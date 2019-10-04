Роспотребнадзор доказал, что смартфоны причиняют вред детям, но не торопится инспектировать МЭШ

Пока на столичных образовательных площадках руководители школ и вузов на все лады пиарят Электронную школу и сулят нам «революционные прорывы в образовании» посредством цифровизации и обработки «больших данных», российские ученые бьют тревогу. Проекты МЭШ, РЭШ и проч. напичканы радиоэлектроникой с мощным электромагнитным излучением, а интерактивные доски и планшеты атакуют глаза и мозги наших детей.
В свете новых открывающихся фактов, о которых будет рассказано в этом материале, можно напомнить апрельский ответ встревоженным оцифровкой школы общественникам от главного научного сотрудника НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ, главного внештатного детского специалиста по медпомощи в образовательных организациях, д.м.н., профессора Жанетты Гореловой. Г-жа Горелова сообщила, что в 2018 г. состоялось заседание отделения медицинских наук РАН, по итогам которого вышло постановление — обеспечить гигиеническую безопасность детей в «цифровой школе». Прежде всего, это касается проведения исследований влияния новых технологических средств обучения (цифровых обучающих программ и технологий) на организм, мозг ребенка и т.д. Увы, мы пока не видим данных заключений по таким исследованиям, а тотальная безоглядная оцифровка образовательного процесса продолжается.
Между тем, в середине августа 2019 г. Роспотребнадзор и Рособрнадзор опубликовали совместный документ под названием «Методические рекомендации об использовании средств мобильной связи в общеобразовательных организациях» (Методические документы от 14.08.2019 12:00:00 № № МР 2.40150-19). Небольшой материал на 8 страницах, объединяющий международный и национальный опыт исследований влияния смартфонов на детей, увидел свет аккурат после инициативы Президентского совета по семье запретить учащимся использование личных мобильников в школе. И есть все основания полагать, что исследование также ставит крест на дальнейшем развитии электронной школы, потому что в ее «матчасти» слишком много вредных источников неионизирующего излучения.
Родители, да и вообще все граждане должны знать, к каким выводам пришли авторы рекомендаций:
«Анализ международного опыта показал, что ранний возраст начала использования устройств мобильной связи и длительные накопленное время их использования являются факторами, ведущим к нарушениям психики, что проявляется у ребенка гиперактивностью, повышенной раздражительностью, снижением долговременной памяти и умственной работоспособности, нарушением коммуникативных способностей, расстройством сна.
Чрезмерная эмоциональная и психическая стимуляция от использования электронных средств массовой информации вызывает у детей состояние психологической и физиологической гипервозбужденности перед сном.
Исследования, представленные в работах российских ученых, выявили негативные реакции у детей, использующих мобильные телефоны в образовательной организации, существенно отличающие их от сверстников, не использующих мобильные устройства. Негативные реакции проявлялись в виде ослабления смысловой памяти, снижения внимания, скорости аудиомоторной реакции, нарушений фонематического восприятия, раздражительности, нарушений сна.
Проведенные исследования свидетельствуют об отрицательной зависимости времени пользования смартфоном и успеваемостью у обучающихся: чем больше времени ежедневно он тратит на смартфон, тем хуже справляется с учебными тестами. Таким образом, интенсивное использование телефона даже для решения учебных задач может отрицательно сказываться на учебной деятельности. Объяснение полученной зависимости исследователи связывают с феноменом многозадачности. Многофункциональность телефона, наличие множества приложений неизбежно создают ситуацию многозадачности, требующую постоянных переключений с одного вида активности на другой, в том числе в процессе обучения. Это ведет к ухудшению усвоения материала и снижению успеваемости».
С учетом вышесказанного Роспотребнадзор и Рособрнадзор рекомендуют ответственным чиновникам «проводить регулярную информационно-просветительскую и разъяснительную работу с руководителями образовательных организаций, педагогическими работниками (в том числе через курсы повышения квалификации с привлечением квалифицированных специалистов), родителями (законными представителями) и обучающимися о рисках здоровью от воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной связи, о возможных негативных последствиях и эффективности учебного процесса при неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в образовательном процессе»…
Исследователи признают, что постоянное использование смартфона вызывает психологическую зависимость у ребенка, приводит к изменениям его психики, а также к новообразованиям головного мозга. Для сокращения негативного влияния от низкочастотного излучения приводится особая памятка.
Хорошо, со смартфонами все понятно — и, очевидно, в ближайшее время власти примут официальное решение о запрете/ограничении их использования в российских школах (авторы исследования дают соответствующую рекомендацию). А что с прочими элементами МЭШ/РЭШ: планшетами, заменяющими рабочие тетради и учебники, ноутбуками, интерактивными панелями, роутерами Wi-fi, постоянно работающими в каждом «умном» классе? Нет сомнений, что высокочастотное излучение от устройств передачи сигнала в беспроводной локальной сети также очень сильное и опасное для детских организмов — не менее опасное, чем таковое от средств мобильной связи. Также не приходится сомневаться, что учебные планшеты с выходом в сеть будут формировать у маленьких школьников интернет-зависимость. Как указывала в приведенном выше ответе гражданам г-жа Горелова, СанПиНы по использованию электронных устройств детьми в школах до сих пор не разработаны, влияние цифровых технологий на их здоровье достаточно не изучено. Следовательно, надо говорить о принудительном эксперименте над новым поколением россиян с самыми печальными последствиями.
