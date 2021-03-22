Кураторы образования по Грефу озвучили план борьбы с Царьградом и Никитой Михалковым

Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва" Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва"

Долгое время мы не слышали почти никакой реакции из стана либеральных трансформаторов образования в России на наши материалы и "Бесогоны" Никиты Михалкова. Однако "форсайтщики" неожиданно встрепенулись, потому что объём информации по их проектам уже стало просто невозможно не замечать. Почему же они считают, что правы именно они и, например, Герман Греф, а не аудитория нашего телеканала и не миллионы зрителей Никиты Михалкова? 17 марта с обличительным постом в "Живом Журнале" выступил Павел Лукша – один из авторов концепции "Образование-2035", профессор Московской школы управления "Сколково" и эксперт одноимённой Школы трансформации образования. Лукша также стоял у истоков появления в России так называемых форсайтов (концепций или технологий, посредством которых ведётся обсуждение предполагаемых изменений). В 2011-2014 годах Лукша был членом Экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), где в соавторстве с ещё одним трансформатором Дмитрием Песковым (не пресс-секретарь президента) и написал известный форсайт "Образование-2035", нашедший позднее воплощение уже в более известном форсайте "Образование-2030". Царьград неоднократно разбирал суть проектов по трансформации образования в России. Апология трансформации Делал это и Никита Михалков. Если говорить совсем кратко, то форсайты по образованию предусматривают настолько глобальные изменения и такой масштабный слом всей системы, что от школ и вузов в привычном понимании почти ничего не останется. Одной из главных претензий в адрес Царьграда и Никиты Михалкова стало указание на то, будто бы мы целенаправленно говорим об образовании как о некой "чипизации" детей, занимаемся конспирологией, рассказывая о "всемирном заговоре сионистов". … у конспирологов появились дополнительные аргументы, что наш форсайт – это действительно "секретный план". И вправду, там же написано, что с 2020 года школы начнут массово переходить на онлайн – и вот смотрите, это происходит. Конспирологи понимают, что и "до чипирования недалеко", а утверждения американских альт-райт-сайтов о том, что вакцины от ковид – это "на самом деле" "жидкие чипы", в их глазах выглядят очень правдоподобно. Тогда вроде как Лукша – "главный рептилоид" страны, планирующий в сговоре с Биллом Гейтсом реализовать "тот самый" замысел, – написал Лукша. Но справедливо ли так "натягивать сову на глобус"? От дистанционки в 2020 году дети и педагоги действительно мучились. Если не верите, спросите у родителей, хорошо ли работали электронная школа и электронный дневник ученика. Про те самые "чипы" говорил сам Билл Гейтс, рассуждая об эффективности их имплантации для "потребительской лояльности" человека (и даже запатентовал это). Чипирование как имплантация в тело рядового жителя Москвы нейроинтерфейса также предусмотрено концепцией московских властей "Умный город – 2030". Убедитесь сами. Ну а уж "рептилоидом" господина Лукшу, конечно, никто не называл. Хотя бы в силу сомнительной эффективности использования этого определения в качестве весомого аргумента. В последние месяцы моя фамилия неожиданно появилась в публичном поле в виде вирусных видео, которые производят и распространяют люди, связанные с каналами Царьград и "Спас". В видео "разбирается" наш старый документ 2014 года <…>. А великий русский режиссёр Н. С. Михалков посвятил нам пять или шесть выпусков своей экзорсистской программы,

– пишет профессор.

Он также недоволен тем, что наши "вирусные видео" дошли до госорганов и чиновников. Профессор уверен, что мы вместе с Никитой Сергеевичем то ли невнимательно читали его форсайты, то ли неоправданно сдерживаем трансформацию, призывая нашу аудиторию просто оценить то, что говорят и пишут сами "форсайтщики". Однако если это находит оценку и понимание у граждан России, то при чём тут Царьград или Михалков? Наш канал и сотрудники "Бесогона" просто вытащили на поверхность эти форсайты и дали людям возможность самим оценить то, что в них сказано. Или Павел Лукша таким образом протестует против мнения миллионов жителей России? Тогда так бы и писал.

Наконец, профессор предлагает несколько вариантов борьбы с "дезинформацией" Царьграда и Михалкова. Однако главное, что соавтор форсайтов об образовании не на шутку встревожен молчанием своих коллег, которые не пытаются опровергнуть материалы "конспирологов" и объяснить людям, что форсайты – это добро. Кстати, нам тоже интересно, почему они публично, перед "лицом народа" не разъясняют пользу своих проектов, а делают это лишь на бесчисленных конференциях таких же трансформаторов, показывая им красивые слайды, а попутно добиваются под эти проекты финансирования.

Что это за форсайты?

