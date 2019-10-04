Роспотребнадзор доказал, что смартфоны причиняют вред детям, но не торопится инспектировать МЭШ

Пока на столичных образовательных площадках руководители школ и вузов на все лады пиарят Электронную школу и сулят нам «революционные прорывы в образовании» посредством цифровизации и обработки «больших данных», российские ученые бьют тревогу. Проекты МЭШ, РЭШ и проч. напичканы радиоэлектроникой с мощным электромагнитным излучением, а интерактивные доски и планшеты атакуют глаза и мозги наших детей.



В свете новых открывающихся фактов, о которых будет рассказано в этом материале, можно напомнить апрельский ответ встревоженным оцифровкой школы общественникам от главного научного сотрудника НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ, главного внештатного детского специалиста по медпомощи в образовательных организациях, д.м.н., профессора Жанетты Гореловой. Г-жа Горелова сообщила, что в 2018 г. состоялось заседание отделения медицинских наук РАН, по итогам которого вышло постановление — обеспечить гигиеническую безопасность детей в «цифровой школе». Прежде всего, это касается проведения исследований влияния новых технологических средств обучения (цифровых обучающих программ и технологий) на организм, мозг ребенка и т.д. Увы, мы пока не видим данных заключений по таким исследованиям, а тотальная безоглядная оцифровка образовательного процесса продолжается.

Между тем, в середине августа 2019 г. Роспотребнадзор и Рособрнадзор опубликовали совместный документ под названием «Методические рекомендации об использовании средств мобильной связи в общеобразовательных организациях» (Методические документы от 14.08.2019 12:00:00 № № МР 2.40150-19). Небольшой материал на 8 страницах, объединяющий международный и национальный опыт исследований влияния смартфонов на детей, увидел свет аккурат после инициативы Президентского совета по семье запретить учащимся использование личных мобильников в школе. И есть все основания полагать, что исследование также ставит крест на дальнейшем развитии электронной школы, потому что в ее «матчасти» слишком много вредных источников неионизирующего излучения.Родители, да и вообще все граждане должны знать, к каким выводам пришли авторы рекомендаций:С учетом вышесказанного Роспотребнадзор и Рособрнадзор рекомендуют ответственным чиновникамИсследователи признают, что постоянное использование смартфона вызывает психологическую зависимость у ребенка, приводит к изменениям его психики, а также к новообразованиям головного мозга. Для сокращения негативного влияния от низкочастотного излучения приводится особая памятка.Хорошо, со смартфонами все понятно — и, очевидно, в ближайшее время власти примут официальное решение о запрете/ограничении их использования в российских школах (авторы исследования дают соответствующую рекомендацию). А что с прочими элементами МЭШ/РЭШ: планшетами, заменяющими рабочие тетради и учебники, ноутбуками, интерактивными панелями, роутерами Wi-fi, постоянно работающими в каждом «умном» классе? Нет сомнений, что высокочастотное излучение от устройств передачи сигнала в беспроводной локальной сети также очень сильное и опасное для детских организмов — не менее опасное, чем таковое от средств мобильной связи. Также не приходится сомневаться, что учебные планшеты с выходом в сеть будут формировать у маленьких школьников интернет-зависимость. Как указывала в приведенном выше ответе гражданам г-жа Горелова, СанПиНы по использованию электронных устройств детьми в школах до сих пор не разработаны, влияние цифровых технологий на их здоровье достаточно не изучено. Следовательно, надо говорить о принудительном эксперименте над новым поколением россиян с самыми печальными последствиями.Однако Рособрнадзор с Роспотребнадзором почему-то не торопятся выпускать рекомендации и устанавливать гигиенические нормы в отношении всех этих потенциально опасных элементов МЭШ/РЭШ. Зато отдельные специалисты высочайшей квалификации, посвятившие исследованию проблемы всю жизнь, уже бьют тревогу. 2 сентября с.г. доктор медицинских наук, заведующая лабораторией комплексных проблем гигиены детей и подростков НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ НМИЦ Минздрава России Марина Степанова в интервью телеканалу «Мир» прямо заявила: чрезмерное использование электронных средств обучения может нанести вред здоровью детей и педагогов.вспоминает Степанова.Слова эксперта позволяют сделать однозначный вывод: использование доски все-таки не проходит бесследно для зрения человека. Просмотр светящегося экрана в течение всего учебного дня — это серьезная нагрузка на глаза даже для взрослого, не говоря уже о ребенке.— признается Степанова.Также ученый подтвердила: одним из самых распространенных заболеваний среди школьников, связанных с учебным процессом, продолжает оставаться близорукость.— заключает доктор медицинских наук.Помимо мнения завлабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья детей ФГАУ НМИЦ уместно будет привести мнение ее коллеги — главного специалиста по гигиене детей и подростков Минздрава России, директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей, члена-корреспондента РАН Владислава Кучмы. Ниже последуют цитаты из интервью Кучмы «Медицинской газете» (выпуск N 95 от 16 декабря 2016 г.), которое сегодня как никогда актуально.— рассказывает член-корреспондент РАН Кучма.И снова мы видим, как авторитетный ученый прямо говорит о вреде ЭМ-излучения для детских организмов, о серьезных нарушениях зрения и осанки школьников, наконец, об их неспособности визуально воспринять материал с первого раза при использовании электронных средств обучения! Кучма, как и Степанова, убежден: необходимо строго прописывать СанПиНы, доводить информацию о необходимости их соблюдения до директоров школ. Он также отмечает, что в свое время существовал совместный координационный совет двух министерств (образования и здравоохранения), который возглавляли заместители министра. Совет регулярно собирался, обсуждал проблемы, находил пути их решения, а сейчас, когда здоровью наших детей в школах угрожает столь серьезная опасность, ничего подобного нет.В связи со всем вышеизложенным, в связи с тревожными сообщениями от родителей, которых безальтернативно заставляют вести детей в «электронную» школу, «Катюша» и Общественный уполномоченный по защите семьи призывают главного внештатного детского специалиста Минздрава по медпомощи в образовательных учреждениях профессора Жанетту Горелову отчитаться о мерах, которые давно должны приниматься в рамках защиты подрастающего поколения от чудовищного эксперимента по цифровизации образования. Также напоминаем неравнодушным родителям про возможность обращения в Роспотребнадзор/Рособрнадзор против РЭШ/МЭШ (образец заявления для родителей доступен по ссылке ).Между прочим, рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава отражают требования федерального законодательства в сфере защиты и профилактики детского здоровья. Реализация проекта МЭШ не соответствует этим требованиям и должна быть запрещена, а внедряющие ее лица — привлечены ко всем видам ответственности.РИА Катюша