Однако Рособрнадзор с Роспотребнадзором почему-то не торопятся выпускать рекомендации и устанавливать гигиенические нормы в отношении всех этих потенциально опасных элементов МЭШ/РЭШ. Зато отдельные специалисты высочайшей квалификации, посвятившие исследованию проблемы всю жизнь, уже бьют тревогу. 2 сентября с.г. доктор медицинских наук, заведующая лабораторией комплексных проблем гигиены детей и подростков НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ НМИЦ Минздрава России Марина Степанова в интервью телеканалу «Мир» прямо заявила: чрезмерное использование электронных средств обучения может нанести вред здоровью детей и педагогов.
«Интерактивные доски сейчас достаточно энергично модифицируются, поэтому те доски, по которым уже есть какие-то наработанные научные данные, сейчас начинают в какой-то степени устаревать. Новые технические возможности и новые модификации досок требуют таких же исследований и даже, может быть, более развернутого наблюдения.
Конечно, пока нельзя сказать, что интерактивные доски у нас введены повсеместно. Но в частности в московских школах их появление связано с тем, что в столице действует система "Московская электронная школа". Она предполагает оснащение школ интерактивными панелями, которые совершенно по-другому передают изображение и не всегда рационально используются.
Мы сталкиваемся с ситуациями, когда поступают активные жалобы не только от детей, но даже от учителей, которым приходится в течение всего учебного дня активно использовать эти доски. Исследования в этой области начаты, но нельзя сказать, что сегодня мы располагаем обстоятельными данными о том, как регламентировать использование этих досок в школах.
Несколько лет назад НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков проводил исследования в классе, где используются панельные доски. Педагог заканчивала рабочий день вся в слезах — это реакция на работу с цифровой доской», — вспоминает Степанова.
Слова эксперта позволяют сделать однозначный вывод: использование доски все-таки не проходит бесследно для зрения человека. Просмотр светящегося экрана в течение всего учебного дня — это серьезная нагрузка на глаза даже для взрослого, не говоря уже о ребенке.
«Сегодня перед учеными стоит задача: обосновать такие требования, которые бы обеспечивали удобное считывание информации с интерактивных панелей. Необходимо установить четкие нормы: размер и характер шрифта, минимальные размеры изображения, которое подается на экраны, чтобы информацию было одинаково удобно воспринимать и с первой, и с последней парты.
Есть еще одна большая проблема: к сожалению, у нас нет культуры использования интерактивных досок. Их надо отключать, когда они не используются, переводить в спящий режим — это, к сожалению, мы встречаем редко. Это еще и следствие того, что нет соответствующего инструктажа учителей на эту тему, чтобы они формировали на доске такой контент, который был бы читаем всеми без напряжения. Вопросов остается еще достаточно много», — признается Степанова.
Также ученый подтвердила: одним из самых распространенных заболеваний среди школьников, связанных с учебным процессом, продолжает оставаться близорукость.
«Структура так называемых школьно обусловленных патологий не меняется в последнее годы. Но мы провели наблюдение: наши специалисты в течение десяти лет, то есть на протяжении всего периода обучения в школе, отслеживали состояние здоровья группы детей. И этот мониторинг показал, что очень резкими темпами возрастает именно показатели нарушения зрения у учащихся. Конечно, мы это связываем не только со школой, а вообще с тем, что детство сейчас у нас погружено в гаджеты. Но, безусловно, зрительная нагрузка в школе тоже не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Ее характер меняется: она становится более агрессивной. Ребят ведь тоже никто не учит, как правильно использовать гаджеты, как надо профилактировать нарушения зрения, особенно если к этому уже есть показания», — заключает доктор медицинских наук.
Помимо мнения завлабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья детей ФГАУ НМИЦ уместно будет привести мнение ее коллеги — главного специалиста по гигиене детей и подростков Минздрава России, директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей, члена-корреспондента РАН Владислава Кучмы. Ниже последуют цитаты из интервью Кучмы «Медицинской газете» (выпуск N 95 от 16 декабря 2016 г.), которое сегодня как никогда актуально.
«Сегодня в образовательном процессе применяются самые разнообразные новшества, гаджеты, при этом исследования по их использованию в реальных условиях не проводились. Да, учителя отмечают повышение мотивации к обучению. Плюсы, несомненно, есть. Но какова цена вопроса? Пока мы видим, что развиваются признаки утомления, страдает зрительный анализатор и т.д. Недавно главный государственный санитарный врач Анна Попова упомянула, что удельный вес детей с пониженной остротой зрения за период от поступления в школу до перехода к предметному обучению увеличивается в 2 раза, а нарушения осанки — в 1,6 раза.