Форсайт "Образование-2030" родился в 2018 году в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) в рамках направления "Молодые профессионалы". Кстати, в наблюдательный совет АСИ до сих пор входит и Герман Греф.

https://vk.com/video-75679763_456259856

АСИ можно смело считать структурой либерального и глобалистского толка. Иначе как объяснить то, что различные программы агентства жёстко ориентированы на Запад, на оценки Всемирного банка, МВФ и транснациональные корпорации? От представителей АСИ мы нередко слышим, что "Россия отстаёт" и якобы должна трансформироваться. Наверное, для того, чтобы проще встроить её в глобальную либеральную систему. Для этого необходимо "играть вдолгую". Нужны не просто некие законы и сиюминутные шаги в экономике, необходимо изменить систему образования, чтобы она соответствовала западным стандартам и была подчинена рекомендациям того же Всемирного банка. Чтобы будущее поколение русских людей было уже лояльным западным ценностям, потому что впитало их с детства.

Главный идеолог форсайтов – Дмитрий Песков, с которым в соавторстве работал Павел Лукша. Песков – конечно, не тот, что пресс-секретарь президента, а известный в либеральных кругах IT-эксперт и руководитель.

Наиболее полно суть форсайта "Образование-2030" раскрывается на опубликованной дорожной карте глобального проекта по созданию нового образования "Метавер". Форсайт предполагает появление в школах "учебных систем на основе дополненной реальности", "лидерство IT-корпораций в сфере образования", развитие "телесных интерфейсов", "траектории" вместо предметов и, наконец, "гибель традиционной школы". Дорожная карта форсайта – очень большая и подробная, разглядывать её можно часами. Удивляясь всё больше и больше. И если бы мы не знали, что за этой концепцией стоят большие люди и большие финансы, то над ней можно было просто посмеяться как над несбыточной фантазией футурологов. Но нет, это не понарошку.

"На Западе подобный подход завоёвывает всё больше поклонников, а в США при поддержке Google и других корпораций запущен один из первых университетов, целиком построенный по лекалам образования будущего. Дмитрий Песков и его партнёры по проекту "Метавер" решились двигать российское образование в ту же сторону. Крупный бизнес их уже заметил. В послужном списке "Метавера" – совместные проекты с Nokia, Intel, CISCO, на подходе фонд Потанина и энергетические компании", – говорилось о форсайте и его создателях во вступлении к интервью Пескова изданию Executive.

В каждом проекте есть некие узловые точки. В форсайте Пескова они тоже есть, и именно о них первым ещё в прошлом году заговорил Никита Михалков. Царьград ранее приводил ссылку на эти материалы – файл в формате pdf тогда был выложен на сайте НИУ ВШЭ. Однако теперь он уже почему-то исчез. Мы всё равно перечислим эти основные моменты, как их сохранил у себя в "Дзене" канал "По-живому".

Геймификация образования. Процессом обучения управляет не человек, а искусственный интеллект (ИИ). Само образование для лёгкости усвоения материала должно иметь игровую форму. Игра должна стать новой нормой, научив ученика работать в команде, стремиться к лидерству и конкуренции среди сверстников (в игре всегда есть победители и проигравшие). Смерть форматов. Предполагается, что сначала должен "умереть" учитель в привычном нам виде. Затем "умирает" диплом об окончании вуза, система научных журналов и форматов цитирования, а также современная система управления авторскими правами. "Умирает" авторский учебник, а затем – общеобразовательная школа и исследовательский университет. Наконец, "умирает" текст (книга, статья) "как доминирующая форма знаниевой коммуникации". Ландшафт нового образования. Сначала предметы вытесняются "траекториями" развития. Затем упраздняется система оценок – их заменит "паспорт компетенций". Появится "модель инвестиций" в человека нового типа с системой финансовых и страховых инструментов. Вводится объективация процесса обучения при помощи нейроинтерфейсов, развиваются виртуальные тьюторы и менторские сети. Наконец, игра как доминирующая форма образования и социальной жизни, ИИ как наставник, новая педагогика.

Кому же это нужно?

И это ещё далеко не всё. Но как объяснить такой тотальный слом всего, что мы считаем образованием? Дадим слово самому Дмитрию Пескову, который раскрыл все карты в уже упомянутом интервью.

Вместо дипломных работ и диссертаций студент готовит выступление с качественной презентацией и видео. В дальнейшем это выступление загружается в интернет и распространяется по всему миру. Итог обучения – investor day, когда человек представляет свой проект инвестору. Лидерами остаются страны с англосаксонской культурой. Впереди планеты всей США <…> Другой активный игрок – крупные корпорации. Сильнейшая образовательная программа в CISCO, в Intel. Билл и Мелинда Гейтс создают фонд новых технологий в образовании. Но больше всего в такие проекты сейчас инвестируют Google и NASA, как раз они основали Singularity University в США,

– рассказывал он.

