учитывать. Однако ставить диагноз самостоятельно нельзя. Чтобы верифицировать аллергию, отличить ее от вирусной инфекции, следует обратиться к врачу. У специалистов есть четкий алгоритм, как действовать, по какому плану обследовать пациента. И это не занимает много времени.