Интенсификация обучения, увеличение нагрузок без учета возможностей детского организма не проходят бесследно. Мы уже не удивляемся тому, что растет распространенность реакций гипертонического типа у учащихся, отмечаются ухудшения со стороны нервной, опорно-двигательной систем, зрительного аппарата. Это — последствие высоких нагрузок. Поэтому очень важно, чтобы все педагогические инновации получали гигиеническую оценку, а их внедрение происходило при сопровождении медиков. Мы давно сказали сфере образования, что не собираемся ничего запрещать, а предлагаем выработать рекомендации ребенку, учителям, родителям. Если наши специалисты установили, что дети младших классов, работая с ридерами, хуже запоминают, чем читая обычный учебник, учитель должен же это знать и понимать, что ребенку придется прочесть текст не один раз, а два. А это — нагрузка на зрительный аппарат. Так, может быть, в начальной школе лучше использовать традиционные учебники?
Сегодня в образовательном процессе применяются самые разнообразные новшества, гаджеты, при этом исследования по их использованию в реальных условиях не проводились. Да, учителя отмечают повышение мотивации к обучению. Плюсы, несомненно, есть. Но какова цена вопроса? Пока мы видим, что развиваются признаки утомления, страдает зрительный анализатор и т.д.
Возьмем излучения от компьютеров, Wi-fi, мобильных телефонов… Да, уровни небольшие, но действуют они постоянно. И действуют не на взрослого человека, а на растущий организм. Как влияет вся сумма факторов? Конечно, это требует исследований. А в практической жизни мы видим, что в процессе обучения продолжается рост заболеваемости, функциональных отклонений. Более того, у детей отмечается типичная патология офисного работника. Зарубежные исследования показывают, что, когда ребенок работает с планшетом, начинает страдать нервно-мышечный аппарат руки.
В законе о санэпидблагополучии записано: режимы, технологии обучения могут использоваться и внедряться в образование при наличии заключения об их безвредности для здоровья, соответствии санитарным требованиям. Сегодня же школы вовсю экспериментируют, внедряя планшеты и прочие технические средства безо всякого заключения. А если речь будет идти об электронных программах обучения, то сама лексика, само определение попадают под эту статью закона и, наверное, служба Роспотребнадзора может проявить здесь принципиальность и проверять более жестко. Сейчас можно сосчитать на пальцах рук те технологии, которые прошли экспертизу и имеют заключение о том, что безвредны. Все остальное многообразие, что мы видим в школе, — на совести учителей и администрации образовательной организации.
У школьного врача достаточно большая текущая нагрузка: кому-то нужна консультация, у кого-то голова заболела, кто-то упал… Кроме того, на его плечах лежит вакцинация. А вот профилактическую деятельность плохо видно. Ее результат проявится через энное количество лет. Данный момент, видимо, является решающим и для чиновников, многие из них стараются не вкладываться в профилактику, предпочитают построить перинатальный центр, открыть центр восстановительной и реабилитационной помощи, когда эффект сразу виден. Но надо объяснять, учить, доказывать важность предупредительной медицины», — рассказывает член-корреспондент РАН Кучма.
И снова мы видим, как авторитетный ученый прямо говорит о вреде ЭМ-излучения для детских организмов, о серьезных нарушениях зрения и осанки школьников, наконец, об их неспособности визуально воспринять материал с первого раза при использовании электронных средств обучения! Кучма, как и Степанова, убежден: необходимо строго прописывать СанПиНы, доводить информацию о необходимости их соблюдения до директоров школ. Он также отмечает, что в свое время существовал совместный координационный совет двух министерств (образования и здравоохранения), который возглавляли заместители министра. Совет регулярно собирался, обсуждал проблемы, находил пути их решения, а сейчас, когда здоровью наших детей в школах угрожает столь серьезная опасность, ничего подобного нет.
В связи со всем вышеизложенным, в связи с тревожными сообщениями от родителей, которых безальтернативно заставляют вести детей в «электронную» школу, «Катюша» и Общественный уполномоченный по защите семьи призывают главного внештатного детского специалиста Минздрава по медпомощи в образовательных учреждениях профессора Жанетту Горелову отчитаться о мерах, которые давно должны приниматься в рамках защиты подрастающего поколения от чудовищного эксперимента по цифровизации образования. Также напоминаем неравнодушным родителям про возможность обращения в Роспотребнадзор/Рособрнадзор против РЭШ/МЭШ (образец заявления для родителей доступен по ссылке ).
Между прочим, рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава отражают требования федерального законодательства в сфере защиты и профилактики детского здоровья. Реализация проекта МЭШ не соответствует этим требованиям и должна быть запрещена, а внедряющие ее лица — привлечены ко всем видам ответственности.