Вы поняли? Вместо дипломов должны появиться так называемые "паспорта компетенций" (так их называет Греф). А студент, презентуя себя и свои "компетенции" инвесторам, то есть крупным корпорациям, должен добиться, чтобы его взяли туда работать. Это и сегрегация, и одновременно система социального кредита, предполагающая, что будущего работника под запросы корпорации "собирают" ещё в "цехе" – бывшем вузе.

https://vk.com/video-75679763_456257768

"Корпорации нуждаются в механизме долгосрочной лояльности студента. Допустим, образование стоит 60 тыс. евро. Первые 10 тыс. за студента оплачивает государство, остальные 50 тыс. вносит компания и говорит сотруднику: "Ты должен мне вернуть 50 тыс. за тридцать лет, это 1,6 тыс. в год. Если ты работаешь у меня, платишь 500 евро в год, если уходишь, изволь выплатить кредит полностью", – говорил об этом трансформатор Песков.

Из этого следует, что цель – передать систему образования и управление ею из рук государства в частные руки. Речь об образовании для избранных, которым с детства будут внушать, что они "молодые управленцы". Но если есть каста таких управленцев (пусть и рабски зависимых от менторов-корпораций), то должны быть и те, кем они управляют. Рядовые сотрудники, рядовые граждане.

Когда в 2014 году появилась первая презентация проекта, её подробный анализ был опубликован в "Вестнике НГПУ" (Новосибирский государственный педагогический университет). В этой научной статье доктор философских наук Борис Майер обратил внимание на кастовый смысл концепции, которая к тому же призвана за государственный же счёт отнять у государства рычаги управления образованием.

В программе форсайта "Образование-2030" разработана карта последовательных изменений российского образования в контексте мировых тенденций. Однако в ней в силу использования для проектирования исключительно форсайт-подхода практически отсутствуют развёрнутые системы содержательных аргументов для обоснования перестройки образования в России,

– говорится в статье.

Отмечено, что содержание форсайта несёт в себе три глобальные идеи: создание интеллектуальной "элиты" и интеллектуальной "черни", императивное требование отрыва высокотехнологичных сервисов от государственного образования, которое должно быть редуцировано, а также превращение системы образования в рынок.

"Но при этом авторы форсайта будущего образования не желают нести на себе всю меру ответственности за результаты торговли образованием на мировых рынках, поскольку они требуют от государства "удержания базового социального уровня образования" и оплату "точек прорыва" или точек, в которых предполагается активная экономическая спекуляция", – пишет Майер.

Кроме этого, он подверг критике и концепцию Lego-образования ("человек, собери себя сам"), которая также оказалась в форсайте. И тут мнение учёного многих заденет за живое, ведь "форсайтщики", похоже, видят в ученике будущего лишь "набор компетенций", служащих на благо корпоративным интересам.

https://vk.com/video-75679763_456257288

"Тезис про Lego-образование наивен. Ибо человек не есть робот, и его ментальные и когнитивные процессы недопустимо собирать и разбирать в произвольную угоду требованиям очередных революционных преобразований и трансформаций. Семантика слов "собирать" и "разбирать" применительно к личности человека в сфере образования показывает аксиологию расчеловечивания, которой придерживаются авторы форсайта "Образование-2030", – указал учёный.

Подведём итог

Конечно же, такие публикации не нравятся ни Павлу Лукше, ни Дмитрию Пескову. Хотя на самом деле каждый ознакомившийся с их форсайтами может сделать собственный вывод. Сторонники Германа Грефа, например, будут только рады погрузиться в процесс образования с дополненной реальностью, рады вживлению в них имплантов и рады получить свою функцию для служения корпорации.

Вот только не стоит навязывать этот выбор остальным, планируя трансформировать по этим прозападным лекалам всю систему образования в стране вообще. Люди не должны делать выбор вслепую, наслушавшись лишь красивых историй о "компетенциях будущего" и не понимая, чьи интересы за этим стоят.

Вероятно, никто из читателей и зрителей Царьграда не выступает радикально против улучшения образования посредством технологий. В конце концов, все мы пользуемся смартфонами. Но есть подозрение, что в форсайтах Лукши – Пескова речь идёт о формировании нового общества, которое должно будет своими же руками не только разрушить старейшую и авторитетнейшую систему образования, но и окончательно закрепить статус России как колониальной державы, руководимой институтами глобального капитала.

И пусть каждый сам решает, кто тут "конспиролог" и какой цели служат преобразования, которые так активно продвигают все неолиберальные трансформаторы.